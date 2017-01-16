 СТБ вырезал из "Битвы экстрасенсов" эпизод, в котором российский военный подробно рассказывает о службе в Украине, - пресс-служба

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа", об этом говорится в заявлении пресс-службы телеканала СТБ.
"Данный выпуск "Битвы экстрасенсов" редактировался лицами, ответственными за выход программы в эфир СТБ, в соответствии с требованиями действующего законодательства. Всего было вырезано 2 мин 3 сек., в которых участники и экстрасенсы говорили об Украине и о службе одного из военных на нашей территории", - рассказали на телеканале.
"Должны признаться, что наши сотрудники неверно оценили контент и присутствие в выпуске людей в камуфляже, расценивая "Битву экстрасенсов" исключительно как соревнование людей с чрезвычайными способностями. Мы ни в коем случае не снимаем с себя ответственности и признаем, что такие действия насчет трансляции в эфире СТБ недопустимы", - подчеркнули в пресс-службе.
"Официальной позицией и принципами редакционной политики телеканала СТБ являются неоспоримое признание государственного суверенитета, территориальной целостности Украины и необходимость неукоснительного соблюдения законов Украины - в частности, запрета трансляции в эфире общенационального телевизионного канала передач, содержащих информацию, которая выставляет военных государства-агрессора в положительном свете", - заявили в СТБ.
По словам пресс-службы, СТБ решил прекратить показ "Битвы экстрасенсов" производства российского телеканала ТНТ. "Всего было приобретено 22 эпизода, из которых в эфир вышло 3. Потери канала от прекращения показа составляют более 7 млн гривен, но мы осознаем необходимость такого шага. Российская "Битва экстрасенсов" не вернется в эфир СТБ", - пояснили сотрудники телеканала.
По информации пресс-службы, в 2016 году в эфире СТБ выходило до 8% российских программ и сериалов. "В среднем по телевизионному рынку за указанный период эта цифра составляет 14%", - отметили на телеканале.
Напомним, 15 января на телеканале СТБ был показан выпуск российской версии проекта "Битва экстрасенсов", в котором принимали участие российские военные. При этом, один из них признался, что служил "на Украине", где его "заставляли себе могилу копать". Позже руководство телеканала извинилось за показ этого выпуска.
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ДЫК СПЕЦНАЗ ГРУ - СУПЕРМЕНЫ ДЛЯ ПРЕСОНАЛА СТБ
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Он у меня присоеденился в Цвынтару....
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Жалко,что Павленский уехал жить во Францию Зато Мари Ле Пен скоро в Россию переедет. Будет в МИДе вместе с Машкой водка пить земля валяться)
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СТБ раніше такий хороший канал був, з науково-популярними програмами, з документальними фільмами, з якісним футболом (Серію А транслювали!). А зараз - сплошні ток-шоу, як не з сєпарами, то з жінкою Ведмедчука...
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Євро керує! До пори, до часу!!!
Втекти може і встигне, а от чоколядну імперію забрати не вдасться!
Тому і розбудовує чоколядний бізнес на параші, в Україні "сліпий траст" хіба множить магазини.
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Поражает , что там многие довольно молодые "со знанием дела" про всякую "паранормальщину" разглагольствуют. Ей богу сюжеты с психлечебницы...
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Пока русня долбила оппозицию в Алеппо, ИГИЛ рассек надвое и без того небольшой анклав асадитов в Дейр эз Зоре. Там почти кранты.
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Кидары тупорылые еще и про финансовые потери скулят
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А х-ра! Ті скоти видно придбали 22 епізоди в 2016, бачачи, що Хєрант тому і хєрант, що кладе х-р на Українців!!!
Гнати євро-коМАНДУ з нашої землі!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16 січня День пам'яті загиблих захисників Донецького аеропорту. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну…
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16 января 2017
14:50
Уже три года российская пропаганда с помощью СМИ и всевозможных информационных ресурсов пытается убедить население России, что Украина не имеет права на свое отдельное государство, и если Киев хочет контролировать свою территорию, тогда Украина обязана вернуться в протекторат России, пишет в блоге на Обозревателе российский политик Наталья Гулевская.
В принципе, в любом государстве есть клерикалы, маргиналы, радикалы и националисты, тем более они есть в России, у которой имперский дух получил второе дыхание. Но от представителей власти демократического правового светского федеративного государства такое слышать - это нонсенс.
Как бы там ни было, но УССР и БССР при создании ООН стали ее полноправными членами и получили свою международную правосубъектность. Это позволяло этим странам не беспокоиться за себя в период развала Союза, а их границы получили статус исконной территории в послевоенном устройстве мирового порядка. Все остальные республики могли бы иметь проблемы по поводу вступления их в ООН, тем более для России было бы проблематично стать полноправным правопреемником Союза, потому что помимо РСФСР, государствами-основателями являлись УССР, БССР и ЗСФСР.
И, если Украина и Беларусь обрели свою международную правосубъектность еще 24 октября 1945 года, то ЗСФСР в дальнейшем преобразовалась в три независимых субъекта СССР, которые могли бы иметь претензии к наследию от распадающегося СССР. Именно поэтому Ельцин не имел ни к кому никаких претензий и был очень рад, когда все республики бывшего Союза не выдвинули своих требований.
Крым ни де факто, ни де юре не мог быть оспорен Россией ни в момент распада Союза, ни после принятия акта независимости. Во-первых, орган власти, передававший Крым Украине, был сразу же ликвидирован, а во-вторых, Россию международное сообщество признало государством-продолжателем СССР только в конце 1991 года, к тому времени и Украина имела свое суверенное и независимое государство, а СССР при передаче своих международных прав России уже ни в каком виде не имел в своем составе полуостров Крым.
Аннексия Крыма, на которую пошел путинской режим - это самая бездарная авантюра Кремля и Лубянки за всю историю большевистского правления, которая принесет массу проблем и несчастий всем народам, населяющим Россию.
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Мабуть Хуйло другого спровадить до Липецька, пильнувати тамтешню хвабрику.
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Теле
Б*дство
как то так)
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ну и чего не выкопал ???
Всем было бы спокойнее
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А вот где ГРИНФИЛД (чай), который пьет каждая собака?
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Что такого случилось?
Если же российский военный говорил об Украине, и эти слова вырезал украинский телеканал - значит они скрыли еще одно доказательство присутствия (док-во для простых неверующих граждан!).
Это еще преступнее, чем показать развлекаловку с участием человека в россю форме.
Не знаю, но последнее время я вижу такие действия, которые я не ожидал увидеть от украинцев - паранойа, перегиб палки, подозрительность к каждому, везде видя заговор....
Раньше так делали только в Рассиюшке....
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