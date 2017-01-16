 Террористы снова настаивают на обмене почти 700 человек на 50 украинских заложников, - Ирина Геращенко о переговорах в Минске

В течение рождественских и новогодних праздников ОРДЛО, несмотря на договоренности, ежедневно нарушали режим тишины, вели обстрелы украинских военных и гражданских населенных пунктов.

Несмотря на обещание до новогодних праздников отпустить подростков, которых обвинили в диверсии, ОРДО и до сих пор держит несовершеннолетних в тюрьме, это и есть цена слова боевиков.

Несмотря на призыв лидеров нормандского формата и ТКГ освободить до Нового года заложников и жест доброй воли со стороны украинской стороны и одностороннюю передачу 15 лиц, освобождение заложников и дальше заблокировано. При этом представители ОРДЛО заявили , что их жестом доброй воли была передача Тараса Колодия и двух женщин, судьбу которых , вместе со всеми остальными заложниками мы неоднократно обсуждали в Минске. А сейчас они опять настаивают на немедленной амнистии как предпосылке освобождения и передачи им около 700 человек в обмен на около 50".

"Украинская сторона настаивает на немедленном разблокировании освобождения заложников, мы акцентировали внимание на тех реалистичных компромиссах, которые были предложены еще несколько месяцев назад, чтобы разблокировать процесс освобождения. По инициативе украинской стороны 18 января состоится скайп-конференция с участием представителей ТКГ Л. Кучмы и Н. Сайдика. Освобождение заложников должно быть разблокировано - таково наше требование", - подчеркнула первый вице-спикер.

Она продолжила: "Н есмотря на то, что Украина 31 марта 2016 открыла КПВВ "Золотое", из-за деструктивной позиции боевиков этот пункт и до сих пор не работает, что создает серьезные гуманитарные проблемы жителям Луганщины по обе стороны линии соприкосновения.

Мы настаиваем, чтобы вопрос открытия КПВВ стало приоритетным и был поднят в том числе председательствующим в ОБСЕ министром иностранных дел Австрии".