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 Песков о теме Донбасса в переговорах РФ и США: "В каком русле будут развиваться дискуссия и обмен мнениями, сейчас мы сказать не сможем"

Разрешение конфликта на Донбассе будет обсуждаться в ходе переговоров российского руководства и новой администрации США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается украинской проблематики, то, безусловно, можно с большой долей уверенности предположить, что это будет частью повестки дня российско-американского диалога в перспективе, но в каком русле будут развиваться дискуссия и обмен мнениями, сейчас мы сказать не сможем", - отметил он. "Во многом это будет зависеть от той позиции, которую займет новая администрация в Вашингтоне", - добавил Песков.

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При этом он не согласился с предположением, что отношения России с США и другими странами Запада испортились после возникновения украинского кризиса. "Не соглашусь, что именно после этого испортились отношения Запада и России. Не у всего Запада отношение (к России. - ред.) испортилось", - заявил он.
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Кака-така дискуссия ,сымайте ватные штаны и становитесь раком - от и вся дискуссия !!!
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Походу как всегда: дуэль снайперов и диверсии...
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"После вскрытия", художник Петров-Боярышников:

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А ты ещё з Жириком шампанского за Трампа сёрбни, Песков. Может, какая мыслЯ в черепушке и образуется...
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Могу предсказать комментарий пискова по итогам диалога:
"Ну почему так сразу на-хер?"
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Посмотрим....может Трамп не такой как Обама и Путин с Трампом договорятся мирно по Украине
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Помню, как сильно радовались єрефяне, когда Обама Буша менял Никакой у них стабильности, понимаешь. Нет так чтобы- одна обезьяна и до смерти.
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Как?!!
Я не ослышался? Ведь Письков третий год долдонит, что Раша "не сторона конфликта" на Донбассе?
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Донбасс- территория суверенной Украины! И тема закрыта! а письков может катиться колбаской по Малой Спасской
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПесков о теме Донбасса в переговорах РФ и США: "В каком русле будут развиваться дискуссия и обмен мнениями, сейчас мы сказать не сможем"
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