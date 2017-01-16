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 Судья Чаус не явился на допрос, - НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявляют, что подозреваемый во взяточничестве судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус не явился на допрос.

"Пока информации о том, где находится Чаус и почему он не появился, у нас нет. Мы будем просить суд разрешить специальное досудебное расследование. После того, как досудебное расследование будет завершено, по решению детектива и прокуроров производства направят в суд", - сообщила пресс-секретарь бюро Светлана Олифира, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.

НАБУ вызвало Чауса на допрос 16 января в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ вызывает судью Днепровского райсуда Киева Чауса на допрос 16 января

Напомним, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Чауса в получении взятки в $150 тысяч. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал лопатой во дворе собственного частного домовладения.

Чаус ранее был известен тем, что вел уголовные дела против участников Евромайдана, а также бизнесмена Юрия Иванющенко и экс-главы партии УКРОП Геннадия Корбана.

6 августа Рада дала согласие на задержание и арест судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

14 ноября 2016 года Интерпол объявил в международный розыск судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.



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Кто бы сомневался.
Не забудьте его провести через границу и пожелать хорошей дороги.
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КАК не явился???
Блин, как мешком по голове... неожиданно.... Может случилось что???
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це точно.....
та НЄУШТО ? Ах злодєй.....
І хто б міг ТАКІ ПОДУМАТЬ ? луцик , авяков(втім після того як нового зама отримав він десь пощез ) ...... А така мила чуйна людина , не те що ті цинічні бандери котрим запожіжний захід ЛИШЕ ЗА ГРАТАМИ....
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Такой выходки от Чауса никто не ожидал....
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Не для того він тікав, щоб з'являтися на допити..
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З таким НАБУ 95-й квартал лишиться без роботи )))))
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Бляяя, какая неожиданность! А сколько сколько там зарплата у детективов? Может скинетесь мне на нищету, а то я почему то еще вчера думал, что не придет он на допрос...
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Судьи своими решениями запретили себе ходить на допросы, а решение судов нужно исполнять
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Учитывая, что ведется ОРД по сопровлждению уголовного процесса, я не понял, ГДЕ НАРУЖКА!!!! По ушам НАБУшники будете ездить обывателям и домохозяйкам В плане ОРМ обязательно такая хрень предусматривается. Тьфу...
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Судьям должно быть стыдно,за поведение их товарища!
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Т.е. теперь можно двигаться по процедуре дальше. Вот и хорошо.
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" Судья Чаус не явился на допрос, - НАБУ"
Что вы(прокуроры) из себя строите не винных овечек. И не стыдно(а что это такое) ?!
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Не хотят в упор пидарасы в ВР принимать обязательный арест в качестве единственной меры пресечения за коррупцию. ублюдки.
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Треба виходити з того ,що в сучасній Україні, корупція це найважчий злочин проти держави і відповідні мают бути дії ))))
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Антикорупційних органів наплодили багато, а віддачі поки що від них - ніякої..
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А собі преміі за наполеглеву і невгамовну працю нараховувати,це що не робота)))))
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А что по этому поводу думают Порошенко и Байден Джозеф?
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Ещё один заочник в больше семье заочных подсудимых.
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Нужно было заранее испросить у него разрешения, когда у него время будет.
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Это не чаус, а человек- сюрприз какой- то.
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Міхо не дали реальних повноважень, набу не дали реальних повноважень. а поім перший і другі в усьому винуваті в країні.
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Представляю, как это происходит...
Колян, ну пожалуйста, не будь редиской, приди на допрос, ну мы же по человечески просим
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а що дивного? шоколадніки ж дали час йому втекти, він тепер на рассеюшке!
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