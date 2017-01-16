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Все про:НАТО (5127) Штайнмайер (326) Столтенберг (379) Трамп (470)

 Заявление Трампа о том, что НАТО устарела, вызвало обеспокоенность и удивление в Брюсселе, - Штайнмайер

В НАТО обеспокоены заявлением избранного президента США Дональда Трампа о том, что организация устарела.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в понедельник, 16 января, заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) после встречи с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

По его словам, последние заявления Трампа о Евросоюзе и НАТО были восприняты с удивлением и обеспокоенностью не только в Брюсселе.

Штайнмайер, участвующий во встрече глав МИД стран ЕС, высказал мнение, что интервью Трампа немецкой газете Bild в понедельник "вероятно, повлияет, если не будет полностью определять" повестку дня в Брюсселе. Комментируя заявления нового американского президента о НАТО, немецкий политик отметил, что они противоречат высказываниям будущего министра обороны США, которые тот сделал во время слушаний в Конгрессе.

"Посмотрим, как эти заявления повлияют на политику США", - сказал Штайнмайер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп назвал НАТО устаревшим из-за неспособности противостоять терроризму

Пресс-секретарь НАТО на запрос агентства AFP сообщил, что в Брюсселе по-прежнему рассчитывают на выполнение Соединенными Штатами своих обязательств при новом президенте, которые касаются их "вклада в альянс" и "гарантий безопасности Европы". Представитель НАТО сослался на заявление Столтенберга от 6 декабря прошлого года. Как сообщил тогда генсек организации на встрече министров обороны стран НАТО, после победы на президентских выборах Трамп сделал соответствующие заявления в телефонных разговорах не только с ним, но и с рядом глав государств и правительств стран Европы.
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Зато в Кремле два баяна порвали и семнадцать балалаек сломали.
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Скрипки то моветон! Они играют строго на виолончелях Рогозина.
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ну так побеспокойтесь и удивитесь))) мы три года в конкретном акуе живем...
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у нас дошло уже до того что Чаус на суд не явился, а вы о каком то НАТО
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Конечно НАТО устарело,если оно до сих пор не разхерачило росею !
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Им " обеспокоиться" , как два пальца об асфальт.
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The Guardian, авторитетное издание, сообщает, что первая зарубежная встреча рыжего, после инаугурации, пройдет в Рейкьявике с ху№лом.
Дальше больше...
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.....на запрос агентства AFP сообщил, что в Брюсселе по-прежнему рассчитывают на выполнение Соединенными Штатами своих обязательств при новом президенте, которые касаются их "вклада в альянс" и "гарантий безопасности Европы"- если трамплин отменит взнос СШАна содержание НАТЫ.тогда через пол года ГДР и берлинская стена воскреснет из небытия...
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Точно-точно - немцы спят и видят восстановление ГДР.
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После этого заявления ху%ло присвоит трампу звание комиссара третьего ранта.
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Трамп скромничает - он устарел еще более заметно.
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Что бы не случилось (Высадка марсиан, 3 мировая война, Вселенсекий потоп) - у них всегда только некоторая обеспокоенность!
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О дает))) С разведкой разосрался, давай ещё с НАТО. Хоть бы до среди срока дотянул...
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зачем до середины? долгие проводы - лишние слезы
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Вылететь в начале срока - это маловероятно, но он не сдается вижу
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Запаритесь вы удивляться и "обеспокаиваться" от него...
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Не, ребята, обеспокоенность тут уже не прокатит.Лучше проверьте этого пастуха на вменяемость пока не поздно.
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Ну что ж доведется Евросоюзу возродить концепцию "Fortress of Europe" противостоящей ордам варваров. Или здохнуть. Привыкли к штатовскому зонтику и гарантиям безопасности практически на шару. А теперь оказывается за безопасность придется не 2% ВВП выложить, а поболе. А жаба давит... Но тут у Европы есть союзник - американские транснациональные корпорации. Как только Америка перестает быть мировым жандармом их потери становятся колоссальными и штаты начинают скоропостижно нищать. И все обещания Трампа безработному белому населению становятся неосуществимыми, а черное привыкшие паразитировать уже пятое поколение вообще взбунтуется. Кто выиграет? Та понятно кто - хуйло и Китай с Индией. Так что корпорации вряд ли позволят себя трахнуть какому то барыге Трампу.
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Если Американские транснациональные компании сократят свое присутствие, ну например в Китае, то от Китая ничего не останется. Это кажется и предлагал сделать Трамп. Просто в таком случае ВВП переместится из Китая в США. Ну и не цыпляйтесь к слову. Китай это просто пример.
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Коли НАТО обновиться, то Росії краще наклаксти на себе руки. Тобто, здатися Україні, НАТО і Китаю.
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Конечно обеспокоены. Бюджет НАТО на 75% состоит из американских денег. А все эти еврогомики и остальные прихлебатели как бы находятся на содержании.
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Европа прагнула створити власні об"єднані військові сили.
НАТО бло проти цього.
Трамп ставить питання рубо - альбо Европа буде збільшувати свою фінансову долю в утриманні НАТО, альбо дійсно нехай створюють свої об"єднані військові сили.
А Американський флот збільшить свою присутність на Півночі , в Тихому та Індійському океані, де буде охороняти свої території.
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это значит что европейцам нужно делать свою армию, и не заглядывать в рот всяким заморским проходимцам.
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Немцы вы фашики или нет, берите котроль в свои руки, нах вам Америка
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Если они вас послушают, то лишатся части интегрированного рынка.
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Фашики, как вы изволили выразиться, располагается чуть восточнее.
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Фашики, как вы изволили выразиться, располагается чуть восточнее.
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трмп имел в виду реальное устаревание Наты..
)(ули , в мордоре космоябистрители уже есть , космодесантников и космовойска..
а эти гейропейцы не могут свой Тайфун обозвать Звездой Смерти...
ну и трамп может объявить что замуж за )(уйлишку собрался
это ровным счётом ничего не решает , хотя бы по причине того ,
что само омириганское общество в большей частью не готово брататься с раисой и это не считая воензированного ястребиного крыла в лице Пентагона ,Сената и так далее..
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Господин Трамп прагматик, так что проект "Украина" можно смело закрывать. С чем вас можно от всей души поздравить. Вот только саму Украину искренне жаль.
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при чем тут Трмап к Украине? Она была до него и после него останется. А вот Раша этот год уже не переживет...
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проект "Украина" еще спляшет гопак на твоей и твоей засрашки могиле
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А мне Трам нравится. Он может даже стать человеком года. Этот рейтинг присваивается наиболее цитируемому политику в СМИ за промежуток равный году.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗаявление Трампа о том, что НАТО устарела, вызвало обеспокоенность и удивление в Брюсселе, - Штайнмайер
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