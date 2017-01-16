 Гройсман осуществит рабочую поездку в Черниговскую область 17 января

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
Отмечается, что в рамках рабочей поездки глава правительства ознакомится с учебно-материальной базой Черниговского областного педагогического лицея для одаренной сельской молодежи, а также Черниговского высшего профессионального училища бытового обслуживания.
Гройсман также пообщается с педагогическими коллективами учебных заведений.
Кроме того, премьер-министр примет участие в торжественном вручении пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования подразделениям ГСЧС Черниговского гарнизона.
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так и с минималкой: поначалу будут "вставлять палки в колеса".. а потом и деньги найдутся... и налоги будут платиться!
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