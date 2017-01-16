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 Допрос главы ЦИК Охендовского в деле о "черной кассе ПР" отложен, - адвокат

Адвокат председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского Андрей Смирнов заявляет, что одновременный допрос его подзащитного с другим лицом по делу о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов отложили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал Українським Новинам.

По его словам, защита заявила ходатайство об участии в одновременном допросе прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который отсутствовал.

Детектив это ходатайство принял к сведению и отложил допрос.

Следующая дата допроса неизвестна.

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Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили Охендовскому о подозрении в получении 160 тыс. долларов взяток от ПР.

Адвокат Охендовского Андрей Смирнов считает, что дело о так называемой "черной бухгалтерии" ПР является бесперспективным, а само подозрение председателю ЦИК - юридически неграмотным.

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А наши антикоррупционные органы не интересует откуда у Охендовского взялись деньги на дворец, стоимость которого около 10 млн. долларов?
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Нельзя допрашивать. А то глядишь, сам пётр где-то ненароком засветится в списке. Неприятно будет. Придётся вновь вспомнить о шатунах и всё такое.
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Тянут время до следующих выборов.У нас хоть кого то посадить могут?
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ТАК ЧТО ЖЕ ОНИ СТОЛЬКО ВРЕМЯ ДЕЛАЛИ ХОТЯ МОЖЕТ БАБЛО ОТКАТА ПЕРЕСЧИТЫВАЛИ ВЕДЬ ОХЕНДИ ВЕРЫ НЕТ!!!
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ага , а то ещё наговорить, шо пете в тюрьму идти прийдётца
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А нафига нужен прокурор на допросе-кто знает?
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Блин, в нормальной стране уже расстреляли бы и забыли.!
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це старий совковий трюк - примазати ще когось, щоб вони не з'явились а потім - нічого не зробиш бо хтось не з'явився. зараз комунальщіки таку ж схему роблять - якщо треба визвати комісію - кажуть що має прийти 3 особи, одна не з'являеться, і взяткі гладкі - вони думають що вони таки розумні-розумні.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДопрос главы ЦИК Охендовского в деле о "черной кассе ПР" отложен, - адвокат
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