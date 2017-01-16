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Все про:налоги (2288) ГФС (2239)

 Налоговики разоблачили руководителей двух компаний, присвоивших более 15 миллионов гривен

В Киевской области сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц двух предприятий, которые присвоили и растратили более 15,5 миллиона гривен бюджетных средств.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Установлено, что руководители компании, которая зарегистрирована в Николаевской области и занимается строительством и ремонтом дорог, в составе преступной группы присвоили и растратили почти 12 миллионов гривен. Как показала проверка, злоумышленники получили на счет предприятия указанную сумму, после чего перевели деньги на счета подконтрольных фиктивных компаний, якобы за приобретенные товары и услуги.

Кроме того, должностные лица компании из Белой Церкви, которая занимается таким же видом деятельности, путем проведения бестоварных операций с рядом фиктивных предприятий, незаконно сформировали налоговый кредит по НДС.

Таким образом руководители двух предприятий нанесли государственному бюджету ущерб в размере более 15,5 миллиона гривен.

В настоящее время открыты уголовные производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК".
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Виявили, а далі що? За такі суми треба довго сидіти.
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Это та налоговая милиция, которая уже вне закона?
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Почему она вне закона? Ее собирались упразднить, но не упразднили вроде.
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Куча новостей на Цензоре об этом была. Что-то там депутаты приняли и случайно их отменили.
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честные насировцы круглосуточно стоят на страже государственного бюджета.
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Ау! Редакция! Что это за термин "разоблачили"? Обвинять и разоблачать может только Суд! Зайдите в реестр досудебных расследований, просмотрите на простыни с подачи налоговиков и кол-во дел не развалившихся в Суде и трезво содрагнитесь.

Может окажкться, что они таки украли, но пока оснований доверять заявлению налговиков мение одного процента в соответствии со статистикой выигранных в судах дел.
И вопрос - "налоговая милиция" признан карательным органом и планировали его реорганизовать -и?
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мудаки... надо было в винницкой области регистрироваться...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики разоблачили руководителей двух компаний, присвоивших более 15 миллионов гривен
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