 Председатель ОБСЕ Курц 16-17 января посетит Украину с рабочим визитом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"16-17 января с.г. в Украине с рабочим визитом будет находиться действующий председатель ОБСЕ, Федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Республики Австрия Себастьян Курц. В рамках визита запланирована встреча с главой украинского МИД Павлом Климкиным. После этого запланирован подход министров к прессе", - анонсировали в МИД Украины.
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