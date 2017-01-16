 Допрос главы ЦИК Охендовского в деле о "черной кассе ПР" отложен, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал Українським Новинам.
По его словам, защита заявила ходатайство об участии в одновременном допросе прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который отсутствовал.
Детектив это ходатайство принял к сведению и отложил допрос.
Следующая дата допроса неизвестна.
Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили Охендовскому о подозрении в получении 160 тыс. долларов взяток от ПР.
Адвокат Охендовского Андрей Смирнов считает, что дело о так называемой "черной бухгалтерии" ПР является бесперспективным, а само подозрение председателю ЦИК - юридически неграмотным.
489 13
Материалы по теме: Черная касса регионалов
Охендовский прибыл на допрос в НАБУ(13)
В НАБУ состоится одновременный допрос Охендовского и неизвестного лица в деле о "черной бухгалтерии" ПР(6)
Охендовский готов заплатить 1,3 млн грн залога в случае решения суда(55)
Отказ суда назначить Охендовскому залог 1,3 млн грн обжалован, - Антикоррупционная прокуратура(12)
Личное обязательство: суд избрал меру пресечения Охендовскому(0)
Суд не отстранил Охендовского от должности главы Центризбиркома. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(69)
Суд отпустил Охендовского под личное обязательство до 13 февраля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(138)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить