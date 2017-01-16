 Полиция Донецкой области собрала доказательства преступной деятельности 52 "судей ДНР"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сейчас идет сбор данных еще о 19 людях. Это почти вся вертикаль судебной системы "ДНР". Всего правоохранители располагают информацией о 80 работниках "суда", которые работают сейчас или работали ранее во время оккупации.
45 злоумышленников объявлены в розыск в 2016 году. В ближайшее время к ним присоединятся еще 7.
Большинство из судей - это предатели, которые работали в судах Донецкой области и перешли на сторону террористов. Они были уволены из рядов судебной системы Украины. Некоторые из них до оккупации были помощниками судей и не рассмотрели ни одного дела, некоторые - провалили экзамены на должность судьи.
Председателем Верховного суда "ДНР" является бывший старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ. Военный трибунал "ДНР" возглавляет бывший судья апелляционного суда Донецкой области. В функции 54-летней женщины входит вынесение смертных приговоров, в частности именно суд решает судьбу пленных украинских военных.
"Судья" известна тем, что до войны присудила 2 года лишения свободы убийцы, который на автомобиле сбил насмерть мужчину и женщину в Донецке. Это в то время, как приговор суда первой инстанции был - 7 лет заключения. Все следственно-оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного производства по ч.1 ст.258-3 "Создание террористической группы или террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Предателям грозит до 15 лет лишения свободы.
Полицейские провели комплекс следственно-оперативных мероприятий, проанализировали массив информации из открытых источников. Также помощь оказывали сами жители оккупированных городов, которые присылали материалы на сайт "Стоп терроризм", созданный волонтерами и полицией. На каждого "судью" собрано около 60 страниц с материалами, подтверждающие ее вину. Среди них - показания свидетелей, фото- и видеоматериалы.
Все следственно-оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного производства по ч.1 ст.258-3 "Создание террористической группы или террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Предателям грозит до 15 лет лишения свободы.
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