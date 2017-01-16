 Кабмин поручил Минюсту расследование преступлений в пенитенциарных учреждениях

Об этом говорится в постановлении №11 от 11 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Данным постановлением положение о Минюсте дополнено нормой, согласно которой одной из основных задач министерства является обеспечение осуществления досудебного расследования преступлений, совершенных на территории или в помещениях Государственной уголовно-исполнительной службы.
Кроме того, Минюсту поручено обеспечивать осуществление оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями органов и учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы.
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