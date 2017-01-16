EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины, Происшествия
  2737  53
Все про:СБУ (12995) государственная измена (83) Ромалийская Ирина (97) Безъязыков (22)

 "Они порезали так, как удобно им", - жена Безъязыкова считает, что записи СБУ смонтированы

Записи телефонных переговоров по “делу Безъязыкова”, которые опубликовала СБУ, смонтированы. Такое заявление журналистам сделала жена бывшего пленного т.н. “ДНР” Ивана Безъязыкова, которого в СБУ обвиняют в сотрудничестве с боевиками.

Сегодня в 13:30 в Апелляционном суде Киева должно было начаться заседание по апелляционной жалобе Ивана Безъязыкова на меру пресечения - ранее Шевченковский суд его арестовал. По состоянию на 14:30 суд так и не начался. В кулуарах жена Безъязыкова Маргарита Кушнирова прокомментировала журналистам телефонные разговоры, которые ранее опубликовала СБУ, сообщает корреспондент"Цензор. НЕТ".

суд безъязыков кушнирова

"Эти пленки ровным счетом ничего не доказывают", - заявила Маргарита Кушнирова. Она заявляет, что телефонные разговоры смонтированы. В частности, СБУ опубликовала фрагмент разговора самой Маргариты Кушнировой с представителем боевиков Эдуардом Басуриным, где Басурин сообщает ей, что Безъязыков решил остаться в Донецке. "Вырезали очень много. Например, там, где я прошу Басурина дать трубку мужу, и чтоб он мне лично сказал, что он не хочет со мной общаться. Потому что на тот момент у меня очень большие сомнения в том, что мой муж вообще есть среди живых. На что Басурин сказал, что он не хочет со мной разговаривать. Басурин врал мне, и я это прекрасно понимала. Я пыталась понять почему. Возможно потому что, я думала, что Ивана уже может не быть в живых", - сказала Маргарита Кушнирова.

Она подтвердила, что разговор с Басуриным действительно был. К тому же не один. Однако, утверждает Кушнирова, о разговорах она сообщала соответствующим органам Украины. "Я после этого звонила Ирине Геращенко, которой рассказала этот разговор, я звонила в ГУР, в Генштаб!" - сказала Кушнирова журналистам.

"В интернете писали, мол, я к Басурину обращалась по имени-отчеству. Да, я обращалась по имени-отчеству. Так вот я хочу сказать этим умникам - пусть они свою мать туда отправят, или папу, или жену, а потом позвонят Басурину и нагнут ему х#яков! Я извиняюсь. Я как должна была с боевиком разговаривать? Обматерить его, а потом думать, что моему мужу отрезали?" - восклицает женщина.

Также Маргарита Кушнирова уверяет, что смонтированы и телефонные записи, где, по версии СБУ, говорит Иван Безъязыков. "Они порезали так, как им удобно и выставили их! На многих пленках мой муж своего голоса вообще не узнает. И я его тоже там не узнаю", - говорит жена подозреваемого. По предположению Кушнировой, СБУ писала телефонные разговоры Ивана Безъязыкова еще до плена - и теперь спецслужба использовала эти записи при монтаже.

Также женщина утверждает, что на мужа оказывают давление - грозятся предъявить подозрения и по другим статьям. "Кроме того, ему угрожают и мною! Я ведь тоже военнослужащая. Грозят, что меня привлекут к ответственности за ложные показания", - сказала Маргарита Кушнирова.

Он содержится в СИЗО СБУ, которое находится в Киеве в Аскольдовом переулке. Маргарита рассказала, что ей позволяют свидания с мужем, и он на условия содержания не жалуется.

Как сообщалось ранее, в июле 2016-го из плена боевиков был освобожден украинский полковник Иван Безъязыков, находившийся у террористов с августа 2014 года.

В декабре Служба безопасности Украины сообщила ему о подозрении в государственной измене .

Напомним, СБУ подозревает полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. По версии спецслужбы, он был завербован, находясь в плену у боевиков, и собирал информацию о силах АТО, имея при себе оружие, зарплату и автомобиль с шофером, предоставленные военными структурами РФ.

