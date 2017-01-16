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Все про:дискриминация (63) иск (336) ООН (1858) терроризм (19668) финансирование (1072) Беца (95)

 МИД Украины передаст в Международный суд ООН иск против России в ближайшие часы: "Ответственность РФ за совершенные преступления неизбежна"

Иск о нарушении Россией двух конвенций ООН - по противодействию финансирования терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, будет подан в Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды) в понедельник, 16 января, в 16:30.

Об этом написала в своем аккаунте в Твиттере спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ.

"Во исполнение поручения Президента сегодня в Гааге будет подан иск против РФ в Международный Суд ООН (16.30 по м.в.). Россия должна понести международную ответственность за совершение актов терроризма и дискриминации. Ответственность РФ за совершенные преступления неизбежна", - заявили в МИД Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Россия должна заплатить свою цену за агрессию", - Порошенко поручил МИДу Украины подать в Международный суд ООН иск против РФ за финансирование терроризма. ВИДЕО
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Дуже сподіваюсь на високу якість підготовки позову.. В добрий час..
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Я також сподіваюсь найближчим часом побачити текст цього позову, зареєстрованим в Гаазі.
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ну что, козьи морды, готовтесь платить репарации
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Ви суть позовів спочатку подивіться. Обрадуєтесь )))
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"о ликвидации всех форм расовой дискриминации" Источник:http://censor.net.ua/n423494

Это за то, что они негров не любят что-ли?
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А ты думал такие дела на следующий день подаются? База собрана, решения комитета и Ассамблеи ООН приняты.
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Судячи з твого флажка "?" він про існування твоєї країни навіть не здогадується
З.І.: ти коли, кацапе, через проксі заходиш, хоч флажок вибирай.
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Час покаже якість роботи наших правознавців,дай Боже і в добрий час )))))
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Кто террористы, кто их признал террористами ?
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Это называется ползучая деоккупация. Скоро так доползем до кремля
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Парад кремлевских крыс с табличками позор на пузе
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а зачем нам кремль.. нам землю удобрять.. вроде неплохо удобрили
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московію створив Князь Київської Русі Юрій Долгорукий .........
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1 ..ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ 1917 Р ..
2 .. ОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ ТА """ БРЕСТСЬКИЙ МИР "" 1918 Р .
3 .. ЧОТИРИ ГОЛОДОМОРИ !!!!!!!!!!
4 .. ВІЙНИ . ПЕРЕРОЗПОДІЛИ . ДЕПОРТАЦІЇ . ТЕРОР . ВБИВСТВА ..
5 ..АФГАН . ЕКСПЕРИМЕНТ В ЧОРНОБИЛІ ..
6 .. КРИМ . 22 ВІЙНА В УКРАЇНІ ..
7 .. РОЗПОДІЛ МАЙНА СРСР .. ДЕ ЧАСТКА УКРАЇНИ ЗОЛОТА ПАРТІЇ . ЗОЛОТОВАЛЮТНОГО ФОНДУ ТА РЕЗЕРВУ . АЛМАЗНОГО ФОНДУ .. ОЩАДБАНКУ СРСР .. НЕРУХОМОСТІ З КОРДОНОМ .. ЗБРОЇ КРАЇН ВД . АФГАНІСТАНУ . АЛЖИРУ . ВЬЄТНАМУ . КУБИ ТА ІН ..
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Компенсация украинцам за потерю имущества из-за российской оккупации будет рассматриваться в рамках "Минска" - Рева Вопрос компенсации гражданам Украины за нарушение их имущественных прав в результате российской оккупации будет рассмотрен в рамках Минского процесса, сообщил журналистам министр социальной политики Андрей Рева


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Ну Рева,це крутий поц,а пацан сказал-пацан сделал ))))
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Брешет Рева . Иски надо было подавать ишо два года назад в международный суд . Петя это блокирует . Боится что Х... йло остановит Липецкую . На народ Пете плевать . За потерянное бабло с Липецкой продаст все .
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Та ти шо? А я чув, що в межах кримінального процесу по Турчинову, Порошенку, Гройсману, Яценюку, Денісовій, Розенку та Реві. Але не в такому глобальному процесі, а процесі про геноцид народу України.
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Неплохой "подарок" Трампу на инаугурацию... Таки не зря к нам Байден прилетал!
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100 баксов - одной бумажкой. Скоро...
Хроники перемог.


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Мне не трудно еще раз ...
100 баксов - одной бумажкой. Скоро...
Хроники перемог.

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Соотношение к доллару украинской гривны будет равняться 8 к 1 Минимальная зарплата украинцев будет составлять 15 тысяч грн, что равноценно 1.5 тысячам долларов. Ждите эмигрантов.
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Смотрю а шото новость не радует зрадофилов это шож так пэтриотов шо не так
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результат буде такий же, як зі справою "Юкосу" - кацапи забють болт на рішення суду, а ООН утреться
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Шож передавати якщо Українане ще не визнала юрисдикцію Міжнародного Кримінального Суду (Римський статут)? В КУ треба зробити лише одне доповнення, що Україна визнає юрисдикцію Міжнар Кримінального Суду і це б дозволило засудити Пукіна і Януковоча за воєнні злочини росії в Криму і на Донбасі. Пєця, коли дасиш команду своїм 6-кам щоб проголосували за це?
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Не иск подают а просто жалобу . Иски на миллиарды Петя не подаёт на Ху.. ла . Боится что Липцкую остановят .
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Нє, хай працює, робить для расєян сАсАтельні конхфєти, бо росіяни без цього не можуть ))
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Та да. ))
Еще не став президентом, Трамп уже предложил "другу Владимиру" уменьшить ядерный потенциал России в обмен на туманное обещание "улучшения отношений" в будущем. )))
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В парламенте Молдовы готовят отстранение пророссийского президента

Понедельник, 16 января 2017, 16:25



В парламенте Молдовы депутаты "Либеральной партии" подали в проект решения о приостановлении полномочий президента Игоря Додона в связи с его заявлениями по непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).
Об этом сообщает Noi.md.
Также депутаты потребовали организации референдума об отставке Додона с поста президента. Как говорят парламентарии, Додон нарушил Конституцию, когда он поздравил Вадима Красносельского с победой на "выборах президента" ПМР, тем самым признав "республику".
Согласно Конституции Молдовы процедура приостановления полномочий президента может быть инициирована не менее 34 депутатами, но фракция либералов составляет меньшее число депутатов. Однако лидер "Либеральной партии" Михай Гимпу понадеялся, что данный шаг поддержат другие молдавские депутаты.
Гимпу сослался на статью 77 Конституции Молдовы, согласно которой президент является гарантом независимости, единства и территориальной целостности государства.
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на форуме раша тудей эта новость вызвала немалое возбуждение искандеров
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А какой закон она нарушила? Не отстёгивала в говно-Пенсионный Фонд?
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Ви спочатку почитайте, про що саме позов.
Я у шоці.
Росію так і не наважилися назвати агресором, вбивцею мирного населення та загарбником. Бач, вона порушила норми про расову нетерпимість та спонсорство тероризму. Тьху...
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"Як відомо Україна доводитиме в Гаазі порушення Росією двох конвенції ООН - щодо протидії фінансування тероризму та щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації."
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Подавать, то подавали уже кое что, но пока ни одного решения в нашу пользу не видел, мож не заметил
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД Украины передаст в Международный суд ООН иск против России в ближайшие часы: "Ответственность РФ за совершенные преступления неизбежна"
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