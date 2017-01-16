 Порошенко не будет участвовать в "завтраке Пинчука" во время Давосского форума, - Цеголко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Цеголко отметил: "Президент Украины поедет в швейцарский Давос, где будет иметь широкую программу на Всемирном экономическом форуме. Но участвовать в завтраке, организованном Виктором Пинчуком, он не будет".
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Хотя нет, пусть шоколадный мародер на всемирном экономическом форуме поделится опытом, как с неработающих малых предприятий собирать налоги - реально произведет фурор и Давосская психиатрическая клиника пополнится не бедным пациентом.
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теперь страховые взносы в пенсионный фонд пеця и его сынок с прочей шоблой будут считать по-новому
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началось!!
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