 Высший совет правосудия подчеркивает незаконность ареста или задержания судьи без получения согласия совета

Об этом говорится в заявлении ВСП, принятом единогласно на заседании совета в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Высший совет правосудия призывает следственных судей неукоснительно соблюдать нормы законодательства, согласно которым судья не может быть арестован или задержан без получения на это согласия ВСП. Высший совет правосудия настаивает на необходимости придерживаться этих норм при рассмотрении ходатайств следственных органов об избрании меры пресечения судьям, подозреваемым в уголовных преступлениях.
Как сообщалось ранее, 14 января Печерский районный суд Киева арестовал судью Хозяйственного суда Киева Любомира Головатюка, подозреваемого в получении взятки в размере 10 тыс. долларов, и установил залог в сумме 293 тыс. гривен.
Высший совет правосудия не давал согласия на арест судьи Головатюка. 12 января Высший совет юстиции реорганизовался в Высший совет правосудия.
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"Я надеюсь, что это последний судья, который воспользовался возможностью иммунитета", - Сытник сообщил, что розыск Чауса Интерполом начнется после 30 сентября(19)
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4. Діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, -
карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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Дякую за відповідь зарані.
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ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
Согласно примитки ст. 45 ККУ - относится к Корупційним злочинам
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Стаття 375. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови
1. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
пошли, а может вообще по Стаття 368-2. Незаконне збагачення...
хотя как они тогда НСРД проводили? Проблема в том, что когда Цензор пишет на юр.темы, легче застрелиться чем что то понять...
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1. Завідомо незаконне затримання або незаконний привід -
караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Завідомо незаконні домашній арешт або тримання під вартою -
карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
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а Высший совет Целомудрия - выше Высшего совета Милосердия !
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