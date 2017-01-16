 "Они порезали так, как удобно им", - жена Безъязыкова считает, что записи СБУ смонтированы

Сегодня в 13:30 в Апелляционном суде Киева должно было начаться заседание по апелляционной жалобе Ивана Безъязыкова на меру пресечения - ранее Шевченковский суд его арестовал. По состоянию на 14:30 суд так и не начался. В кулуарах жена Безъязыкова Маргарита Кушнирова прокомментировала журналистам телефонные разговоры, которые ранее опубликовала СБУ, сообщает корреспондент"Цензор. НЕТ".
"Эти пленки ровным счетом ничего не доказывают", - заявила Маргарита Кушнирова. Она заявляет, что телефонные разговоры смонтированы. В частности, СБУ опубликовала фрагмент разговора самой Маргариты Кушнировой с представителем боевиков Эдуардом Басуриным, где Басурин сообщает ей, что Безъязыков решил остаться в Донецке. "Вырезали очень много. Например, там, где я прошу Басурина дать трубку мужу, и чтоб он мне лично сказал, что он не хочет со мной общаться. Потому что на тот момент у меня очень большие сомнения в том, что мой муж вообще есть среди живых. На что Басурин сказал, что он не хочет со мной разговаривать. Басурин врал мне, и я это прекрасно понимала. Я пыталась понять почему. Возможно потому что, я думала, что Ивана уже может не быть в живых", - сказала Маргарита Кушнирова.
Она подтвердила, что разговор с Басуриным действительно был. К тому же не один. Однако, утверждает Кушнирова, о разговорах она сообщала соответствующим органам Украины. "Я после этого звонила Ирине Геращенко, которой рассказала этот разговор, я звонила в ГУР, в Генштаб!" - сказала Кушнирова журналистам.
"В интернете писали, мол, я к Басурину обращалась по имени-отчеству. Да, я обращалась по имени-отчеству. Так вот я хочу сказать этим умникам - пусть они свою мать туда отправят, или папу, или жену, а потом позвонят Басурину и нагнут ему х#яков! Я извиняюсь. Я как должна была с боевиком разговаривать? Обматерить его, а потом думать, что моему мужу отрезали?" - восклицает женщина.
Также Маргарита Кушнирова уверяет, что смонтированы и телефонные записи, где, по версии СБУ, говорит Иван Безъязыков. "Они порезали так, как им удобно и выставили их! На многих пленках мой муж своего голоса вообще не узнает. И я его тоже там не узнаю", - говорит жена подозреваемого. По предположению Кушнировой, СБУ писала телефонные разговоры Ивана Безъязыкова еще до плена - и теперь спецслужба использовала эти записи при монтаже.
Также женщина утверждает, что на мужа оказывают давление - грозятся предъявить подозрения и по другим статьям. "Кроме того, ему угрожают и мною! Я ведь тоже военнослужащая. Грозят, что меня привлекут к ответственности за ложные показания", - сказала Маргарита Кушнирова.
Он содержится в СИЗО СБУ, которое находится в Киеве в Аскольдовом переулке. Маргарита рассказала, что ей позволяют свидания с мужем, и он на условия содержания не жалуется.
Как сообщалось ранее, в июле 2016-го из плена боевиков был освобожден украинский полковник Иван Безъязыков, находившийся у террористов с августа 2014 года.
В декабре Служба безопасности Украины сообщила ему о подозрении в государственной измене .
Напомним, СБУ подозревает полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. По версии спецслужбы, он был завербован, находясь в плену у боевиков, и собирал информацию о силах АТО, имея при себе оружие, зарплату и автомобиль с шофером, предоставленные военными структурами РФ.
Безъязыков решением суда взят под стражу до 8 февраля 2017 года.
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зачем ?
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Только что смотировали? Голоса настоящие да слова тоже.
Что смонтировано?
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Есть определенные политические силы, влиятельные лица, которые не были заинтересованы в возвращении Безъязыкова живым из плена.«И они очень сильно расстроились, когда он вернулся, поскольку он видел Иловайский котел собственными глазами, и его показания как старшего офицера по этому делу (об Иловайском котле, - ред.) являются очень важными, как и показания других офицеров 30-й бригады и 8-го армейского корпуса, и других подразделений, которые были там. Потому что уже сейчас переписывают историю: кого там не было - тех награждают, повышают в звании. А кто там действительно был - о них забыли. Я не могу обвинить кого-то конкретно, но это те люди, которые бросили наших солдат в котле и сбежали, и именно они стоят за этим преследованием. И я не исключаю даже подкупа этими лицами чиновников из прокуратуры, СБУ для того, чтобы, возможно, даже физически уничтожить полковника Безъязыкова», - сказал адвокат в ответ на вопрос относительно мотивов следствия преследовать Безъязыкова.
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Щодо фонографічної експертизи: 1 - аналіз акустичної обстановки кожного фрагменту, 2 - аналіз перехідних процесів, особливо якщо mp3.
Мій знайомий аудіоінженер, абсолютно без музичної освіти (не знає нотної грамоти) може прослухати концертну фонограму (джерело) і сказати в якому залі міста Києва це писалося. І тут же видати рекомендації як "одним прогоном" зробити оптимальний мастеринг.
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ОЬОХ
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А те показания, которые дали наши находившиеся там в заложниках, по которым этот "палковник" с оружием и на личном автомобиле там рассекал, тоже "порезали"?
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