Безъязыков решением суда взят под стражу до 8 февраля 2017 года.
 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXOU9ReXN3VEhwUmMwNUROekJNYWxGMVpFZENNRXh5VVhOT1IxQkpUa05aTUZsRVVYVk9Remt3VEVJNE1FcElVWFJrUXpNd1dYSlNhamxETXpCWmRsRjFkRU1yTUV4SmRrdzVRM293VERkU1oyUkhSREJNVkZGelRrZEJNRmxJVW1kMFEza3dURmhSZG1SRE9UQk1SRkpxZVVSUmRVNURNekJNZWxGMFpFTTVNRXhDT0RCTFNGRnJaRU5x
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
По предположению Кушнировой, СБУ писала телефонные разговоры Ивана Безъязыкова еще до плена...


зачем ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кажется в украинских тюрьмах сидит даже больше украинских военных чем в ЛДНР.
 показать весь комментарий
Ответить
 
о, было интересно, начнут ли нулевки его выгораживать
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
О Боже, госпожа Швондер меня выявила!! Клянусь я больше не буду. Сжальтесь, у меня семеро детей. Какие же вы дебилы швондерята.))
 показать весь комментарий
Ответить
 
что выявлять-то, что ты тролль? так это прямо на тебе написано, была интересна реакция твоего стада
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да хоть бы и тролль. Зачем вы за всеми ходите и задницы нюхаете)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наоборот в спам отправляем, чтобы не смердело тут "русским духом"
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Ну что, донос Геращенко будем писать? Я на все согласен и все подпишу.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
думаю, спама будет достаточно, зачем на всякое чмо доносы писать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Спасибо, спасибо....будьте бдительны...но пасаран...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Предлагаю жене Безъязыкова потребовать ввести мужу "сыворотку правды" (инъекцию барбитала натрия в сочетании с инъекциями кофеина)с его согласия, и всё выяснится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
якщо я не помиляюсь то це той начрозвідки сектору, який поїхав домовлятись з бойовиками про обмін тіл убитих. Якщо той, тоді усе зрозуміло. Ми тоді ще сильно дивувались який дебіл відправив начальника розвідки на переговори... А воно вон он як...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видно больше нечего сказать.
Только что смотировали? Голоса настоящие да слова тоже.
Что смонтировано?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чтобы взять за хобот гражданина, которого с освобождением из плена на камеры поздравлял САМ ПРЕЗ - уж поверьте, у СБУ ГАРАНТИРОВАННО ЕСТЬ причины и доказательства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если б не надино депутатство - ею бы тоже уже занялись вплотную...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
15-й Друг Хунты ‏@in_na_nax 5 ч.5 часов назад
Обвинувальний акт військового: (2014 рік) вбив представника терористичного угрупування ДНР- чим вчинив злочин передбачений статтею 115 ч 2

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
странно, про свою 5-ю точку успел рассказать, а про детали нет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ніколи ні в чому не зізнаватися ,заперечувати навіть очевидне і зійде з рук будь який злочин.(с) Це прийом такий .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
отрицалово.согласен --сойдет с рук но не у нас и не в рахе.у нас еще не работают законы.только декларации
 показать весь комментарий
Ответить
 
В будь якому випадку ,щиросердне зізнання полегшує сумління але збільшує термін ув'язнення.
 показать весь комментарий
Ответить
 
