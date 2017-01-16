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 Террористы снова настаивают на обмене почти 700 человек на 50 украинских заложников, - Ирина Геращенко о переговорах в Минске

Первый вице-спикер ВР, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах Минске Ирина Геращенко обнародовала информацию о сегодняшнем раунде переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "В течение рождественских и новогодних праздников ОРДЛО, несмотря на договоренности, ежедневно нарушали режим тишины, вели обстрелы украинских военных и гражданских населенных пунктов.

Несмотря на обещание до новогодних праздников отпустить подростков, которых обвинили в диверсии, ОРДО и до сих пор держит несовершеннолетних в тюрьме, это и есть цена слова боевиков.

Несмотря на призыв лидеров нормандского формата и ТКГ освободить до Нового года заложников и жест доброй воли со стороны украинской стороны и одностороннюю передачу 15 лиц, освобождение заложников и дальше заблокировано. При этом представители ОРДЛО заявили , что их жестом доброй воли была передача Тараса Колодия и двух женщин, судьбу которых , вместе со всеми остальными заложниками мы неоднократно обсуждали в Минске. А сейчас они опять настаивают на немедленной амнистии как предпосылке освобождения и передачи им около 700 человек в обмен на около 50".

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"Украинская сторона настаивает на немедленном разблокировании освобождения заложников, мы акцентировали внимание на тех реалистичных компромиссах, которые были предложены еще несколько месяцев назад, чтобы разблокировать процесс освобождения. По инициативе украинской стороны 18 января состоится скайп-конференция с участием представителей ТКГ Л. Кучмы и Н. Сайдика. Освобождение заложников должно быть разблокировано - таково наше требование", - подчеркнула первый вице-спикер.

Она продолжила: "Несмотря на то, что Украина 31 марта 2016 открыла КПВВ "Золотое", из-за деструктивной позиции боевиков этот пункт и до сих пор не работает, что создает серьезные гуманитарные проблемы жителям Луганщины по обе стороны линии соприкосновения.

Мы настаиваем, чтобы вопрос открытия КПВВ стало приоритетным и был поднят в том числе председательствующим в ОБСЕ министром иностранных дел Австрии".

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"Несмотря на то, что уже 20 месяцев Украина настаивает на участии Международного Комитета Красного Креста до освобождения заложников и поиска пропавших без вести, эта авторитетная международная организация, которая имеет 100-летний опыт освобождения людей и их поиска ( при этом никогда не публикует списки и мы в этом вопросе работает по международным методикам), не допущена в тюрьмы на оккупированных территориях и в РФ, им ни разу не дали возможности встретиться с украинскими заложниками или передать им гуманитарный груз. Украина с первых дней российской агрессии на Донбассе активно сотрудничает с МККК, предоставляет полную информацию о списках заложников и пропавших без вести, допуск к учреждениям пенитенциарной системы, вместо этого видим полную блокаду с другой стороны. Все эти вопросы и темы были предметом тяжелого обсуждения сегодня в Минске", - резюмировала Геращенко.


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ожидаем очередной "жест доброй воли"? Если террористы требуют, надо уважить.
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Один наш украинец стоит дороже 700 этих чертей, Израиль менял одного своего солдата на тысячи таких-же тероористов как москалюги,наши воины БЕСЦЕННЫ !
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Чушь.
Во-первых - нам нужно освободить всех, а не 48 - только в ОРДЛО в заложниках около 100 наших ребят. По 80 известно точное местоположение..На кого выменивать оставшихся?
Во-вторых - террористы требуют больше, чем у нас есть.
В третьих - террористы требуют отдать им всех пленных и арестованных россиян - а на кого тогда выменивать тех украинцев, которые находятся в заложниках в РФ?
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Что чушь, что один украинский солдат стоит дороже семиста кацапских уродов ?
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то что надо менять всех на одного при том что там полно пленных.
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Про всех на одного я сделал пример Израиля а не предлагал, если эти уроды хотят 50 наших на 700 мудаков,то нужно менять,или давай тебя вместо одного нашего на подвал к ним отправим и будем ждать пару лет.
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А что делать с теми кто в России сидят? Забить?
Отдавать беркутовцев с майдана, партизан с харькова - чтобы что - чтобы они завтра снова взрывали?
Они даже не были на Донбассе чтобы их менять. Это тупо терроризм.
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А остальных 50 оставить в плену, ибо не на кого больше будет менять их?
Пусть в подвалах сидят, пока мы новых сепаров не наловим??

А еще под сотню наших заложников в Рашке на кого выменивать, если всех российских шпионов и диверсантов отдать??
Или пусть сидят?

Думай головой, когда такое предлагаешь - если всех отдавать, то нужно, чтобы и нам ВСЕХ отдали.
Не говоря уже о том, что террористы запрашивают в том числе и тех, кого у нас просто нет - т.е. - их условия невыполнимы в принципе.
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отдаем з Грушевского и банковой- 450+ еще тама под соточку наберется... в нагрузку...пусть вернут все Хлопцев!
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ПЕРЕКРОЙТЕ АХМЕТКЕ БИЗНЕС НА ДОНБАССЕ И НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ВСЕ НАШИ ПЛЕННЫЕ БУДУТ СВОБОДНЫ БЕЗ ВСЯКИХ УСЛОВИЙ
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У меня ОДИН вопрос-а какого вы ведёте переговоры с "представителями ОРДиЛО", а не с представителями страны-оккупанта рашки? Вот какого?
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под этим соусом на сцену выбежит изговнапуля и все сразу порешает.
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Дивною, як на мене, є позиція представника української влади - " ми наполягаємо на відкритті КПП". Це замість того, щоб їх закривати після обстрілів та поранень і загибелі воїнів ЗСУ.. Дивна позиція..
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Наше предложение - меняем бессмертную Савченко на 50 наших.
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Тут либо всех на всех, как по минским договоренностям, либо такие как Рубан и ему подобные будут продолжать зарабатывать бабки на обменах.
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Для них і Київські беркути з Майдану теж своі ))))
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А чому Україна не пропанує поміняти 10 сепарів на 100 наших хлопців, так би мовити зустрічна пропозиція))))
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І так вже 15 нізащо віддали )))) І Гадю за 2 ГРУшників )))
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та да. Надо умнеть.
Это реально уступки террористам.
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Да обменяйте уже на всех сидящих на зоне, пусть едут на Даунбасс, там самое место всем бандитам, а на опустевшие тюрьмы меньше будет затрат из бюджета.
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А потім Даунбас з цією біомасаю повернеться в неньку )))
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Нужно сказать спасибо Гаде,так науевертить редко какая особь сможет.
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ну и гадю им в помощь...в обе руки.шоб голова не шаталась.
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во дают!! откуда у них 700 "человек"??? там в лугандоне споконвічна проблема -"найти человека". хотябы одного. фсе остальные - недожаренные бурятские трахтуристы.
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Тобто, віддаємо їм батальйон сепарів і отримуємо взвод?
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Закрыть этот процесс и начать новый: обмен только 1 на 1.
Солдат - на солдата.
Офицер - на офицера.
Гражданский - на гражданского.
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Давай тебя к ним на подвал, там ребята по два и больше года томятся, умник .
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ну так и будут томится. Они новых насадят.
Уступки террористам НИКОГДА ничем хорошим не заканчивались.
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Так и мы новых насадим, это война, подлая кацапская война.А ребят нужно вытягивать, они смертельно там устали.
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вон одну уже освободили за 2 грушников. Савченко. Где гарантия что остальные не такие-же?
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вот это правильно. И почаще их на 3 буквы посылать.
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исходя с того что " усе пропало" тоже не в ежаю в цыфры плененых со стотроны кацапов , я так понимаю или рупора кацов врут , или не все так уже и пропало , и наши кацам дают транды .
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они туда навключали и беркутовцев что стреляли в майдан. Вроде.
И тех что в Одессе провоцировали.
И тех что в Харькове взрывали.

Идут нах.
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це і ту стару хвойду штепу вони вимагають видати ім по "обміну"?? То давайте віддамо.. тільки не всю штепу одразу, а частинами.
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у тому переліку "претендентів" сєпари вимагають звільнити/обміняти навіть уркаганів, які сіли ще в 2012-2013-му роках.. От жеж ідіоти. То вони будуть дописувати туді різну сволоту, а наші хлопці чекатимуть.. Ніяких міжнародних норм та законів для тих динирів та линирів немає. Орки чортові..
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С такими темпами, они скоро будут требовать 1500 на 10!!!
Гадя, решай проблему - это же твои кореша!
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президент Украины дал поручение службам подать Иск против РАБссии в Международный Суд Гааге...,Видать Джо Байден совсем не зря был в Киеве.Этот Иск надо было подать еще 2 года назад,по факту..
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700 сепараторов -это три роты уже готовых боевиков -осталось только роздать и направить убивать бойцов ВСУ -мне просто кажется что эти уроды не знают математики а все хорошо знают что око за око,кровь за кровь и человек за человека бо если делать такий обмен как террористы хотят прийдется увеличить эффективность зачисток городов от пропутинских мрязей в 14 раз больше чтобы была справедливость.
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Последнее дело идти на все условия террористов.Как бы не хотелось видеть на свободе наших заложников!В следующий раз они выдвинут условием КАПИТУЛЯЦИЮ Украины.И что,ее тоже принять ???... Так нормальные страны не делают.Так иногда может позволить себе Израиль... Но!У Израиля есть поддержка США,прекрасная,отлично вооруженная армия.А главное НАЛИЧИЕ У ИЗРАИЛЯ НЕСКОЛЬКИХ СОТЕН ЕДИНИЦ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ.У Украины есть все это?????!!.. Может хватит позволять террорюгам диктовать нам свои условия?Может пора и нам ставить им свои условия?!Или справедливый обмен-или пусть ваши 700 террористов-наемников сидят и дальше.Нельзя забывать простой истины:КАЖДЫЙ освобожденный боевик-это потенциальный убийца украинских воинов.Идти на такие унизительные и совершенно несправедливые условия террористов-значит ПЛОДИТЬ террористов!
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ото жиди докерувались-всю зграю від баригі до місцевих депутатів і мусорів поміняйте на хлопців бо ці паскуди крім крадіжок зради та вбивств нічим не займаються
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кацаПсинского ГОФФНа в Украине нет.Адольф Путлер.20 июля 2014 года...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррористы снова настаивают на обмене почти 700 человек на 50 украинских заложников, - Ирина Геращенко о переговорах в Минске
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