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 СТБ вырезал из "Битвы экстрасенсов" эпизод, в котором российский военный подробно рассказывает о службе в Украине, - пресс-служба

В скандальном выпуске российского шоу "Битва экстрасенсов" с участием военнослужащих РФ в эфире телеканала СТБ был вырезан эпизод, в котором один из военных рассказывает о службе на территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа", об этом говорится в заявлении пресс-службы телеканала СТБ.

"Данный выпуск "Битвы экстрасенсов" редактировался лицами, ответственными за выход программы в эфир СТБ, в соответствии с требованиями действующего законодательства. Всего было вырезано 2 мин 3 сек., в которых участники и экстрасенсы говорили об Украине и о службе одного из военных на нашей территории", - рассказали на телеканале.

"Должны признаться, что наши сотрудники неверно оценили контент и присутствие в выпуске людей в камуфляже, расценивая "Битву экстрасенсов" исключительно как соревнование людей с чрезвычайными способностями. Мы ни в коем случае не снимаем с себя ответственности и признаем, что такие действия насчет трансляции в эфире СТБ недопустимы", - подчеркнули в пресс-службе.

"Официальной позицией и принципами редакционной политики телеканала СТБ являются неоспоримое признание государственного суверенитета, территориальной целостности Украины и необходимость неукоснительного соблюдения законов Украины - в частности, запрета трансляции в эфире общенационального телевизионного канала передач, содержащих информацию, которая выставляет военных государства-агрессора в положительном свете", - заявили в СТБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Нацтелерадио пообещали проверить телеканал СТБ после "Битвы экстрасенсов" с российскими военными

По словам пресс-службы, СТБ решил прекратить показ "Битвы экстрасенсов" производства российского телеканала ТНТ. "Всего было приобретено 22 эпизода, из которых в эфир вышло 3. Потери канала от прекращения показа составляют более 7 млн ​​гривен, но мы осознаем необходимость такого шага. Российская "Битва экстрасенсов" не вернется в эфир СТБ", - пояснили сотрудники телеканала.

По информации пресс-службы, в 2016 году в эфире СТБ выходило до 8% российских программ и сериалов. "В среднем по телевизионному рынку за указанный период эта цифра составляет 14%", - отметили на телеканале.

Напомним, 15 января на телеканале СТБ был показан выпуск российской версии проекта "Битва экстрасенсов", в котором принимали участие российские военные. При этом, один из них признался, что служил "на Украине", где его "заставляли себе могилу копать". Позже руководство телеканала извинилось за показ этого выпуска.

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И теперь, если прикладывать жопу к экрану, геморрой рассосется в два раза быстрее.
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наши сотрудники неверно оценили контент и присутствие в выпуске людей в камуфляже, расценивая "Битву экстрасенсов" исключительно как соревнование людей с чрезвычайными способностями.

ДЫК СПЕЦНАЗ ГРУ - СУПЕРМЕНЫ ДЛЯ ПРЕСОНАЛА СТБ
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И что теперь? Ну давайте повырезаем пореченкова из "Ликвидации",а остальное покажем. Следуя такому подходу-почему бы и нет?
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Ликвидация запрещена в Украине? Смотри в инете и кончай от счастья. А сериал фуфло. Одесситы его забраковали.
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нет лядь,на его заплывшую рожу смотреть будем...Или без Ликвидации не как?
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Год огненного Петуха пришёл? Заглянул бы он к вам в студию, сабаки, я был бы только рад!
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Я из своего просмотра "вырезал СТБ")))
Он у меня присоеденился в Цвынтару....
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Битвы экстрасенсов нужно полностью вырезать из Украинского телерадиовещания или создать отдельный канал для слабоумных. Это нарушает заповедь - не сотвори себе кумира.
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Не могу сказать что я большой поклонник БЭ, но так для себя хотелось бы уточнить! А чем ты верующий в бородатого дядьку и его заповеди, от слабоумных отличаешься?
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стб, вы зашкаврились. отмазки теперь никакие не пролезут.
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СТБ это такая же канализация как и интер!В спам!!!
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Колись були,ще коли Сашка Білого на стартовій заставці показували )))))
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А не краще взагалі припинити трансляцію дебільної Битви екстросексів,задовбали передачи в стилі аля-Кашперовський ))))
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Ну, от Кашпировского целый совок рассосался.
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Догоняй! Е7Ы09 ‏@mix_voronezh 31 мин.31 минуту назад
Жалко,что Павленский уехал жить во Францию Зато Мари Ле Пен скоро в Россию переедет. Будет в МИДе вместе с Машкой водка пить земля валяться)
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А чому взагалі СТБ показує цих тупих екстрасенсів? Чому замість російських бидло-шоу не можна закупити передачі Діскавері чи НатГео?

СТБ раніше такий хороший канал був, з науково-популярними програмами, з документальними фільмами, з якісним футболом (Серію А транслювали!). А зараз - сплошні ток-шоу, як не з сєпарами, то з жінкою Ведмедчука...
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СТБ: сплошные бредни про ведьм, экстрасексов и паранормальное. Впечатление, что сюжеты в дурке снимают.
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так было в 90х.. в стране была жопа и нужно было чемто отвлекать.. НЛО...экстрасенсы... история повторяется
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Якщо ми засуджуємо торгівлю із ОРДЛО, то що, купівля в Росії усіляких шоу це не злочин?! Що у нас немає здібних людей, які б створювали якісний продукт для ТБ!? зазначені канали ТБ- елементи гібридної війни проти України!
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Цвет нации умирает на передовой йобаный СТБ показывает пидоров ватных Сука НАЦСОВЕТ сколько вАМ гандонам заносят интер стб????? До каких пор СБУ будет драчить в кабинета??? забанте меня за правду!!!!!!
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Вся та падаль - нацрада, СБУ, ВР..., тощо, дивиться в рот Паршивенку!!!
Євро керує! До пори, до часу!!!
Втекти може і встигне, а от чоколядну імперію забрати не вдасться!
Тому і розбудовує чоколядний бізнес на параші, в Україні "сліпий траст" хіба множить магазини.
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СТБ - спонсор терроризма, в прочем, как и ахметка, липецк, пинчук и т.д. ....., раз покупают у параши или продают туда.
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Этот канал(ИЗАЦИЯ) в основном предназначен для домохозяек с ограниченным интеллектом и разговаривающих на русском языке
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Пля, и есть же аудитория у подобного рода телепрограмм про экстрасексов... Не наелись Кашпировских и Чумаков в свое время...
Поражает , что там многие довольно молодые "со знанием дела" про всякую "паранормальщину" разглагольствуют. Ей богу сюжеты с психлечебницы...
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Мабуть, він в той час був занадто глибоко в її персональній "кобурі" чи, як на лихо, вона була в штанях.
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Вибачення та пояснення нехай СТБ залишить собі.. Як на мене , штраф мільйонів на 40-50 гривень - саме те що потрібно для того, щоб іншим не хотілося купувати кацапське лайно й бути уважнішими..
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Юго Восток 🇺🇦 ‏@Ale4kko 1 ч.1 час назад
Пока русня долбила оппозицию в Алеппо, ИГИЛ рассек надвое и без того небольшой анклав асадитов в Дейр эз Зоре. Там почти кранты.
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Этот канал(ИЗАЦИЯ) в основном предназначен для домохозяек с ограниченным интеллектом и разговаривающих на русском языке Это засирание мозгов по парашенски (гирбитная война )
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ну, шоколодный тут как раз не особо при деле. стб всегда такой помойкой был и дерьмовые шоу показывал.
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"Всего было приобретено 22 эпизода, из которых в эфир вышло 3. Потери канала от прекращения показа составляют более 7 млн ​​гривен, но мы осознаем необходимость такого шага.Источник:http://censor.net.ua/n423491

Кидары тупорылые еще и про финансовые потери скулят
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Ти думаєш, вони придбали ще в 2013?
А х-ра! Ті скоти видно придбали 22 епізоди в 2016, бачачи, що Хєрант тому і хєрант, що кладе х-р на Українців!!!
Гнати євро-коМАНДУ з нашої землі!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Артур) 🇺🇦(Arthur ‏@arthurnkua 33 мин.33 минуты назад
16 січня День пам'яті загиблих захисників Донецького аеропорту. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну…


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Российский политик: Самая бездарная авантюра Кремля и Лубянки

16 января 2017

14:50

Уже три года российская пропаганда с помощью СМИ и всевозможных информационных ресурсов пытается убедить население России, что Украина не имеет права на свое отдельное государство, и если Киев хочет контролировать свою территорию, тогда Украина обязана вернуться в протекторат России, пишет в блоге на Обозревателе российский политик Наталья Гулевская.
В принципе, в любом государстве есть клерикалы, маргиналы, радикалы и националисты, тем более они есть в России, у которой имперский дух получил второе дыхание. Но от представителей власти демократического правового светского федеративного государства такое слышать - это нонсенс.
Как бы там ни было, но УССР и БССР при создании ООН стали ее полноправными членами и получили свою международную правосубъектность. Это позволяло этим странам не беспокоиться за себя в период развала Союза, а их границы получили статус исконной территории в послевоенном устройстве мирового порядка. Все остальные республики могли бы иметь проблемы по поводу вступления их в ООН, тем более для России было бы проблематично стать полноправным правопреемником Союза, потому что помимо РСФСР, государствами-основателями являлись УССР, БССР и ЗСФСР.

