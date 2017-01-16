 По факту стрельбы в Олевске начато уголовное производство, - ГПУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПУ.
В сообщении отмечается: "Производство начато по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений) УК Украины.
Досудебное расследование проводится следственным управлением Главного управления Нацполиции в области, процессуальное руководство осуществляется прокуратурой Житомирской области.
Так в воскресенье, 16 января 2017 года, в г. Олевске, около 00.30 час, произошел конфликт между местными жителями и другими лицами, которые применили автоматическое оружие, в результате чего ранены 7 человек, один из которых от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице.
После стрельбы злоумышленники сели в автомобили и исчезли с места происшествия.
На место происшествия сразу выехала оперативная группа правоохранителей, в составе которой - руководство Коростенской местной прокуратуры.
Сейчас в Олевске работают правоохранители, продолжается осмотр места происшествия, изъяты гильзы, фрагменты взрывного устройства и другие доказательства, устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия.
Также, в области объявлен оперативный план-перехват "Сирена". Расследование уголовного производства находится на контроле прокуратуры Житомирской области.
Справочно: преступления данной категории наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы".
Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на понедельник, 16 января, в центре города Олевск на Житомирщине произошло вооруженное нападение на местных жителей. Неизвестные с пистолетами и винтовками открыли огонь по молодым людям, которые стояли возле одной из кофеен и парковки, а также бросили в толпу гранату.
Полиция начала уголовное производство относительно ночного происшествия в городе Олевске Житомирской области, где на центральной площади возникло столкновение с применением оружия, в результате чего шестеро ранены, один погиб.
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дело закрыто) в связи с отсутствием доказательств!!!
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Оно и понятно , хлопотно это .
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