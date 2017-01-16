 Уровень дисциплины в Раде на этой неделе может быть не слишком высокий: и вторая святая вечеря, и Крещение, - это реальность, - Парубий

Об этом он сказал на заседании Согласительного совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я буду предлагать, чтобы ее (повестки дня. - Ред.) корректировка происходила с поиском тех законопроектов, которые объединят зал, понимая, что в зале может быть уровень дисциплины не слишком высокий. Несмотря на то, что и вторая святая вечеря, и Крещение, и это правда, это реальность. Будем искать наиболее объединяющие законопроекты", - сказал спикер.
В частности, Парубий отметил важность утверждения календарного плана следующей сессии и сметы Рады.
Ранее Рада планировала на этой неделе рассмотреть законопроект о Конституционном Суде.
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ТАКІ НЄ....
Пасовище для косіння бабла - ТАКІ ДА ....
А БАБЛА з бюджету накошено нємєряно , так шо ТИЖДЕНЬОК ЩЕ ВІДПОЧИТЬ і ..... велів...
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Ви чим більше їсте тим тупіше і не безпечніше стаєте.
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Когда там Майдан собирается??? Вила наточил!
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Вечная слава нашим Героям...
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Интересно - сколько нынешних депутатов голосовали , тогда , за этот закон ?
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Це той сумний випадок коли втекти неможливо, тому що сам ведеш засідання!
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Международный валютный фонд выдвинул Киеву новые требования для получения валютных траншей. Они касаются пенсионного возраста, субсидий, ПриватБанка, а также «упрощенки». Об этом говорится в последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ, пишет Экономическая правда.
Проект меморандума предусматривает 12 структурных маяков, семь из них новые.
1. Кабинет министров Украины должен до конца января 2017 года принять решение о монетизации субсидий.
2. До начала июля 2017 года властям необходимо создать единый реестр получателей социальных выплат. Первые подвижки в процессе верификации делались еще при премьерстве Арсения Яценюка, однако единая база так и не была создана.
3. Пенсионной реформе пролонгировали дедлайн. Действующий проект меморандума предусматривал принятие закона до конца декабря 2016 года, но так как Верховная Рада пенсионную реформу так и не приняла, МВФ ужесточил требования. Парламенту нужно сделать это до конца 2017 года.
Маячок предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин - на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017 года, для женщин - на шесть месяцев после 2021 года - до тех пор, пока пенсионный возраст не достигнет 63 лет (в 2027 году).
Также предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Сейчас необходимый рабочий стаж составляет 15 лет с постепенным его повышением в год до тех пор, пока он не достигнет 35 лет в 2036 году.
4. Новый срок назначен и для земельной реформы. Подать закон о рынке земли в Раду Кабмин обязывался к концу сентября прошлого года, но так и не подал. Сейчас маяк выписан снова, но жестче - до конца марта закон должен быть принят.
5. До конца января государственному ПриватБанку должны выбрать аудитора - международную компанию с отличной деловой репутацией. Проверяющие должны выявить, были ли допущены нарушения в составлении финансовой отчетности в течение шести месяцев, предшествующих национализации.
6. Еще один пункт по «Приватбанку». До июля 2017 года нужно найти международного аудитора, который оценит, насколько акционеры банка выполнили условия реструктуризации, и выяснит, позволяют ли условия реструктуризации компенсировать потери по ссудам, выданным связанным лицам.
7. До конца июня 2017 года в Украине нужно создать законодательное поле для работы антикоррупционных судов.
***
Ууууууууу!!! Та тут розгрібати ще довго.
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