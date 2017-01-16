EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  132  7
Материалы по теме:
Все про:Ефремов (1609) суд (19844)

 Судебное заседание по делу Ефремова проходит в закрытом режиме

Адвокаты экс-главы фракции Партии регионов не явились на заседание Старобельского районного суда. Александру Ефремову предоставили бесплатного защитника.

Судебное заседание по уголовному производству против экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова проходит в закрытом режиме в Старобельском районном суде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net.

Журналистов не пустили на заседание суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Старобельский суд начал заседание по делу Ефремова без его адвокатов - обвиняемому предоставлена защита в рамках бесплатной правовой помощи

По информации издания, адвокаты Ефремова не явились на заседание.

"Ему был предоставлен бесплатный адвокат", - пишет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ефремова конвоировали на Луганщину, - адвокат

Напомним, ранее экс-лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова конвоировали в Луганскую область.

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.

4 января 2017 года Управление по расследованию совершенных преступными организациями преступлений Генеральной прокуратуры Украины направило обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Ефремова в суд.

В феврале 2015 года ГПУ уже задерживала Ефремова. Позже он был арестован с возможностью выхода под залог в 3,7 млн грн. Однако экс-регионал вышел из СИЗО, так как за него внес залог Борис Колесников. По данным следствия, выдвинутые Ефремову обвинения касались финансирования сепаратистов на Луганщине.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Можно только себе представить - ЦИРК,да и только !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
не смійтеся..... бо скоро узнаємо ШО ЙОГО відпустили під чесне слово....
 показать весь комментарий
Ответить
 
я этому не удивлюсь, так, что давай лучше смеяться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а чё закрытое?шо б не подсматривали или не подслушивали?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
щоб зараніше не взнали шо йому поміняли МІРУ на чесне слово....
 показать весь комментарий
Ответить
 
когда уже зазубрит-заучит и выдаст: "фарту масти а.у.е."?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудебное заседание по делу Ефремова проходит в закрытом режиме
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Байден визит военнослужащие ГСЧС Донбасс Житомирщина задержание Крым Мининфраструктуры минские соглашения Мотузяник Нацполиция оккупация Омелян Пашинский переговоры Порошенко потери реформы Россия санкции сепаратизм смерть СТБ стрельба США Трамп убийство Укрзализныця
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти