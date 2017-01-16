 300 американских морских пехотинцев прибыли в Норвегию учиться вести боевые действия в зимних условиях

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Чиновники отрицают какую-либо связь между операцией и опасениями НАТО относительно России, однако развертывание сил совпало с отправкой нескольких тысяч американских военнослужащих в Польшу для поддержки восточноевропейских членов альянса, опасающихся напора Москвы.
Солдаты с военной базы Кэмп-Лежен в Северной Каролине приземлились около 11:00 в заснеженном аэропорту Вернес вблизи Тронхейма - третьего по величине города Норвегии. Американские войска разместятся в Норвегии на год, а на смену только что прибывшей группе морпехов через полгода прибудет новая.
Представитель сил территориальной обороны Норвегии, которые примут американских морпехов на военной базе Вернес, расположенной примерно в 1.500 км от границы с Россией, сказал, что солдаты из США будут учиться вести боевые действия в зимних условиях.
"Первые четыре недели они будут проходить базовую зимнюю подготовку: научатся стоять на лыжах и выживать в арктической среде", - сказал Руне Хорстад.
"Россия или нынешняя ситуация тут ни при чем". В марте морпехи примут участие в учениях Joint Viking; к ним также присоединятся британские военные, добавил он.
Посольство России в Осло не ответило на просьбу о комментарии. В октябре, когда было объявлено о размещении американских военных в Норвегии, представитель дипмиссии выразил сомнения в необходимости подобного шага.
"Учитывая многочисленные заявления норвежских чиновников об отсутствии угрозы для Норвегии со стороны России, мы бы хотели понять, с какой целью Норвегия так... хочет усилить свой военный потенциал, в частности размещая в Вернесе американские силы," - сообщило тогда посольство Рейтер.
Представитель МИД России Мария Захарова тогда сказала, что подобное решение "противоречит норвежской политике неразмещения на территории страны иностранных военных баз в мирное время" и "явно не способствует сохранению стабильности и безопасности на Севере Европы".
Представитель министерства обороны Норвегии сказала, что прибытие американских морпехов никак не связано с опасениями о России.
Однако в интервью Рейтер в 2014 году министр обороны страны Ине Эриксен Сёрейде сказала, что аннексия Россией украинского Крыма показала, что у Москвы есть подобная возможность и что она будет прибегать к военным средствам достижения своих политических целей.
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