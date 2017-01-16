 Сайт Кабмина удалил новость о шоковой пенсионной реформе: работа или пенсия и отмена всех надбавок

Новость, об итогах встречи министра соцполитики Андрея Ревы и постоянного представителя Международного валютного фонда Жерома Вашэ на правительственном портале уже не открывается, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Новость распространил "Укринформ", потом удалил, но она есть на других информационных ресурсах.
Объяснить эту ситуацию в пресс-службе Кабмина и Минсоцполитики журналистам пока не смогли.
"Основная проблема Пенсионного фонда - огромная финансовая пропасть, которую необходимо закрывать, чтобы можно было уже в недалеком будущем всем нуждающимся платить хотя бы минимальные пенсии. На 2017 год дотация Пенсионного фонда из государственного бюджета составит 142 млрд грн, в 2016-м она была в размере 145 млрд грн", - говорилось в сообщении.
Среди основных предложенных составляющих пенсионной реформы министр назвал уменьшение страхового стажа.
Ранее предлагали на момент выхода на пенсию - за время "ч" взяли 1 января 2021 года - непременным условием для потенциального пенсионера иметь не менее 20 лет страхового стажа, при этом общего - 30 лет, тогда лишь 8% украинцев могли бы претендовать на пенсию. Сейчас речь идет о том, чтобы снизить страховую цифру до 15 лет, но на момент 1 января 2018 года, и тогда уже 30% граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение.
Этот срок дан, чтобы все, кто моложе, начали платить взносы, а кто постарше - упорядочивать свою страхово-пенсионную картину с ЕСВ.
По словам министра, пенсионеры делятся на четыре категории.
Первая - пенсии по возрасту. Их при упомянутых условиях будет платить Пенсионный фонд.
Будет возможность купить себе 15 лет страхового стажа. Скажем, к такой категории граждан министр относит тех, кто работает за границей. Эта сумма составит порядка 130 тысяч грн: по 704 гривны за каждый месяц множится на 15 лет. Рева прогнозирует, что таких может быть немного: около 1,5 тысячи человек.
Также, возможно, законодательно пропишут, что тот, кто претендует на пенсию, не может одновременно работать: либо пенсия, либо работа.
Второй вид пенсий - по инвалидности. Их будет выплачивать Фонд социального страхования, который начнет работать уже с апреля этого года.
Министр настаивает на ревизии из-за злоупотреблений. По его словам, не все официально признанные людьми с инвалидностью на самом деле таковы - особенно есть вопросы к 3-й группы инвалидности.
Фонд социального страхования будет финансировать и пенсии по утрате кормильца.
В четвертой категории пенсий - по выслуге лет - останутся лишь военнослужащие. Выслуга будет фиксированной - 25 лет. Однако единый социальный взнос из их зарплат будет платиться в двойном размере. По замыслу, до 60 лет пенсию военнослужащие будут получать из госбюджета, а после 60 - из Пенсионного фонда.
Также в планах реформаторов - отмена всех надбавок.
"Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году. Эта система социально справедливая, потому что и для президента, и для простого рабочего устанавливается одинаковый подход начисления пенсий", - сказал Рева.
"Мы осознаем, что с принятием этого закона шок у наших сограждан может быть таким, как и после повышенных тарифов. Но это вынужденный и необходимый шаг, чтобы сбалансировать Пенсионный фонд", - добавил он.
"Кроме того, важно еще и побуждать украинцев отказаться от ошибочной привычки думать, что государство за них должно все решить, а заставить осознать, что будущее каждого - в его руках", - заявил министр.
Этот законопроект планируют подать на рассмотрение Верховной Рады в марте этого года. По словам Ревы, он должен вступить в силу в июле.
Также на встрече обсуждали параметры, на которых базируется система субсидий, - в них планируют изменения, но окончательные данные будут в апреле, после окончания отопительного сезона.
Между тем, вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью "5 каналу" сказал, что у Кабмина "нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст". "Я убежден, что нынешнее правительство и нынешние власти не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста", - сказал он.
139 0
Для выплат пенсий на оккупированной части Донбасса ежегодно нужно 30 млрд гривен, - Рева(184)
Решение о монетизации неиспользованных субсидий может быть принято по результатам отопительного сезона, - Рева(123)
При повышении минимальной зарплаты необходимо избежать "уравниловки" и перевода работников на неполную ставку, - Розенко(105)
Власть будет контролировать повышение минимальной зарплаты: будем принимать меры к тем, кто нас не услышит, - Рева(135)
Число отказов по субсидиям выросло в два раза(0)
На проведение пенсионной реформы в этом году нам не хватило ресурса, - Рева(67)
В 2025 году лишь 8% мужчин и 10% женщин смогут получать пенсию по возрасту, - Рева(120)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума