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Все про:визит (2009) ОБСЕ (2174) Климкин (1061) Курц (15)

 Председатель ОБСЕ Курц 16-17 января посетит Украину с рабочим визитом

Председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц сегодня и завтра прибудет в Украину с рабочим визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"16-17 января с.г. в Украине с рабочим визитом будет находиться действующий председатель ОБСЕ, Федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Республики Австрия Себастьян Курц. В рамках визита запланирована встреча с главой украинского МИД Павлом Климкиным. После этого запланирован подход министров к прессе", - анонсировали в МИД Украины.

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принць вiденський буде до УкраIни хришталеву тухлю примiряти
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Ну скорише ! Будь ласка скорише ! Дуже чекаемо ! Бо без вашои ОБСЕ не знаем як пострили з вибухами порахувать ! И не забудьте прихватить обеспокоенность ! Клоуни !
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