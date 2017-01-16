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Все про:Европа (944) железная дорога (936) Укрзализныця (958) реформы (2339) Омелян (180)

 В этом году появятся новые железнодорожные маршруты Украина-Европа, - Омелян

В течение 2017 планируется запустить еще несколько новых поездов в европейские города.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры, об этом 15 января 2017 в эфире телеканала "Эспресо" заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Сейчас рассматривается новое направление в Польшу. Кроме того, мы хотим запустить в этом году маршрут Мукачево-Будапешт. Это тоже потенциально очень интересное направление. Рассматриваем направление на Словакию. В течение последних десятилетий сложилось так, что "Поезд номер 1" у нас был на Москву, но должен быть на Европу. И мы боремся за это", - подчеркнул министр.

Одновременно с этим, Владимир Омелян подчеркнул свое недовольство работой руководства: "Я ожидал гораздо лучшего результата. Я внесу свои предложения, безусловно, озвучу видение, но, поскольку у нас орган управления железной дорогой это Кабинет Министров Украины, соответственно, решение будет приниматься правительством. Я надеюсь, что мнение профильного министра будет выслушано с должным вниманием ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Затягивать далее - невозможно": Омелян хочет отчета от Бальчуна в январе

"Реформирование любой железной дороги - это длительный процесс. Например, Deutsche Bahn проходил этот путь в течение 5-7 лет. В Украине есть вещи, которые можно сделать быстро - это относительно прозрачности, борьбы с коррупцией, обновления отдельных типов подвижного состава, а есть вещи более длительные. Сейчас у нас действительно есть определенное буксование по реформированию "Укрзализныци", хотя начало было очень хорошее. Мы создали новое юридическое лицо, зарегистрировали Публичное акционерное общество, которое предусматривало преобразование традиционной советской модели управления таким огромным предприятием на европейский манер. Должна была быть создана вертикальная холдинговая компания с четким управлением, распределением полномочий, независимым руководством и созданием Наблюдательного Совета. К сожалению, мы сделали только юридическое лицо и назначили, как мы надеялись, независимое руководство", - отметил Владимир Омелян.
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И с визами загрузка поезда до Перемышля под 90%.
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киньте ...
омелян примазуєтся до залізниці..... ЩОБ ПОКАЗАТИ ШО І ВІН такі в тємє......
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Не треба па савєцкі "бороцца "за єто". Просто назначте номером один поїзд Київ-Варшава. Чи Київ - Лондон.
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Не все смогли жить по новому и вынуждены уехать с Украины .
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Так и будут продавать билеты - вам куда ,дайте мне один в Европу
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Скоро безвиз не нужен будет вообще,все и так будут в Европе .
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Неплохо бы запустить поезд Жмеринка - Монте Карло
Расстояние по дороге для автомобилей = 2151 км
Время в пути на автомобиле = 30 час. 43 мин.
Расход топлива = 129.06 литров (если расход 6 литров на 100 км)

Расстояние на самолете = 1615.27 км
Время в пути на самолете = 2 час. 1 мин.

Расстояние на велосипеде = 2043.45 км
Время в пути на велосипеде = 102 час. 10 мин.

Расстояние по дороге пешком = 2021.94 км
Время в пути пешком = 404 час. 23 мин.


По железной дороге пока данных нет, потому что в Монте Карло не идут из Жмеринки поезда.
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..а что Омельян собирается в этих маршрутах делать как министр инфраструктуры? что от него зависит....? Тоже очем говорил бизнесмен Вадатурский....???
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В этом году появятся новые железнодорожные маршруты Украина-Европа, - а с такими зарплатами, которые мы получаем, нужны дорожки для самокатов через границу.
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А чё ты ноешь?Ты же со своим Майданом и сделал такие зарплаты.До Майдана украинцы нормальные зарплаты получали.
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Хитрожопый чебурек))))Сначала ублюдок поддерживал Майдан,довёл народ до ручки.а щас ручонки разводит,типа не причём)Гнида турецкая)
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не рассказывайте сказки- куча авиарейсов с совсем не дешевыми билетами- пачками люди летают.
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Мукачево может получить очень мощный импульс в развитии. Маршруты из больших городов Украины до европейских столиц с пересадкой в Мукачево - вполне реальны. Особенно если цены на билеты будут заметно меньше авиационных. Тоже самое можно и нужно делать с морским транспортом. Паромы из Одессы до Констанцы, Варны и далее обеспечат удобство и доход.
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Остапа понесло)))) А космольоти на Луну і Марс-цеж Клондайк ))))
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Колись це питання вже піднімалось і залишилось незавершеним - це проведення заміни колісних пар у потягів на території України. Все нічого маленька незручність, по при те це б відкрило путі в усі країни Европи.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ этом году появятся новые железнодорожные маршруты Украина-Европа, - Омелян
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