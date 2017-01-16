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Все про:оккупация (6419) ООН (1858) права человека (617) резолюция (136) Фриз (44)

 "Дешевая манипуляция, которая появилась во время празднования Нового года с заменителями "Боярышника", - Фриз о проекте "крымской резолюции" оккупантов

Народный депутат от БПП Ирина Фриз называет дешевой манипуляцией заявления оккупационной власти Крыма о подготовке проекта резолюции ООН о якобы притеснениях прав человека на полуострове со стороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом депутат написала на своей странице в Facebook.

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"Заявление оккупационной российской власти Крыма о подготовке резолюции о нарушении прав человека на полуострове во время пребывания под контролем Украины является дешевой манипуляцией. Это элементарная рефлексия на принятие ООН резолюции по ситуации в Крыму. Подозреваю, что эта идея могла появиться только во время бурного празднования Нового года с заменителями "Боярышника", - написала нардеп.

"Теперь по сути. Во-первых, в России уже давно нет неподконтрольных властям правозащитников, итак понятно, что материалы готовились или оккупационным режимом в одиночку, или непосредственно на Лубянке. Во-вторых, во время празднования, авторы резолюции забыли, что в конце 80-х годов Крым был частью УССР, которая входила в СССР. Поскольку РФ является правопреемницей Советского Союза, то уверена, что Москва имеет все необходимые и объективные данные о своих притеснениях населения Крыма именно в тот период. Речь идет как о депортации крымскотатарского народа в период которым сегодня так гордятся в Кремле, так и о заключении активистов крымскотатарского народа именно по команде из Москвы чему есть многочисленные доказательства. В-третьих, авторы так называемой резолюции признают, что она не будет принята, что с самого начала свидетельствует о контент этого "документа", - отметила Фриз.

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"Поэтому советую оккупантам в Крыму не садиться за разработку документов, особенно международного характера, во время длительных праздников", - резюмировала нардеп.

Напомним, 19 декабря Генассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушении страной-оккупантом Российской Федерацией прав человека в Автономной Республике Крым. Впервые в документе такого уровня отмечается, что Россия является государством-оккупантом, Автономная Республика Крым - временно оккупированная Россией территория.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резолюция ООН закрепляет за Россией статус оккупанта и ее ответственность за нарушение прав человека в Крыму, - Порошенко

За резолюцию проголосовали 70 стран, 77 воздержались, 26 проголосовали против. Против голосовали Ангола, Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Коморские острова, Куба, Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея), Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Южная Африка, Южный Судан, Судан, Сирия, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.
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После перлов чуркина о захвате Украиной украинских населенных пунктов,это детские шалости.
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как они таме ещё в ж...у не перееблись, под приходом боярышника, или уже ...хыыыыыы
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Довго не згадував Цензор видатного політичного діяча сучасності пані Ірину Фріз.. Як на мене - тільки перша згадка в цьому році..Неподобство..
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Почему с заменителями..?? Они лакали настоящий боярышник...из аптеки.....
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шо таке, глоду не доливали кримським аватарам? )))
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А где крымское кацапьё с рассказами про геноцид??? Хоть бы кто рассказал про концлагеря.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Дешевая манипуляция, которая появилась во время празднования Нового года с заменителями "Боярышника", - Фриз о проекте "крымской резолюции" оккупантов
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