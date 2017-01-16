 Заявление Трампа о том, что НАТО устарела, вызвало обеспокоенность и удивление в Брюсселе, - Штайнмайер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в понедельник, 16 января, заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) после встречи с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
По его словам, последние заявления Трампа о Евросоюзе и НАТО были восприняты с удивлением и обеспокоенностью не только в Брюсселе.
Штайнмайер, участвующий во встрече глав МИД стран ЕС, высказал мнение, что интервью Трампа немецкой газете Bild в понедельник "вероятно, повлияет, если не будет полностью определять" повестку дня в Брюсселе. Комментируя заявления нового американского президента о НАТО, немецкий политик отметил, что они противоречат высказываниям будущего министра обороны США, которые тот сделал во время слушаний в Конгрессе.
"Посмотрим, как эти заявления повлияют на политику США", - сказал Штайнмайер.
Пресс-секретарь НАТО на запрос агентства AFP сообщил, что в Брюсселе по-прежнему рассчитывают на выполнение Соединенными Штатами своих обязательств при новом президенте, которые касаются их "вклада в альянс" и "гарантий безопасности Европы". Представитель НАТО сослался на заявление Столтенберга от 6 декабря прошлого года. Как сообщил тогда генсек организации на встрече министров обороны стран НАТО, после победы на президентских выборах Трамп сделал соответствующие заявления в телефонных разговорах не только с ним, но и с рядом глав государств и правительств стран Европы.
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НАТО бло проти цього.
Трамп ставить питання рубо - альбо Европа буде збільшувати свою фінансову долю в утриманні НАТО, альбо дійсно нехай створюють свої об"єднані військові сили.
А Американський флот збільшить свою присутність на Півночі , в Тихому та Індійському океані, де буде охороняти свої території.
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)(ули , в мордоре космоябистрители уже есть , космодесантников и космовойска..
а эти гейропейцы не могут свой Тайфун обозвать Звездой Смерти...
ну и трамп может объявить что замуж за )(уйлишку собрался
это ровным счётом ничего не решает , хотя бы по причине того ,
что само омириганское общество в большей частью не готово брататься с раисой и это не считая воензированного ястребиного крыла в лице Пентагона ,Сената и так далее..
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