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Все про:Кабмин (9589) Минюст (1013) расследование (1811) следствие (158) пенитенциарная служба (120)

 Кабмин поручил Минюсту расследование преступлений в пенитенциарных учреждениях

Кабинет Министров поручил Министерству юстиции обеспечивать расследование преступлений, совершенных в пенитенциарных учреждениях.

Об этом говорится в постановлении №11 от 11 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Данным постановлением положение о Минюсте дополнено нормой, согласно которой одной из основных задач министерства является обеспечение осуществления досудебного расследования преступлений, совершенных на территории или в помещениях Государственной уголовно-исполнительной службы.

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Кроме того, Минюсту поручено обеспечивать осуществление оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями органов и учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы.

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...свои косяки сами же и расследуют! при таких подходах об обьективном и независимом расследовании речи нет в принципе.
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