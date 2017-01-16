 Минфин внес на рассмотрение Кабмина законопроект о Финансовой полиции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина в Facebook.
"Минфин подал на рассмотрение Кабинета Министров законопроект о создании Финансовой полиции - аналитической службы расследований, а не карательного органа", - сказано в сообщении.
"Как и было обещано, процесс запущен и все необходимые шаги осуществляются. Сейчас самое важное - это как можно скорее принять законопроект в Кабмине и в парламенте", - отметили в ведомстве.
Напомним, в конце 2016 года из-за технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговую милицию вне закона уже с 1 января 2017 года. После этого министр финансов Данилюк заявил, что в кратчайшие сроки будет внесен на рассмотрение правительства законопроект о создании Финансовой полиции, что, в частности, предусмотрено в меморандуме с МВФ.
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теперь и у насирова своя гвардия будет
главное чтобы коммерсов на всех хватило
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- Хюндай Соната, Шевроле, Тойота через одного....
- Очень приличные костюмчики и обувь у каждого...
- Смартфоны, о которых многие только мечтают....
- Подслушанный разговор начальника о ТО его 3-х литрового БМВ....
И я понимаю, что все они должны быть в штрафбате на передовой !!!
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За всю историю Украины эти нахлебники так не плодились
И все ведь за счет пересичного громадянина, которого они же и будут пресовать
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ответ гпу, нацполиции, финполиции, набу, сап, напк, сас, сбу, судей, ...:
будет введен дополнительный специальный налог на импорт коррупции !
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