И, если Украина и Беларусь обрели свою международную правосубъектность еще 24 октября 1945 года, то ЗСФСР в дальнейшем преобразовалась в три независимых субъекта СССР, которые могли бы иметь претензии к наследию от распадающегося СССР. Именно поэтому Ельцин не имел ни к кому никаких претензий и был очень рад, когда все республики бывшего Союза не выдвинули своих требований.
Крым ни де факто, ни де юре не мог быть оспорен Россией ни в момент распада Союза, ни после принятия акта независимости. Во-первых, орган власти, передававший Крым Украине, был сразу же ликвидирован, а во-вторых, Россию международное сообщество признало государством-продолжателем СССР только в конце 1991 года, к тому времени и Украина имела свое суверенное и независимое государство, а СССР при передаче своих международных прав России уже ни в каком виде не имел в своем составе полуостров Крым.
Аннексия Крыма, на которую пошел путинской режим - это самая бездарная авантюра Кремля и Лубянки за всю историю большевистского правления, которая принесет массу проблем и несчастий всем народам, населяющим Россию.
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как то пох..р на влажные руснявые фантазии
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Всё это делается с молчаливого согласия панамской свиньи, когда эта свинья хочет кого то прижать, например, как корбана, свинья спуску не дает.
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Двоє "легітимних" на один Ростов - якось непропорційно виглядає.
Мабуть Хуйло другого спровадить до Липецька, пильнувати тамтешню хвабрику.
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где его "заставляли себе могилу копать"

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ну и чего не выкопал ???
Всем было бы спокойнее
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его дома жэна ждала,которая с восьми мужиками успела перепихнуться
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Ничего из списка не знаю, не пользуюсь.

А вот где ГРИНФИЛД (чай), который пьет каждая собака?
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стб, вы что, долб..ебы, 7 млн гривен заплатили за 22 эпизода этого говнища??? Интересно, сколько всего вы бабла отдали кацапам за покупку у них разного прекрасного контента? Как минимум, можно вас сажать за спонсорство страны-террориста. Молчу уже о том, что у вас по-прежнему одно из говношоу ведет жена медведчука. Фу, омерзительное блядство.
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Потом начинаются крики - где наша лицензия, здесь на цензоре подключается вышевата ну и ольгинские под флагими гвиней-бисау.
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А что у СТБ были проблемы с лицензией? Обычно проблемы у ТВ каналов другого плана.
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Да-да. Поврите, я смотрела "Битву экстрасенсов", военный там не говорил, что проходил там службу, а был ТАМ, воевал. Это разные вещи, и подробностей там нет, разве что, в том, что наши (украинские) военные не соблюли конвенции по правам человека. На сколько я поняла, он был в плену. Не пишите, чего не было.
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Я смотрел скачанную версию с торента месяц назад, там было только "служил? в Украине", а в конце обсуждения ничего такого не было...
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Значит программа была показана сознательно и целенаправленно, отмазки не принимаются
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Для идиотов,не понявших выше про пореченкова,скажу проще. Всё равно,что насрать и попросить представить,что это-варенье.
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Меня терзают мутные сомнения... Сначала статья пинчука в уолл стрит джорнал, потом ватница с его канала празднует с х**лом новый год, рассказывая при этом что мыжеадиннарод. Теперь вот про героев наваросии передачи показывают. Неужели это все совпадение?))
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от СТБ медведятиной пахнет давно - чего только стоит О.Марченко, и да по случяйности именно Гадя была несколько лет назад в битве экстрасексов....
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Вот честно, ничего не понял из текста.

Что такого случилось?
Если же российский военный говорил об Украине, и эти слова вырезал украинский телеканал - значит они скрыли еще одно доказательство присутствия (док-во для простых неверующих граждан!).
Это еще преступнее, чем показать развлекаловку с участием человека в россю форме.

Не знаю, но последнее время я вижу такие действия, которые я не ожидал увидеть от украинцев - паранойа, перегиб палки, подозрительность к каждому, везде видя заговор....
Раньше так делали только в Рассиюшке....
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"расценивая "Битву экстрасенсов" исключительно как соревнование людей с чрезвычайными способностями"


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Ще бабки платять за ту порнографію, навіть без вєжлівих чєловєчків то примітив. СТБ треба зверніть увагу на свої програми, зрештою це й других каналів стосується.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСТБ вырезал из "Битвы экстрасенсов" эпизод, в котором российский военный подробно рассказывает о службе в Украине, - пресс-служба
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