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Все про:НАТО (5127) Штайнмайер (326) Столтенберг (379) Трамп (470)

 Заявление Трампа о том, что НАТО устарела, вызвала обеспокоенность и удивление в Брюсселе, - Штайнмайер

В НАТО обеспокоены заявлением избранного президента США Дональда Трампа о том, что организация устарела.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в понедельник, 16 января, заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) после встречи с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

По его словам, последние заявления Трампа о Евросоюзе и НАТО были восприняты с удивлением и обеспокоенностью не только в Брюсселе.

Штайнмайер, учавствующий во встрече глав МИД стран ЕС, высказал мнение, что интервью Трампа немецкой газете Bild в понедельник "вероятно, повлияет, если не будет полностью определять" повестку дня в Брюсселе. Комментируя заявления нового американского президента о НАТО, немецкий политик отметил, что они противоречат высказываниям будущего министра обороны США, которые тот сделал во время слушаний в Конгрессе.

"Посмотрим, как эти заявления повлияют на политику США", - сказал Штайнмайер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп назвал НАТО устаревшим из-за неспособности противостоять терроризму

Пресс-секретарь НАТО на запрос агентства AFP сообщил, что в Брюсселе по-прежнему рассчитывают на выполнение Соединенными Штатами своих обязательств при новом президенте, которые касаются их "вклада в альянс" и "гарантий безопасности Европы". Представитель НАТО сослался на заявление Столтенберга от 6 декабря прошлого года. Как сообщил тогда генсек организации на встрече министров обороны стран НАТО, после победы на президентских выборах Трамп сделал соответствующие заявления в телефонных разговорах не только с ним, но и с рядом глав государств и правительств стран Европы.
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Зато в Кремле два баяна порвали и семнадцать балалаек сломали.
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Скрипки то моветон! Они играют строго на виолончелях Рогозина.
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ну так побеспокойтесь и удивитесь))) мы три года в конкретном акуе живем...
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у нас дошло уже до того что Чаус на суд не явился, а вы о каком то НАТО
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Конечно НАТО устарело,если оно до сих пор не разхерачило росею !
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The Guardian, авторитетное издание, сообщает, что первая зарубежная встреча рыжего, после инаугурации, пройдет в Рейкьявике с ху№лом.
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.....на запрос агентства AFP сообщил, что в Брюсселе по-прежнему рассчитывают на выполнение Соединенными Штатами своих обязательств при новом президенте, которые касаются их "вклада в альянс" и "гарантий безопасности Европы"- если трамплин отменит взнос СШАна содержание НАТЫ.тогда через пол года ГДР и берлинская стена воскреснет из небытия...
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После этого заявления ху%ло присвоит трампу звание комиссара третьего ранта.
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Трамп скромничает - он устарел еще более заметно.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗаявление Трампа о том, что НАТО устарела, вызвала обеспокоенность и удивление в Брюсселе, - Штайнмайер
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