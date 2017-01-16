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Все про:Крым (17944) оккупация (6419) ООН (1858) права человека (617) резолюция (136) Россия (64710)

 Оккупанты подготовили проект резолюции в ООН о "нарушениях" Украиной прав человека в Крыму

Оккупационные власти Крыма подготовили проект резолюции в ООН о нарушениях прав человека на полуострове в период до аннексии Крыма Россией.

Об этом сообщил "председатель" так называемого Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Заур Смирнов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Также читайте: МИД Украины передаст в Международный суд ООН иск против России в ближайшие часы: "Ответственность РФ за совершенные преступления неизбежна"

"Проект крымской резолюции в ООН по Украине уже подготовлен. В нем отражен широкий период всех событий, связанных в том числе с нарушением прав человека в Крыму в украинский период. Мы постарались хронологически описать всю ситуацию", - сказал Смирнов.

Напомним, 19 декабря Генассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушении страной-оккупантом Российской Федерацией прав человека в Автономной Республике Крым. Впервые в документе такого уровня отмечается, что Россия является государством-оккупантом, Автономная Республика Крым - временно оккупированная Россией территория.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резолюция ООН закрепляет за Россией статус оккупанта и ее ответственность за нарушение прав человека в Крыму, - Порошенко

За резолюцию проголосовали 70 стран, 77 воздержались, 26 проголосовали против. Против голосовали Ангола, Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Коморские острова, Куба, Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея), Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Южная Африка, Южный Судан, Судан, Сирия, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

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Коротко звучит так: хахлы мост в Керчи не построили!
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И 312 бабушек сдохло под аптеками, так и не сумев перевести с украинского на русский название препарата "Пропердин"
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тем более, что они только в мифах существовали
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Та ні вони мабуть не могли перекласти "глід" на скрєпно-кацапську от і мучалися 23 роки...
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Жаль, что твой папа презервативами не пользовался.
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А твой пользовался, вот тьі гандоном и родился ))
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И еще посмели аж две украинские школы построить! Это ж нарушения среп и вяличия!
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НУ ДА ХУНТА В СЕЗОН ДО СЕМИ МИЛЛИОНОВ В РАБСТВО В КРЫМ СВОЗИЛА А ТЕПЕРЬ ИМ ЖРАТЬ НЕЧЕГО!
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США и Великобритания гарантировала территориальную целостность Украины, где она?
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Гарантировали и не сдержали, теперь бриты валят из ЕС, а америкосам Трамп свалился на голову. Так что неизвестно еще кому хуже.
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Британии тесновато в ЕС,мало места для полетическиж маневров .
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вторичны во всём, никакой фантазиии, а ещё щёки надувают за вяличие, жалкик ублюдки
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Флаг вам в руки и попутного веттра...в спину!
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а ты иди на те статьи, где про завтра бакс 30 будет
и там по клаве тра-та-та делай.

или тебя сюда силком прислали ?
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А твоє діло яке, по-чому бакс? Не тобі ж його купувати. До речі, а по чому дерев'яний?
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Совсем с головой кацапы не дружат. Украина нарушает права человека на территории, которую оккупировали кацапы...

Т.е. даже для тех, кто не в теме, выглядит так, что либо оккупационные власти ну ваще никакие, либо нарушают сами оккупационные власти и пытаются свалить на жертву свои же преступления.
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Нифига себе какой Боярышник попался ................
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а кто подаст этот проект от имени оккупированного Крыма?
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Пи*дец всему! Вот бля*ь! Слов не хватает для выражения!
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Слова то есть. И даже целые выражения. Только забанят.
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Это называется "Контрход" или попросту втюхаем фигню что бы было чем заняться в ООН бездельникам. А то ещё нужно будет рассматривать жалобу Украины про оккупацию территории Украины.
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мы подготовили резолюцию по Крыму, они тоже подготовили - обезьяна видит, обезьяна делает
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Воры жалуются в ментовку на хозяина квартиры, который мешает им грабить его хату ! =))
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если не подаем в суды мы то подадут они и наши иски привяжут к их и все заглохнет. мы сами виноваты в этом затягивание и вероятном проиграше.
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ударим мечом по оралу!!! а оралом по мечу!!!
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и китайская падаль с парашей за одно голосует, однако
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До аннексии Крыма Янукович Азаров их свита вся в Казлостане так что ждем посадки Януковича
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Увеличивал шрифт, менял его цвет, пробовал читать наоборот - и ничего не понял: кто подаёт иск? Крым? А куда? В Спортлото? Ну-ну, инферно...
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Какая-то кацапо-крысчанская,параллельная вселенная.Оккупировать территорию другого государства и пытаться обвинять это-же госудасртво в "нарушениях прав человека".Это-уже полнейшая шизофрения.

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на полуострове в период ДО аннексии Крыма Россией.Источник: http://censor.net.ua/n423499

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Один интересный момент. ДО анексии . Выходит ,что отвечать должен януковощ и его ,так называемое ,правительство в изгнании. Кацапы ,так берите их тепленькими прямо у себя и в басманный суд.
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вот который ограбил квартиру, подал иск на хозяев, по поводу, что шуба которую он украл, была маленького размера.
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Да-да, "нарушала" Украина вечным дотированием крысчан, миллионами отдыхающих, светом, водой... теперь сосите лапу и не только медведя северного
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это все равно ,что грабитель обворовавши вашу квартиру обратится в суд с требованием от вас моральной компенсации, за то что техника в квартире которую он украл была неисправной.
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СИЗИФОВ ТРУД)))))
Резалюция будет заблокирована...
Чурка снова надует щеки..и получит за щекан)))
И ВСЕ....
ПШЫК!!!
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Кацапи вже незнають до чого доколупатися,так вже забрехалися.Ну нічого,посміємося.
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Порошенко поручил передать в Международный суд ООН в Гааге иск против РФ. Уже сегодня!

Президент Украины Петро Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Такое поручение было дано во время встречи с уполномоченным Президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, заместителями главы АПУ Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым, сообщает пресс-служба главы государства.

"Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию Востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму", - заявил Президент.

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а еще им на балалайках запрещали играть.. и матюкаться..запрещали матюкаться!!!.. просто унизительно.. запрещать матюкаться.. лишили их самых скрепных прав
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)))кацапы)))
а слепите прямо в ООН....ПЕТУХА ИЗ ГОВНА!!!
Вот это все там ох...т!!!)))))))))
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Що дивуватися з божевільної маячні лишнєхромосомних...Кацапи і здоровий глузд - речі несумісні...😕😕😕
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Пропагандистский "Боярышник" для внутрирасейского потребления. Возможно рассчитывают еще и Трампа этим пойлом попичкать, дать повод поблакать о необходимости конструктивного разрушения деструктивных тенденций в международных напряжениях. А других проблем ни для россии, ни для гестапо (тоже жаловались в Лигу Наций) эта "резолюция" не решает.
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Мучали туристами и деньгами, которых от одного сезона хватало на пару лет. А теперь полегчало
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Это та самая Россия, которая не признает решений международного суда?
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Пусть еще за депортации татар в 40х годах напишут кацапы...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты подготовили проект резолюции в ООН о "нарушениях" Украиной прав человека в Крыму
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