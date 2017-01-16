 Террористы снова настаивают на обмене почти 700 человек на 50 украинских заложников, - Ирина Геращенко о переговорах в Минске

Геращенко отметила: "В течение рождественских и новогодних праздников ОРДЛО, несмотря на договоренности, ежедневно нарушали режим тишины, вели обстрелы украинских военных и гражданских населенных пунктов.
Несмотря на обещание до новогодних праздников отпустить подростков, которых обвинили в диверсии, ОРДО и до сих пор держит несовершеннолетних в тюрьме, это и есть цена слова боевиков.
Несмотря на призыв лидеров нормандского формата и ТКГ освободить до Нового года заложников и жест доброй воли со стороны украинской стороны и одностороннюю передачу 15 лиц, освобождение заложников и дальше заблокировано. При этом представители ОРДЛО заявили , что их жестом доброй воли была передача Тараса Колодия и двух женщин, судьбу которых , вместе со всеми остальными заложниками мы неоднократно обсуждали в Минске. А сейчас они опять настаивают на немедленной амнистии как предпосылке освобождения и передачи им около 700 человек в обмен на около 50".
"Украинская сторона настаивает на немедленном разблокировании освобождения заложников, мы акцентировали внимание на тех реалистичных компромиссах, которые были предложены еще несколько месяцев назад, чтобы разблокировать процесс освобождения. По инициативе украинской стороны 18 января состоится скайп-конференция с участием представителей ТКГ Л. Кучмы и Н. Сайдика. Освобождение заложников должно быть разблокировано - таково наше требование", - подчеркнула первый вице-спикер.
Она продолжила: "Несмотря на то, что Украина 31 марта 2016 открыла КПВВ "Золотое", из-за деструктивной позиции боевиков этот пункт и до сих пор не работает, что создает серьезные гуманитарные проблемы жителям Луганщины по обе стороны линии соприкосновения.
Мы настаиваем, чтобы вопрос открытия КПВВ стало приоритетным и был поднят в том числе председательствующим в ОБСЕ министром иностранных дел Австрии".
"Несмотря на то, что уже 20 месяцев Украина настаивает на участии Международного Комитета Красного Креста до освобождения заложников и поиска пропавших без вести, эта авторитетная международная организация, которая имеет 100-летний опыт освобождения людей и их поиска ( при этом никогда не публикует списки и мы в этом вопросе работает по международным методикам), не допущена в тюрьмы на оккупированных территориях и в РФ, им ни разу не дали возможности встретиться с украинскими заложниками или передать им гуманитарный груз. Украина с первых дней российской агрессии на Донбассе активно сотрудничает с МККК, предоставляет полную информацию о списках заложников и пропавших без вести, допуск к учреждениям пенитенциарной системы, вместо этого видим полную блокаду с другой стороны. Все эти вопросы и темы были предметом тяжелого обсуждения сегодня в Минске", - резюмировала Геращенко.
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Во-первых - нам нужно освободить всех, а не 48 - только в ОРДЛО в заложниках около 100 наших ребят. По 80 известно точное местоположение..На кого выменивать оставшихся?
Во-вторых - террористы требуют больше, чем у нас есть.
В третьих - террористы требуют отдать им всех пленных и арестованных россиян - а на кого тогда выменивать тех украинцев, которые находятся в заложниках в РФ?
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Отдавать беркутовцев с майдана, партизан с харькова - чтобы что - чтобы они завтра снова взрывали?
Они даже не были на Донбассе чтобы их менять. Это тупо терроризм.
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Пусть в подвалах сидят, пока мы новых сепаров не наловим??
А еще под сотню наших заложников в Рашке на кого выменивать, если всех российских шпионов и диверсантов отдать??
Или пусть сидят?
Думай головой, когда такое предлагаешь - если всех отдавать, то нужно, чтобы и нам ВСЕХ отдали.
Не говоря уже о том, что террористы запрашивают в том числе и тех, кого у нас просто нет - т.е. - их условия невыполнимы в принципе.
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Это реально уступки террористам.
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Солдат - на солдата.
Офицер - на офицера.
Гражданский - на гражданского.
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Уступки террористам НИКОГДА ничем хорошим не заканчивались.
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И тех что в Одессе провоцировали.
И тех что в Харькове взрывали.
Идут нах.
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Гадя, решай проблему - это же твои кореша!
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