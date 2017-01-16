 В этом году появятся новые железнодорожные маршруты Украина-Европа, - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры, об этом 15 января 2017 в эфире телеканала "Эспресо" заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"Сейчас рассматривается новое направление в Польшу. Кроме того, мы хотим запустить в этом году маршрут Мукачево-Будапешт. Это тоже потенциально очень интересное направление. Рассматриваем направление на Словакию. В течение последних десятилетий сложилось так, что "Поезд номер 1" у нас был на Москву, но должен быть на Европу. И мы боремся за это", - подчеркнул министр.
Одновременно с этим, Владимир Омелян подчеркнул свое недовольство работой руководства: "Я ожидал гораздо лучшего результата. Я внесу свои предложения, безусловно, озвучу видение, но, поскольку у нас орган управления железной дорогой это Кабинет Министров Украины, соответственно, решение будет приниматься правительством. Я надеюсь, что мнение профильного министра будет выслушано с должным вниманием ".
"Реформирование любой железной дороги - это длительный процесс. Например, Deutsche Bahn проходил этот путь в течение 5-7 лет. В Украине есть вещи, которые можно сделать быстро - это относительно прозрачности, борьбы с коррупцией, обновления отдельных типов подвижного состава, а есть вещи более длительные. Сейчас у нас действительно есть определенное буксование по реформированию "Укрзализныци", хотя начало было очень хорошее. Мы создали новое юридическое лицо, зарегистрировали Публичное акционерное общество, которое предусматривало преобразование традиционной советской модели управления таким огромным предприятием на европейский манер. Должна была быть создана вертикальная холдинговая компания с четким управлением, распределением полномочий, независимым руководством и созданием Наблюдательного Совета. К сожалению, мы сделали только юридическое лицо и назначили, как мы надеялись, независимое руководство", - отметил Владимир Омелян.
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Мининфраструктуры планирует в 2017 году отремонтировать около 2,5 тыс. км дорог, - Омелян(125)
Нужно создать максимально льготные условия для производства электрокаров в Украине, - Омелян(79)
"Самая большая проблема Саакашвили, что он не создал сильной команды, которую имел в Грузии", - Омелян(53)
Омелян: Пока мы не видим достаточного экономического обоснования для повышения "Укрзализницей" тарифов на грузоперевозки(36)
Позор. Министр инфраструктуры Омелян не знает, сколько аэропортов в Украине(2)
"Бальчун вместо работы занимается не тем, чем нужно", - Омелян недоволен темпами реформ "УЗ"(59)
Платные дороги в Украине появятся не ранее, чем через два-три года, - Омелян(30)
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омелян примазуєтся до залізниці..... ЩОБ ПОКАЗАТИ ШО І ВІН такі в тємє......
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Расстояние по дороге для автомобилей = 2151 км
Время в пути на автомобиле = 30 час. 43 мин.
Расход топлива = 129.06 литров (если расход 6 литров на 100 км)
Расстояние на самолете = 1615.27 км
Время в пути на самолете = 2 час. 1 мин.
Расстояние на велосипеде = 2043.45 км
Время в пути на велосипеде = 102 час. 10 мин.
Расстояние по дороге пешком = 2021.94 км
Время в пути пешком = 404 час. 23 мин.
По железной дороге пока данных нет, потому что в Монте Карло не идут из Жмеринки поезда.
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