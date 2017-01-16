 Охендовский прибыл на допрос в НАБУ

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Меня пригласили повесткой вместе с моими адвокатами на одновременный допрос", - сказал Охендовский.
При этом Охендовский сказал, что не знает, с кем должен состояться его одновременный допрос.
По его словам, дело против него сфабриковано, и впоследствии может быть вынесен только оправдательный приговор. Кроме того, Охендовский сообщил, что накануне суд обязал Генеральную прокуратуру расследовать давление на него.
Охендовский пояснил, что его защита получила повестку о необходимости явиться в НАБУ 16 января для участия в одновременном допросе, при этом в повестке не было указано, кто еще будет в нем участвовать.
Как сообщалось ранее, имя Охендовского фигурирует в опубликованных списках "черной бухгалтерии" Партии регионов. Там сказано, что "регионалы" оплачивали командировку главы ЦИК (1500 долларов США).
31 мая нардеп (БПП) Сергей Лещенко и журналист Севгиль Мусаева-Боровик обнародовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.
Ранее о передаче материалов из так называемой черной кассы Партии регионов в Национальное антикоррупционное бюро заявил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак. В свою очередь, в НАБУ подтвердили передачу 841 документа из "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы. По словам, директора НАБУ Артема Сытника Бюро начинает идентификацию лиц, фигурирующих в материалах и принимает меры по недопущению их выезда из страны. Он отметил, что пока что дело по документам из "черной бухгалтерии " ПР будет возбуждено по статье "дача неправомерной выгоды" УК Украины.
Напомним, суд отпустил Охендовского под личное обязательство до 13 февраля.
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Сколько их во власти ?
Как бы погромы не возродились с такой к ним любовью народа ...
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у кого взял миллионы $$$$$$$$$$ на дворец с озером
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