 Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве продолжает снижаться, – КГГА

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-служба КГГА.
"Уменьшение заболеваемости наблюдается как среди взрослых, так и среди детей. Так, взрослых заболели 8 тыс. 624, снижение на 15%, детей - 11тыс. 485 против 12тыс. 205, снижение на 6%. В структуре заболеваемости дети составляют 57,1%. Среди школьников зарегистрирован незначительный рост заболеваемости - 4тыс. 180 случаев, что составляет 36,4% (за 1 неделю 3тыс. 972 - 32,5%) от общего количества заболевших детей и 20,8% (за 1 неделю 17,7%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - сказал В.Бондаренко.
По его словам, в учреждения здравоохранения города за 2 неделю госпитализировано 417 человек, из них - 256 детей.
"Сейчас все учебные заведения работают в штатном режиме. Отдельно напомню, что в случае отсутствия более 20% школьников, руководитель учебного заведения имеет право приостановить учебный процесс, как в учебном заведении в целом, так и в отдельном классе в частности", - отметил В.Бондаренко.
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