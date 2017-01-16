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 Полиция Донецкой области собрала доказательства преступной деятельности 52 "судей ДНР"

Полицией совместно с прокуратурой Донецкой области задокументирована и доказана противоправная деятельность 52 "судей" фейковой республики "ДНР". В том числе - 22 человек, которые были назначены "на должности" уже в 2016 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сейчас идет сбор данных еще о 19 людях. Это почти вся вертикаль судебной системы "ДНР". Всего правоохранители располагают информацией о 80 работниках "суда", которые работают сейчас или работали ранее во время оккупации.

45 злоумышленников объявлены в розыск в 2016 году. В ближайшее время к ним присоединятся еще 7.

Большинство из судей - это предатели, которые работали в судах Донецкой области и перешли на сторону террористов. Они были уволены из рядов судебной системы Украины. Некоторые из них до оккупации были помощниками судей и не рассмотрели ни одного дела, некоторые - провалили экзамены на должность судьи.

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Председателем Верховного суда "ДНР" является бывший старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ. Военный трибунал "ДНР" возглавляет бывший судья апелляционного суда Донецкой области. В функции 54-летней женщины входит вынесение смертных приговоров, в частности именно суд решает судьбу пленных украинских военных.

"Судья" известна тем, что до войны присудила 2 года лишения свободы убийцы, который на автомобиле сбил насмерть мужчину и женщину в Донецке. Это в то время, как приговор суда первой инстанции был - 7 лет заключения. Все следственно-оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного производства по ч.1 ст.258-3 "Создание террористической группы или террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Предателям грозит до 15 лет лишения свободы.

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Полицейские провели комплекс следственно-оперативных мероприятий, проанализировали массив информации из открытых источников. Также помощь оказывали сами жители оккупированных городов, которые присылали материалы на сайт "Стоп терроризм", созданный волонтерами и полицией. На каждого "судью" собрано около 60 страниц с материалами, подтверждающие ее вину. Среди них - показания свидетелей, фото- и видеоматериалы.

Все следственно-оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного производства по ч.1 ст.258-3 "Создание террористической группы или террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Предателям грозит до 15 лет лишения свободы.

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ТАК ЗАЧЕМ НАМ ВАТНЫЕ СУДЬИ ЕСЛИ У НАС ВСЕ СУДЬИ ВОРЫ НА 100%
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"Высший совет правосудия (ВСП) подчеркивает незаконность ареста или задержания судьи (кроме совершения тяжкого или особого тяжкого преступления) без получения согласия совета". Источник: http://censor.net.ua/n423501

Вот ответ на это.
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НАДО ПРИЗНАТЬ КОРРУПЦИЮ ОСОБО ТЯЖКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ !
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