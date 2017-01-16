 Песков о теме Донбасса в переговорах РФ и США: "В каком русле будут развиваться дискуссия и обмен мнениями, сейчас мы сказать не сможем"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается украинской проблематики, то, безусловно, можно с большой долей уверенности предположить, что это будет частью повестки дня российско-американского диалога в перспективе, но в каком русле будут развиваться дискуссия и обмен мнениями, сейчас мы сказать не сможем", - отметил он. "Во многом это будет зависеть от той позиции, которую займет новая администрация в Вашингтоне", - добавил Песков.
При этом он не согласился с предположением, что отношения России с США и другими странами Запада испортились после возникновения украинского кризиса. "Не соглашусь, что именно после этого испортились отношения Запада и России. Не у всего Запада отношение (к России. - ред.) испортилось", - заявил он.
1066 18
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
СТБ вырезал из "Битвы экстрасенсов" эпизод, в котором российский военный подробно рассказывает о службе в Украине, - пресс-служба(68)
"Россия должна заплатить свою цену за агрессию", - Порошенко поручил МИДу Украины подать в Международный суд ООН иск против РФ за финансирование терроризма. ВИДЕО(262)
"Со мной на блокпосту были пьяницы и наркоманы. Я понял, что это не то", - пособник боевиков с Луганщины сдался СБУ. ВИДЕО(29)
Санкции против РФ должны сохраняться, пока Россия не выполнит Минские соглашения и не вернет Крым Украине, - Байден(57)
Кремль очень долго испытывал США на "слабо"(6)
"Куме из Донецка по телефону рассказывала об украинских военных. Она передавала все разведке боевиков", - СБУ разоблачила шпионов "ДНР" в Красногоровке. ВИДЕО(59)
"Это война, в которой убиты 10 тысяч украинцев", - Порошенко(117)
Ответить
Ответить
в таком виде будет..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Ну почему так сразу на-хер?"
Ответить
Ответить
Ответить
Путин)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я не ослышался? Ведь Письков третий год долдонит, что Раша "не сторона конфликта" на Донбассе?
Ответить
Ответить
Ответить
http://www.svoboda.org/a/28236472.html
Ответить