очень много вопросов и один из них:зачем Безъязыков вернулся в Украину,если перешел на сторону лугандонов???Выполнять задание по разведке-это по меньшей мере абсурдно.Неужели ФСБэшники такие долбо...ы ,что бы засылать явно засвеченного двойного???А если это "игра" СБУ,то опять же мало понятны перспективы.С какой целью оговаривать и расправляться с "верным человеком"???У меня пока одно объяснение---СБУшников втянули в какую то авантюру ГБэшники с целью скомпрометировать и они "купились на эту хрень,а теперь не могут найти способ выкрутиться с минимальными потерями.Повторяю-это мое мнение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
хорошая жена, чувак с лядью отжигал на Донецке, а она его выгораживает....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видимо то что надо ее мужу, все таки не отрезали
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЕСТЬ ТЕ, КТО НЕ ХОТЯТ, ЧТОБЫ БЕЗЪЯЗЫКОВ ЖИЛ И ГОВОРИЛ ОБ ИЛОВАЙСКОМ КОТЛЕ, - АДВОКАТ
Есть определенные политические силы, влиятельные лица, которые не были заинтересованы в возвращении Безъязыкова живым из плена.«И они очень сильно расстроились, когда он вернулся, поскольку он видел Иловайский котел собственными глазами, и его показания как старшего офицера по этому делу (об Иловайском котле, - ред.) являются очень важными, как и показания других офицеров 30-й бригады и 8-го армейского корпуса, и других подразделений, которые были там. Потому что уже сейчас переписывают историю: кого там не было - тех награждают, повышают в звании. А кто там действительно был - о них забыли. Я не могу обвинить кого-то конкретно, но это те люди, которые бросили наших солдат в котле и сбежали, и именно они стоят за этим преследованием. И я не исключаю даже подкупа этими лицами чиновников из прокуратуры, СБУ для того, чтобы, возможно, даже физически уничтожить полковника Безъязыкова», - сказал адвокат в ответ на вопрос относительно мотивов следствия преследовать Безъязыкова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
никто не запрещает использовать свидетельства заключенного, они от это не делаются менее правдивыми
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что ты постишь фигню всякую? На морду-лица его и его жены достаточно посмотреть и всё ясно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
про морду это ты маханул.может у тебя куда подозрительнее и что???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Треба на СТБ провести з Без'язиковим і його жінкою "Битву екстрасенсів" !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нинішні "фахівці" - повні барани в експертизі фонограм. Хороший звукорежисер відразу розпізнає де натюрель, а де фальшак.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В 1992 г. была интересная вказивка " О проведении фонографической экпертной оценки", "Опроведении фоноскопической и фонографической экспертиз". Там в тупую указывалось, что на экспертизу принимаются только аналоговые записи вместе с устройством на которых производилась данная запись. У меня таким макаром стырили два диктофона под микрокасеты. Где-то в начале 2000-х на данную хрень положили большой болт и более менее проходили оцифрованные записи. Сейчас цифра идет спокойно Кстати экспертизацифры гораздо проще. Фоновую окраску голоса очень сложно подделать. Хотя можно, если долбаться с каждым "кадром" записи отдельно Но это достаточно сложно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Справді таке було. Ще у 1987 році я благав знайомого фахівця очистити від шумів коротенький фрагмент запису судового засідання, фахівець злякався, сказавши що "параметри нашого секретного апарата є військовою таємницею". А у 2001 спитав знайому - слідчу з райвідділку - як треба записати телефонну розмову щоби правоохоронці визнали її "легітимною"? Вона сказала - "слідчий захоче - визнає будь-яку. Не захоче - не визнає ніяку".
Щодо фонографічної експертизи: 1 - аналіз акустичної обстановки кожного фрагменту, 2 - аналіз перехідних процесів, особливо якщо mp3.
Мій знайомий аудіоінженер, абсолютно без музичної освіти (не знає нотної грамоти) може прослухати концертну фонограму (джерело) і сказати в якому залі міста Києва це писалося. І тут же видати рекомендації як "одним прогоном" зробити оптимальний мастеринг.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На многих пленках мой муж своего голоса вообще не узнает. ... дурак бы был, если бы узнал. Там санкция некислая, годков 10 схлопотать может...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это из серии "вывсёврёти - явамниверю - ихтамнет!".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Порезали"?
А те показания, которые дали наши находившиеся там в заложниках, по которым этот "палковник" с оружием и на личном автомобиле там рассекал, тоже "порезали"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После общения с эдичкойбасуриным не сажать надо,а на психиатрическую экспертизу отправлять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А зачем им это надо? Что из себя до этих событий представлял Безъязыков? Зачем СБУ,контролируемой Порлхом,выставлять его дураком,лично приветствующем иуду?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це тактика яку обрав адвокат Без'язикова : заперечувати свою причетність до злочину (все порізано і змонтовано , свідки брешуть , ... .) і висувати "теорію змови" проти "дуже багато знайучого про злочини комадування ВСУ" бранця "ДНР" полковника Без'язикова .
 показать весь комментарий
Ответить
 
подсудимый, вы знаете что бывает за дачу ложных показаний? Знаю! И что? Явно меньше чем за убийство
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Они порезали так, как удобно им", - жена Безъязыкова считает, что записи СБУ смонтированы
 Облако тегов
агрессия Антитеррористическая операция Байден Вадатурский визит военнослужащие ГСЧС Донбасс Житомирщина задержание Крым МИД Мининфраструктуры минские соглашения Нацполиция оккупация Омелян Пашинский переговоры пограничники Порошенко потери Россия СБУ сепаратизм стрельба США терроризм Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти