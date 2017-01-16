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Все про:законопроект (1724) Кабмин (9589) Минфин (1066) финансовая полиция (24)

 Минфин внес на рассмотрение Кабмина законопроект о Финансовой полиции

Министерство финансов внесло на рассмотрение Кабинета Министров законопроект о Финансовой полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина в Facebook.

Также читайте: Нужно делать современную Службу финрасследований, а не ремейк постсоветского ОБХСС, - Аваков о финансовой полиции

"Минфин подал на рассмотрение Кабинета Министров законопроект о создании Финансовой полиции - аналитической службы расследований, а не карательного органа", - сказано в сообщении.

"Как и было обещано, процесс запущен и все необходимые шаги осуществляются. Сейчас самое важное - это как можно скорее принять законопроект в Кабмине и в парламенте", - отметили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Служба финансовых расследований будет создана не позднее 2017 года. Самый важный вопрос - кадры, - Данилюк

Напомним, в конце 2016 года из-за технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговую милицию вне закона уже с 1 января 2017 года. После этого министр финансов Данилюк заявил, что в кратчайшие сроки будет внесен на рассмотрение правительства законопроект о создании Финансовой полиции, что, в частности, предусмотрено в меморандуме с МВФ.
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Будут проводить анализ, как додавить нищету. Чего там анализировать, тыкаем пальцем в любое досье 450ти депутатов + 100000 чинуш, и погнали бюджет наполнять.
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круто куле
теперь и у насирова своя гвардия будет
главное чтобы коммерсов на всех хватило
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Техническая ошибка плять,южанина внесла ликвидацию налоговой милиции в изменения в налоговый кодекс и голосовали это при принятии бюджета,читать надо,а не бабло считать,кому сколько перепадет,кое кто лоханулся и решил отыграть взад,поменяв вывеску
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"Желательно" зарплату полицейским сделать от 5 тыщ $, каждому квартиру улучшенной планировки, бесплатно - услуги ЖКХ, лечение,два раза в год отпуск с путевками на теплые моря может что то упустили поправьте. Да и петицию нужно создать об уходе на пенсию после 15 лет выслуги.
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количество дармоедов никто сокращать не собирается, главное вовремя переименовать и продолжить грабить предпринимателей от имени панамской свиньи.
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Иногда приходиться наблюдать этих финансовых полицаев:
- Хюндай Соната, Шевроле, Тойота через одного....
- Очень приличные костюмчики и обувь у каждого...
- Смартфоны, о которых многие только мечтают....
- Подслушанный разговор начальника о ТО его 3-х литрового БМВ....
И я понимаю, что все они должны быть в штрафбате на передовой !!!
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Еще одна полиция???!!

За всю историю Украины эти нахлебники так не плодились

И все ведь за счет пересичного громадянина, которого они же и будут пресовать
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Бідна армія , знов не дорахується техніки і зброї , та і коштів на своє утримання..
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вопрос: что будет, если борьба с коррупцией будет успешна?
ответ гпу, нацполиции, финполиции, набу, сап, напк, сас, сбу, судей, ...:
будет введен дополнительный специальный налог на импорт коррупции !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинфин внес на рассмотрение Кабмина законопроект о Финансовой полиции
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