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 Песков о заявлении Трампа: "Санкции – не вопрос российской повестки дня"

В Кремле заявили, что переговоры по сокращению ядерного оружия c США не ведутся, и РФ не планирует обсуждать снятие санкций.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас каких-либо переговоров на этот счет не ведется, как вы знаете", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли РФ возможность сокращения ядерного оружия.

Говоря о возможном снятии санкций с РФ взамен сокращения ядерного оружия, Песков сказал: "Давайте наберемся терпения, дождемся вступления господина Трампа в должность, и потом будем давать оценки тем или иным инициативам". При этом он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин заявлял, что для российского государства снятие санкций не является главной целью.

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"Он (Путин) несколько раз повторял, что санкции - не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане, так и в плане нашего общения с зарубежными партнерами. Россия не была инициатором введения этих рестрикций, и Россия не намерена ставить вопрос об этих санкциях в ходе зарубежных контактов", - подчеркнул он.

Как сообщалось, избранный президент США Дональд Трамп в интервью британской газете The Times заявил, что готов предложить Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.
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Ну и ладненько. Они ж, санкции, мордору на пользу.
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Они же санкции, как помидоры Турции, давить тракторами будут....
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О-такои.. мля Путин заботиться о реноме и гражданах России.. да плевать он хотел на все это ему главное его заскоки- перескоки.. я то полагал что Трамп несколько поспешил а нет ...Путин вот уверен даже снимут санкции, закидают Россию нефтью, продуктами, валютой и ДАРОМ даже подарят ему Крым и Донбасс (часть Украины) все одно найдет причину и повод приеб...ся (пардон) к чему то иному...
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нет видимо мало пользы и это он еще выпрашивает и скорее всего эмбарго на нефть, поди узнай у этого пескова, что он этим хотел сказать. может ЯО жалко сдавать? ну и зря, скоро на куриные окорочка поменяет.
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а как же грозный ультиматум пиндосам возместить убытки за санкции и за отмороженные уши?
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все-таки надеюсь на креатив, каждое новое дно было удивительнее старого
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В этой яме на болоте под названием Мацква-дна нет!
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Т.е. даже Песков терпеливее Трампа-тому уже неймётся "порулить"!
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а наша страна уже встала??? шо вы рады так?
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Ваша страна Света, которую мы называем "мордором", нынче от "боярышника" отходняки ловит, лечением бражкой, а изредка стеклоочистителем.
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мы не рады, с чего ты взяла? радость это когда внученька родилась или сын получил повышение, а это просто мы издеваемся над великими комбинаторами. так как знаем скоро рашке писец ситцевый или в горошек не имеет значения. а наша страна встаёт и только только начала подыматься и вопреки ублюдку хуйлу. ну как ты думаешь рождение нации это быстро или долго?... вот именно это не день.
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Санкции конечно не ваш вопрос...
ваш вопрос лепить ПЕТУХОВ ИЗ ГОВНА)))
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ты смотри, усатый таракан, ещё о чем то рассуждает
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Песков о заявлении Трампа: "Санкции - не вопрос российской повестки дня". Какой же русский не потерпит лишений за возможность убивать других людей?
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Правильно. Главный вопрос-куда спетлять и где награбленное заныкать? Кстати,в новом году говорящие усы решили нас порадовать новым мозговым штурмом. "Рестрикций" понимаешь ли... Ждем рассказов про овуляцию.😁😁😁😁
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писькову не до заявлени сейчас - по всем борделям разыскивают детишек трампа
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сказал писькоф и быстренько побежал в кремль, сел тихонечко меж затаивших дыхание х@йлоприближенцев, скрестил (как все присутствующие) пальцы на руках и ногах, зажмурился (как все присутсвующие) и (как все присутствующие) ели слышно забубнил - Ну давай, давай, давай, давай, давай,давай......)))
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Как тогда путлер будет москалям про упадок экономики и нищету в россии обьяснять, если санкции снимут, а так пиндосы-ж виноваты
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Письков там за поребриком сам себе шото чревовещает, а нам этот бред постоянно ретранслируют.
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простая кацапская бравада.А сами из трусов выпрыгивают что б сняли санкции
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ей Богу... как дети в спектакле детского сада...хотя он же это для своих слабоумных рассказывает
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Украинский данкер Вадим "Miller" Поддубченко победил на конкурсе в Великобритании
На первых соревнованиях 2017 украинец превзошел соотечественника, победителя конкурса данков на чемпионате мира по баскетболу 3х3 2016 Дмитрия Кривенко, британца Джоэля Генри и американца Джастина Дарлингтона.
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Ага...Тепер залишилося лише зачекати,коли на стінах всіх сортирів параші з'явиться напис "Трампу вход запрещен!"....😙😙😙
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Еще вчера я говорил что санкции не отменят так как рассея не станет разружатся и это хорошо понимал Трамп.
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АННА БЕЛИНСКАЯ

- Я не могу сказать, что я ненавижу русЬких. Ненависть - это не то слово. Нельзя, к примеру ненавидеть сифилис. От сифилиса нужно защищаться и сифилис нужно уничтожать. русЬкие для меня это сифилис человечества и не более того.
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ах, письков-письков... дурыдло пучеглазое... да Трамп тебя и твоего ссученого педофила через пару месяцев так зажмет, что ни ни пукнешь, ни вздохнешь... это в кацапстане правит педофил, а в Штатах - президент просто говорящая голова...
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"вопрос росийской повестки дня", як завжди: це якою технікою побільше угорських качок та італійського пармезану розчавити, бєларуською чи китайською .. )))
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".. Папа, папа, ты с кем сейчас разговаривал?.." ))
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