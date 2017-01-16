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Все про:визит (2008) Кабмин (9587) Черниговщина (411) Гройсман (1961)

 Гройсман осуществит рабочую поездку в Черниговскую область 17 января

17 января 2017 г. премьер-министр Украины Владимир Гройсман осуществит рабочую поездку в ​​Черниговскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Отмечается, что в рамках рабочей поездки глава правительства ознакомится с учебно-материальной базой Черниговского областного педагогического лицея для одаренной сельской молодежи, а также Черниговского высшего профессионального училища бытового обслуживания.

Гройсман также пообщается с педагогическими коллективами учебных заведений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Запустить маховик экономического развития - ключевая задача, которую мы ставим перед собой на этот год", - Гройсман

Кроме того, премьер-министр примет участие в торжественном вручении пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования подразделениям ГСЧС Черниговского гарнизона.
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Чи буде супроводжувати в цій подорожі пана Гройсмана пан Ляшко?
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контрольная отмашка всем аптекам, закрывайтесь, к вам едет хлестаков.
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Взял бы Реву-кареву и Разетку с собой проветрил...колобки-реформаторы...
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Пана ляшка Трамп срочно визвав на инагурацию,для масовки !
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тоесть сейчас реформы замкнулись на одарённой сельской молодёжи ... клоун и @лядский цирк
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чушь! поначалу с платежками за комунальные тоже была неразбериха... а когда "культурно пояснили"... сразу все наладилось..!
так и с минималкой: поначалу будут "вставлять палки в колеса".. а потом и деньги найдутся... и налоги будут платиться!
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1200 - зрада, 3200 - зрада.... идет дождь - зрада... выпал снег - зрада.... нет денег на боярышник - зрада... и так далее...
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Ты хоть иногда с перды или с парашенской жопы выглядывай тормоз,у вас уже кроме зрада,зрадофилы ничего нет,на реальность смотрите из перды и еще кто то виноватый,раз везде перемоха,чего паришься особенно за снег
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подрывом зрадофильского пукана удовлетворен
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Рано ему еще знакомится с лицейской базой для одаренной сельской молодежи. Нужно начать с более простого - начальной программы для врожденнных имбецилов.
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За 3 года после Майдана Юлия Владимировна заметно преобразилась. В отличие от Украины.
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ЧЕРНИГОВ... ВСЯ НАДЕЖДА НА ВАС.....ПУСТЬ ЭТО ЧМО ЕСЛИ И ВЕРНЕТСЯ ВЕРНЕТСЯ В КИЕВ ТО ПО ДЕСНЕ В ДНЕПР СВОИМ ХОДОМ...

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман осуществит рабочую поездку в Черниговскую область 17 января
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