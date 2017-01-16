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 Охендовский прибыл на допрос в НАБУ

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский прибыл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Меня пригласили повесткой вместе с моими адвокатами на одновременный допрос", - сказал Охендовский.

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При этом Охендовский сказал, что не знает, с кем должен состояться его одновременный допрос.

По его словам, дело против него сфабриковано, и впоследствии может быть вынесен только оправдательный приговор. Кроме того, Охендовский сообщил, что накануне суд обязал Генеральную прокуратуру расследовать давление на него.

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Охендовский пояснил, что его защита получила повестку о необходимости явиться в НАБУ 16 января для участия в одновременном допросе, при этом в повестке не было указано, кто еще будет в нем участвовать.

Как сообщалось ранее, имя Охендовского фигурирует в опубликованных списках "черной бухгалтерии" Партии регионов. Там сказано, что "регионалы" оплачивали командировку главы ЦИК (1500 долларов США).

31 мая нардеп (БПП) Сергей Лещенко и журналист Севгиль Мусаева-Боровик обнародовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.

Ранее о передаче материалов из так называемой черной кассы Партии регионов в Национальное антикоррупционное бюро заявил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак. В свою очередь, в НАБУ подтвердили передачу 841 документа из "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы. По словам, директора НАБУ Артема Сытника Бюро начинает идентификацию лиц, фигурирующих в материалах и принимает меры по недопущению их выезда из страны. Он отметил, что пока что дело по документам из "черной бухгалтерии " ПР будет возбуждено по статье "дача неправомерной выгоды" УК Украины.

Напомним, суд отпустил Охендовского под личное обязательство до 13 февраля.
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Ещё один маланский герой .
Сколько их во власти ?
Как бы погромы не возродились с такой к ним любовью народа ...
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А может то Чаус загримированный под Героя Украины,орденоносца, скромного чиновника Охендовского
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не выпускайте суку!! сразу на нары, на пожизненное
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" Ето же памятник! Кто его посадит? Ну ти, деревня"
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прибыл ,т.к. знает , что ничего ему небудет , всё это просто шоу для народа , смотрите мол , нет неприкасаемых в нашей стране , ось зараз мы его ...
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Орден Ярослава Мудрого за однотуровые заслуги - на лапсердак! И пусть только попробуют шось пришить герою честных выборов эти гады зрадофильные.
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Вопрос один:
у кого взял миллионы $$$$$$$$$$ на дворец с озером
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Охуєдовський впевнен що все буде тіп-топ,можливо сам гарант гарантував-Не сци прорвемось )))
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Если Охендовский коррупционер, то брать деньги он мог только за выборы. Тогда возникают вопросы по честности президентских а парламентских выборов: Порошенко и нынешняя Рада законно прошла?
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