 Налоговики разоблачили руководителей двух компаний, присвоивших более 15 миллионов гривен

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "Установлено, что руководители компании, которая зарегистрирована в Николаевской области и занимается строительством и ремонтом дорог, в составе преступной группы присвоили и растратили почти 12 миллионов гривен. Как показала проверка, злоумышленники получили на счет предприятия указанную сумму, после чего перевели деньги на счета подконтрольных фиктивных компаний, якобы за приобретенные товары и услуги.
Кроме того, должностные лица компании из Белой Церкви, которая занимается таким же видом деятельности, путем проведения бестоварных операций с рядом фиктивных предприятий, незаконно сформировали налоговый кредит по НДС.
Таким образом руководители двух предприятий нанесли государственному бюджету ущерб в размере более 15,5 миллиона гривен.
В настоящее время открыты уголовные производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК".
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Может окажкться, что они таки украли, но пока оснований доверять заявлению налговиков мение одного процента в соответствии со статистикой выигранных в судах дел.
И вопрос - "налоговая милиция" признан карательным органом и планировали его реорганизовать -и?
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