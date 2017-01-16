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 Трехсторонняя контактная группа по Донбассу начала первое в этом году заседание в Минске, - пресс-секретарь Кучмы

В Минске проходят переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь представителя Украины в группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарья Олифер, передает Цензор.НЕТ.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - рассказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Россия должна заплатить свою цену за агрессию", - Порошенко поручил МИД Украины подать в Международный суд ООН иск против РФ за финансирование терроризма. ВИДЕО

Данная встреча Трехсторонней контактной группы по Донбассу является первой в 2017 году.

Ранее, по информации МИД Беларуси, в Минске прошли заседания рабочих групп по вопросам безопасности, политическим и гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
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Кучма,отдай голову Гонгадзе,а твой зять Пинчук пусть вернет,все имущество украденное у Украины,отсидите оба,потом твой пресс серетарь может делать заявления.
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Гадька сказала,что медведчук "ярый патриот" и он всё порешает.
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один уже каторый обещал порешать за две недели и безвиз до сих пор решает
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Продавайте землю: озвучены новые условия кредита

Для новых траншей МВФ потребуется сделать много изменений.
Чтобы получить новые транши, Украина должна выполнить дополнительные условия Международного валютного фонда. Среди пунктов - повышение пенсионного возраста, сокращение количества госслужащих и бюджетников и открытие земельного рынка, сообщает Экономическая правда.По словам представителя МВФ Джерри Райса, миссия Фонда в настоящее время продолжает консультации с властями Украины по оставшимся вопросам. То есть, у правительства неплохие шансы на получение еще одного миллиардного транша. Но нужно выполнить требования, которые прописаны в обновленном меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ.

Прописаны в меморандуме и 12 структурных маяков, из них семь - новые.
Во-первых, Кабинет министров должен до конца января 2017 года принять решение о монетизации субсидий.
Во-вторых - пенсионная реформа. Установлен новый срок - конец марта 2017 года. Маяк предполагает постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин - на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017, для женщин - на шесть месяцев после 2021 года, до тех пор, пока для обоих пенсионный возраст не достигнет 63 лет - в 2027 году.
Также предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Сейчас необходимый рабочий стаж составляет 15 лет с постепенным его повышением на год до тех пор, пока он не достигнет 35 лет в 2036 году. В Кабмине рассчитывают, что этого удастся избежать.
В-третьих - земельная реформа. Новый срок - конец марта 2017 года.
В-четвертых, надо выбрать международную компанию с хорошей деловой репутацией для проведения аудита Приватбанка. Срок - конец января 2017 года.
В-пятых, надо выбрать международного аудитора для оценки выполнения акционерами Приватбанка условий реструктуризации. Срок - конец июня 2017 года.
В-шестых - создание единого реестра получателей социальных выплат - до конца июня 2017 года.
В-седьмых - создание законодательного поля для работы антикоррупционных судов. Срок - до конца июня 2017 года.
В-восьмых - вместо нынешней налоговой милиции должна быть создана финансовая полиция до конца апреля 2017-го.
Судя из выписанных в проекте меморандума характеристик, этот орган должен быть создан по модели, предложенной Минфином.
В-девятых - госфискальная служба может получить доступ к банковским счетам украинцев ради возможности использовать непрямые методы оценки доходов граждан. Такие права ГФС может получить до конца июня 2017-го.
В-десятых - украинская сторона должна обязаться воздержаться от любых шагов в сторону сохранения или создания налоговых льгот
В-одинадцатых - Украина должна активнее проводить приватизацию государственных предприятий.
В-двенадцатых - украинская сторона согласится на пересмотр закона о госслужбе, а также на сокращение работников бюджетной сферы и госслужащих. В 2017 году количество бюджетников планируют сократить на 4%, а в среднесрочной перспективе - до конца 2019-го - более чем на 10%.
Пока документ на этапе согласования.


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Вот всегда удивлялся. ПОЧЕМУ!!!??? реальные изменения в этой стране нужны только МВФ?
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обязательства каждого работающего за 2016 выросли на 20,5 тыс. грн. Теперь каждый из работающих в Украине должен кредиторам 116,7 тыс грн. Приватбанк в этой сумме составляет 6,6 тыс грн.
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Одному тільки мені здається, що ці засідання нах нікому не треба і ні до чого не призводять -- ні нам. ні козломордим. ні лугандонам. ні європі?
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собрались лебедь рак и щука, ..... моглиб и не собираться
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Да обратитесь к бацьке нехай он там предоставит жильё и чучме и его дарке, нахрена зря туда-сюда кататься. Их "заседания" никому и нахрен не нужны, одна видимость переговоров да и только, ну разве только бацька пиарится - типа демократ невдолбенный предоставил "стол" переговоров и сам весь за мир, а сам на войнушке этой колотит баблишко ого-го... впрочем как и наш педро шоколадный со своей шоблой.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрехсторонняя контактная группа по Донбассу начала первое в этом году заседание в Минске, - пресс-секретарь Кучмы
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