 Оккупанты подготовили проект резолюции в ООН о "нарушениях" Украиной прав человека в Крыму

Об этом сообщил "председатель" так называемого Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Заур Смирнов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Проект крымской резолюции в ООН по Украине уже подготовлен. В нем отражен широкий период всех событий, связанных в том числе с нарушением прав человека в Крыму в украинский период. Мы постарались хронологически описать всю ситуацию", - сказал Смирнов.
Напомним, 19 декабря Генассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушении страной-оккупантом Российской Федерацией прав человека в Автономной Республике Крым. Впервые в документе такого уровня отмечается, что Россия является государством-оккупантом, Автономная Республика Крым - временно оккупированная Россией территория.
За резолюцию проголосовали 70 стран, 77 воздержались, 26 проголосовали против. Против голосовали Ангола, Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Коморские острова, Куба, Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея), Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Южная Африка, Южный Судан, Судан, Сирия, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.
3551 64
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Савченко опубликовала уточненные списки, находящихся в плену у боевиков украинцев, а также лиц, запрашиваемых террористами "Л/ДНР"(54)
Между оккупантами из армии РФ и местными боевиками в Новоазовске возникла стычка - травмировано 20 человек, - разведка(25)
"МГБ ДНР" и "МГБ ЛНР" получили указания от руководства ФСБ РФ о подготовке силовых спецопераций с целью дискредитации украинских спецслужб", - Тымчук(14)
На Херсонщине смонтировали 108 из 150 метров телерадиовышки для вещания на оккупированный Крым(80)
История с турецким судном River Eregli подтверждает: нефиг в оккупированном Крыму шастать(0)
Возвращение Донбасса может начаться осенью, - Тука(504)
Для выплат пенсий на оккупированной части Донбасса ежегодно нужно 30 млрд гривен, - Рева(184)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
и там по клаве тра-та-та делай.
или тебя сюда силком прислали ?
Ответить
Ответить
Ответить
Т.е. даже для тех, кто не в теме, выглядит так, что либо оккупационные власти ну ваще никакие, либо нарушают сами оккупационные власти и пытаются свалить на жертву свои же преступления.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
=======================================================================
Один интересный момент. ДО анексии . Выходит ,что отвечать должен януковощ и его ,так называемое ,правительство в изгнании. Кацапы ,так берите их тепленькими прямо у себя и в басманный суд.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Резалюция будет заблокирована...
Чурка снова надует щеки..и получит за щекан)))
И ВСЕ....
ПШЫК!!!
Ответить
Ответить
Президент Украины Петро Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Такое поручение было дано во время встречи с уполномоченным Президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, заместителями главы АПУ Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым, сообщает пресс-служба главы государства.
"Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию Востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму", - заявил Президент.
Ответить
Ответить
а слепите прямо в ООН....ПЕТУХА ИЗ ГОВНА!!!
Вот это все там ох...т!!!)))))))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить