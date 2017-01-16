" Судья Чаус не явился на допрос, - НАБУ"

"Пока информации о том, где находится Чаус и почему он не появился, у нас нет. Мы будем просить суд разрешить специальное досудебное расследование. После того, как досудебное расследование будет завершено, по решению детектива и прокуроров производства направят в суд", - сообщила пресс-секретарь бюро Светлана Олифира, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.
НАБУ вызвало Чауса на допрос 16 января в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).
Напомним, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Чауса в получении взятки в $150 тысяч. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал лопатой во дворе собственного частного домовладения.
Чаус ранее был известен тем, что вел уголовные дела против участников Евромайдана, а также бизнесмена Юрия Иванющенко и экс-главы партии УКРОП Геннадия Корбана.
6 августа Рада дала согласие на задержание и арест судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.
14 ноября 2016 года Интерпол объявил в международный розыск судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.
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Не забудьте его провести через границу и пожелать хорошей дороги.
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Блин, как мешком по голове... неожиданно.... Может случилось что???
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та НЄУШТО ? Ах злодєй.....
І хто б міг ТАКІ ПОДУМАТЬ ? луцик , авяков(втім після того як нового зама отримав він десь пощез ) ...... А така мила чуйна людина , не те що ті цинічні бандери котрим запожіжний захід ЛИШЕ ЗА ГРАТАМИ....
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Что вы(прокуроры) из себя строите не винных овечек. И не стыдно(а что это такое) ?!
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Колян, ну пожалуйста, не будь редиской, приди на допрос, ну мы же по человечески просим
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