 Песков о заявлении Трампа: "Санкции – не вопрос российской повестки дня"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сейчас каких-либо переговоров на этот счет не ведется, как вы знаете", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли РФ возможность сокращения ядерного оружия.
Говоря о возможном снятии санкций с РФ взамен сокращения ядерного оружия, Песков сказал: "Давайте наберемся терпения, дождемся вступления господина Трампа в должность, и потом будем давать оценки тем или иным инициативам". При этом он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин заявлял, что для российского государства снятие санкций не является главной целью.
"Он (Путин) несколько раз повторял, что санкции - не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане, так и в плане нашего общения с зарубежными партнерами. Россия не была инициатором введения этих рестрикций, и Россия не намерена ставить вопрос об этих санкциях в ходе зарубежных контактов", - подчеркнул он.
Как сообщалось, избранный президент США Дональд Трамп в интервью британской газете The Times заявил, что готов предложить Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.
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ваш вопрос лепить ПЕТУХОВ ИЗ ГОВНА)))
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На первых соревнованиях 2017 украинец превзошел соотечественника, победителя конкурса данков на чемпионате мира по баскетболу 3х3 2016 Дмитрия Кривенко, британца Джоэля Генри и американца Джастина Дарлингтона.
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- Я не могу сказать, что я ненавижу русЬких. Ненависть - это не то слово. Нельзя, к примеру ненавидеть сифилис. От сифилиса нужно защищаться и сифилис нужно уничтожать. русЬкие для меня это сифилис человечества и не более того.
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Правительство и прокуратура Севастополя пытаются отсудить у нескольких тысяч горожан 280 га земли и выселить их в никуда
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