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Все про:Давос (226) Пинчук (195) Порошенко (10385) Цеголко (98)

 Порошенко не будет участвовать в "завтраке Пинчука" во время Давосского форума, - Цеголко

Президент Украины Петр Порошенко примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, однако не примет участия в завтраке, который организовывает олигарх Виктор Пинчук сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Цеголко отметил: "Президент Украины поедет в швейцарский Давос, где будет иметь широкую программу на Всемирном экономическом форуме. Но участвовать в завтраке, организованном Виктором Пинчуком, он не будет".

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а шо он там вообще делает я не пойму? Толку от его посещений ровно НОЛЬ.

Хотя нет, пусть шоколадный мародер на всемирном экономическом форуме поделится опытом, как с неработающих малых предприятий собирать налоги - реально произведет фурор и Давосская психиатрическая клиника пополнится не бедным пациентом.
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барыга решил нахлобучить скотов, голосовавших за него
теперь страховые взносы в пенсионный фонд пеця и его сынок с прочей шоблой будут считать по-новому
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эй, параша-нко, давай 3,14здуй на растофф с 3.14дарасом грайсманом. Чтоб вас, уррродофф не видно и не слышно было. КАЗЛЫ! блеать! На )(уй тебе давос. Умри!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко не будет участвовать в "завтраке Пинчука" во время Давосского форума, - Цеголко
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