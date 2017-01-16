 МИД Украины передаст в Международный суд ООН иск против России в ближайшие часы: "Ответственность РФ за совершенные преступления неизбежна"

Об этом написала в своем аккаунте в Твиттере спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ.
"Во исполнение поручения Президента сегодня в Гааге будет подан иск против РФ в Международный Суд ООН (16.30 по м.в.). Россия должна понести международную ответственность за совершение актов терроризма и дискриминации. Ответственность РФ за совершенные преступления неизбежна", - заявили в МИД Украины.
2869 64
В течение 2016 года Украина направила РФ более 200 дипломатических нот, - МИД(24)
Беца о введении визового режима с РФ: Технологически МИД будет готов, если компетентные органы примут такое решение(46)
Украина получит "безвиз" с ЕС одновременно с запуском механизма приостановки безвизового режима с третьими странами, - МИД(215)
"Репрессии усиливаются", - в МИД Украины потребовали от РФ немедленно предоставить доступ консулов к "крымским диверсантам"(5)
Московский суд продлил арест Сущенко до 30 января. МИД Украины выразил протест(0)
Украина готова ко встрече "нормандской четверки" на уровне глав МИД, - Беца(10)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это за то, что они негров не любят что-ли?
Ответить
Ответить
Пока Байден не пнул ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
З.І.: ти коли, кацапе, через проксі заходиш, хоч флажок вибирай.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
2 .. ОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ ТА """ БРЕСТСЬКИЙ МИР "" 1918 Р .
3 .. ЧОТИРИ ГОЛОДОМОРИ !!!!!!!!!!
4 .. ВІЙНИ . ПЕРЕРОЗПОДІЛИ . ДЕПОРТАЦІЇ . ТЕРОР . ВБИВСТВА ..
5 ..АФГАН . ЕКСПЕРИМЕНТ В ЧОРНОБИЛІ ..
6 .. КРИМ . 22 ВІЙНА В УКРАЇНІ ..
7 .. РОЗПОДІЛ МАЙНА СРСР .. ДЕ ЧАСТКА УКРАЇНИ ЗОЛОТА ПАРТІЇ . ЗОЛОТОВАЛЮТНОГО ФОНДУ ТА РЕЗЕРВУ . АЛМАЗНОГО ФОНДУ .. ОЩАДБАНКУ СРСР .. НЕРУХОМОСТІ З КОРДОНОМ .. ЗБРОЇ КРАЇН ВД . АФГАНІСТАНУ . АЛЖИРУ . ВЬЄТНАМУ . КУБИ ТА ІН ..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хроники перемог.
Ответить
Ответить
100 баксов - одной бумажкой. Скоро...
Хроники перемог.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Еще не став президентом, Трамп уже предложил "другу Владимиру" уменьшить ядерный потенциал России в обмен на туманное обещание "улучшения отношений" в будущем. )))
Ответить
Чи #мова має значення?
#Московський ворог чудово розуміє, що мова має значення.
Ответить
Понедельник, 16 января 2017, 16:25
В парламенте Молдовы депутаты "Либеральной партии" подали в проект решения о приостановлении полномочий президента Игоря Додона в связи с его заявлениями по непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).
Об этом сообщает Noi.md.
Также депутаты потребовали организации референдума об отставке Додона с поста президента. Как говорят парламентарии, Додон нарушил Конституцию, когда он поздравил Вадима Красносельского с победой на "выборах президента" ПМР, тем самым признав "республику".
Согласно Конституции Молдовы процедура приостановления полномочий президента может быть инициирована не менее 34 депутатами, но фракция либералов составляет меньшее число депутатов. Однако лидер "Либеральной партии" Михай Гимпу понадеялся, что данный шаг поддержат другие молдавские депутаты.
Гимпу сослался на статью 77 Конституции Молдовы, согласно которой президент является гарантом независимости, единства и территориальной целостности государства.
Ответить
Ответить
Ответить
Я у шоці.
Росію так і не наважилися назвати агресором, вбивцею мирного населення та загарбником. Бач, вона порушила норми про расову нетерпимість та спонсорство тероризму. Тьху...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить