 "Дешевая манипуляция, которая появилась во время празднования Нового года с заменителями "Боярышника", - Фриз о проекте "крымской резолюции" оккупантов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом депутат написала на своей странице в Facebook.
"Заявление оккупационной российской власти Крыма о подготовке резолюции о нарушении прав человека на полуострове во время пребывания под контролем Украины является дешевой манипуляцией. Это элементарная рефлексия на принятие ООН резолюции по ситуации в Крыму. Подозреваю, что эта идея могла появиться только во время бурного празднования Нового года с заменителями "Боярышника", - написала нардеп.
"Теперь по сути. Во-первых, в России уже давно нет неподконтрольных властям правозащитников, итак понятно, что материалы готовились или оккупационным режимом в одиночку, или непосредственно на Лубянке. Во-вторых, во время празднования, авторы резолюции забыли, что в конце 80-х годов Крым был частью УССР, которая входила в СССР. Поскольку РФ является правопреемницей Советского Союза, то уверена, что Москва имеет все необходимые и объективные данные о своих притеснениях населения Крыма именно в тот период. Речь идет как о депортации крымскотатарского народа в период которым сегодня так гордятся в Кремле, так и о заключении активистов крымскотатарского народа именно по команде из Москвы чему есть многочисленные доказательства. В-третьих, авторы так называемой резолюции признают, что она не будет принята, что с самого начала свидетельствует о контент этого "документа", - отметила Фриз.
"Поэтому советую оккупантам в Крыму не садиться за разработку документов, особенно международного характера, во время длительных праздников", - резюмировала нардеп.
Напомним, 19 декабря Генассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушении страной-оккупантом Российской Федерацией прав человека в Автономной Республике Крым. Впервые в документе такого уровня отмечается, что Россия является государством-оккупантом, Автономная Республика Крым - временно оккупированная Россией территория.
За резолюцию проголосовали 70 стран, 77 воздержались, 26 проголосовали против. Против голосовали Ангола, Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Коморские острова, Куба, Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея), Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Южная Африка, Южный Судан, Судан, Сирия, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.
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