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Все про:арест (10071) задержание (4813) судья (1649) Чаус (55) Высший совет правосудия (8)

 Высший совет правосудия подчеркивает незаконность ареста или задержания судьи без получения согласия совета

Высший совет правосудия (ВСП) подчеркивает незаконность ареста или задержания судьи (кроме совершения тяжкого или особого тяжкого преступления) без получения согласия совета.

Об этом говорится в заявлении ВСП, принятом единогласно на заседании совета в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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Высший совет правосудия призывает следственных судей неукоснительно соблюдать нормы законодательства, согласно которым судья не может быть арестован или задержан без получения на это согласия ВСП. Высший совет правосудия настаивает на необходимости придерживаться этих норм при рассмотрении ходатайств следственных органов об избрании меры пресечения судьям, подозреваемым в уголовных преступлениях.

Как сообщалось ранее, 14 января Печерский районный суд Киева арестовал судью Хозяйственного суда Киева Любомира Головатюка, подозреваемого в получении взятки в размере 10 тыс. долларов, и установил залог в сумме 293 тыс. гривен.

Высший совет правосудия не давал согласия на арест судьи Головатюка. 12 января Высший совет юстиции реорганизовался в Высший совет правосудия.



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Сколько надо времени, что бы получить такое разрешение при задержании судьи, к примеру в Ужгороде, если до границы, ему 3-5 минут езды?
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Месяца за 2-3 управятся, если поднапрягутся.
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10 000 долларов для них пустяк, даже не стоит заморачиватся.
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та дело не во времени, бабло мимо пальцев течет.
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Не издевайся, ок? Я ведь не юрист, ты это знаешь.
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Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

4. Діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, -
карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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Дякую. А до яких видів злочинів це відноситься і яки вони взагалі є. По чому йде градація?
Дякую за відповідь зарані.
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Розділ XVII
ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

Согласно примитки ст. 45 ККУ - относится к Корупційним злочинам
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Конкретно-легкі, середні, важкі... Чи як там вірно.
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для судей ч.4-я, там до 12 -лет. Все что больше 10-ти - особо тяжкие.
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Т.е. для задержания за взятку разрешения ВСП не надо?
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Скорей всего прокурорские что то намутили. может по
Стаття 375. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови
1. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
пошли, а может вообще по Стаття 368-2. Незаконне збагачення...
хотя как они тогда НСРД проводили? Проблема в том, что когда Цензор пишет на юр.темы, легче застрелиться чем что то понять...
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А КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ЗАКОНА ? ДУМАЮ ПРИ ОШИБКИ МОЖНО ПРОСТО СКАЗАТЬ НУ ИЗВИНИ!
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Стаття 371. Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою
1. Завідомо незаконне затримання або незаконний привід -
караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Завідомо незаконні домашній арешт або тримання під вартою -
карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
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ВОТ ВАМ И ПЕРВЫЙ ОТРЯД НА КРАСНОЙ ЗОНЕ ! ХОТЯ ЭТИХ УРОДОВ НАДО ПРОСТО НА ОБЩИЙ РЕЖИМ !
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С дуба рухнул? Какая красная зона? Сказано ж: без разрешения ВСП - ни-ни!
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Для корумпованої гидоти потрібно відкрити зовсім червону спецзону на уранових копальнях, суто для корупціонерів і хабарників і план по видобутку породи на гора ))))
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Ну, еще бы... не дай Бог круговая порука рухнет - две трети этого Высшего Совета правосудия в бега ломанутся в пидорашу
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Это, типа, третья треть там чистые как стеклышко?
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А третья треть ломанутся не в пидорашу, а в бездуховную Европу.
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Вот я и думаю: интересно скокож это место в этом ВСП будет стоить?
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Судьи итак все вконец охреневшие типа депутатов, а тут еще такие условия.
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Корупція, в сучасній Україні,це найважчий злочин проти держави і українців))))
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та да...это главная тема гэбнявых провокаторов
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Невже ти не згоден з тим що саме корупціє гальмує всі потуги української влади в проведенні реформ ??? )))) Я в цьому переконан ))))
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не...я знаю только что все развитые страны прошли через коррупцию.и по мере развития и роста благосостояния она сьеживалась,но нигде не исчезла вовсе...а все страны,которые боролись с коррупцией извели миллионы своих сограждан,а коррупция возглавилва борьбу с самой собой
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Як кажут справа не в грошах а в іх кількості , так і з корупцією,рівень корумпованості українського суспільства зашкалює і б"є всі рекорди , тому саме корупція і є головна загроза Україні ,як держави!
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Саме так. боротьба украінських корупціонерів з корупцією нагадує циркового блазня який несамовито бореться сам з собою!!
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судя по санкции - да, а должно быть, самым страшным преступлением - неуплата налогов!
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высший совет кривосудия может пососать собаке хвост.
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а нельзя ли так сделать,что арест сразу-а уже потом всп решает,выпустить или оставить?ну,чисто в познавательных целях.шоб судьи знали ,как выглядят камеры изнутри
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ТАК ДЛЯ ОБЩЕГО СВЕДЕНИЯ У СУДЕЙСКИХ И ПРОКУРОРСКИХ И ИХ РОДНИ ТОЖЕ ПОЛНО НАГРАДНОГО ОРУЖИЯ!
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Час вимогати визнати корупцію особливо важким злочином)))))
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И шо это даст, при таких прокуратуре и судах? Ну кроме доп. доходов в судейско-прокурорский карман естественно.
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На арест за особо важкий нічиєї згоди не треба ))))
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Либо Цензор нам про судью неправду написал (в квалификации).
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Круговая порука. Все-таки надо брать пример с китайцев в вопросе борьбы с корупционерами
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Коррупцию судей обуздает только Высший Народный Суд - Суд Линча.
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должен еще быть Высший совет Милосердия - выше Высшего совета правосудия...

а Высший совет Целомудрия - выше Высшего совета Милосердия !
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Ну вище за целомудрия може бути лише целКомудрие ))))
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Так плять проголосуйте по бырику за закон, который разрешит это детать! Учить вас что-ли надо?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВысший совет правосудия подчеркивает незаконность ареста или задержания судьи без получения согласия совета
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