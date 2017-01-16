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Все про:НАТО (5130) Норвегия (333) Россия (64710) США (11681) военнослужащие (3102)

 300 американских морских пехотинцев прибыли в Норвегию учиться вести боевые действия в зимних условиях

Около 300 американских морских пехотинцев в понедельник на полгода прибыли в Норвегию, став первыми иностранными военными со времен Второй мировой войны, которым разрешили дислоцироваться в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Чиновники отрицают какую-либо связь между операцией и опасениями НАТО относительно России, однако развертывание сил совпало с отправкой нескольких тысяч американских военнослужащих в Польшу для поддержки восточноевропейских членов альянса, опасающихся напора Москвы.

Солдаты с военной базы Кэмп-Лежен в Северной Каролине приземлились около 11:00 в заснеженном аэропорту Вернес вблизи Тронхейма - третьего по величине города Норвегии. Американские войска разместятся в Норвегии на год, а на смену только что прибывшей группе морпехов через полгода прибудет новая.

Представитель сил территориальной обороны Норвегии, которые примут американских морпехов на военной базе Вернес, расположенной примерно в 1.500 км от границы с Россией, сказал, что солдаты из США будут учиться вести боевые действия в зимних условиях.

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"Первые четыре недели они будут проходить базовую зимнюю подготовку: научатся стоять на лыжах и выживать в арктической среде", - сказал Руне Хорстад.

"Россия или нынешняя ситуация тут ни при чем". В марте морпехи примут участие в учениях Joint Viking; к ним также присоединятся британские военные, добавил он.

Посольство России в Осло не ответило на просьбу о комментарии. В октябре, когда было объявлено о размещении американских военных в Норвегии, представитель дипмиссии выразил сомнения в необходимости подобного шага.

"Учитывая многочисленные заявления норвежских чиновников об отсутствии угрозы для Норвегии со стороны России, мы бы хотели понять, с какой целью Норвегия так... хочет усилить свой военный потенциал, в частности размещая в Вернесе американские силы," - сообщило тогда посольство Рейтер.

Представитель МИД России Мария Захарова тогда сказала, что подобное решение "противоречит норвежской политике неразмещения на территории страны иностранных военных баз в мирное время" и "явно не способствует сохранению стабильности и безопасности на Севере Европы".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Первые танки M1 "Абрамс" из США прибыли в Польшу для защиты восточных границ НАТО. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Представитель министерства обороны Норвегии сказала, что прибытие американских морпехов никак не связано с опасениями о России.

Однако в интервью Рейтер в 2014 году министр обороны страны Ине Эриксен Сёрейде сказала, что аннексия Россией украинского Крыма показала, что у Москвы есть подобная возможность и что она будет прибегать к военным средствам достижения своих политических целей.
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Цікаво - і проти кого вони збираються використати набутий досвід.. Скрєпні - не підкажете?
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нах вам та Норвегия давайте к нам на авдеевскую промку....
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не туди поїхали! там котикам підкажуть, звідки гІвнА вібивати треба..
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К нам пригласите, в реальных условиях пусть тренируются, мороз обеспечим .
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норвежцы будут учить, на аляске нету норвежских спецов
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То есть 10 спецов сложнее привезти чем толпу солдат с обмундированием?! Совсем зажрались уже бабло так и прет со всех дыр!
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Хейло всех переиграл в чистую, гроссмейстер мать его, с питерской подворотни.
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ви так довго грозилися поховати америку, ватніки, що вас нарешті почули
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Я тут весь вечер один. Правда админ все время банит. А вы все время пишете обращаясь "ватники", "кацапы". Пишите сразу мне. Как вам захочется. Например "Презренный Кацап".
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Нехер было столько в плен брать,расстрел на месте
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У них значительно ближе есть для этого Канада? Там такое же Заполярье, зачем так далеко ехать ради "зимних условий"?..
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Соединенные Штаты дислоцировали свои танки, артиллерию и другую военную технику в комплексе пещер в центральной Норвегии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на командующего 2-й морской экспедиционной бригадой США полковника Уильяма Бентли.
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Да и Аляска - так же один из штатов США... или уже нет?
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Лучше бы "НАТОвские волки" приехали на Донбасс тренироваться отстреливать "зайчиков с розовыми ушками"!
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Россия незаконно присвоила ресурсы Арктики. Надо разрушать их промышленные обьекты в Арктике. И не вступать в контакт с их военными. Только защищаться. Вообще, такой наглости даже в СССР они не позволяли.
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Но эти промышленные объекты в Арктике строят BP, Shell, Statoil и пр. Смешно же получится.
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Ага...только не в той Арктике они строят...что типа паРаше принадлежит....
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Не понимаю о чем вы пишете. На спорных территориях вообще ничего нет.
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Не за горами то время..когда паРашу будут мочить и зимой и летом...и днем и ночью....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом300 американских морских пехотинцев прибыли в Норвегию учиться вести боевые действия в зимних условиях
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