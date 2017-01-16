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Все про:ВР (21267) Парубий (1256) работа (373)

 Уровень дисциплины в Раде на этой неделе может быть не слишком высокий: и вторая святая вечеря, и Крещение, - это реальность, - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предлагает составить повестку дня этой пленарной недели таким образом, чтобы для принятия законопроектов нашлось достаточно голосов.

Об этом он сказал на заседании Согласительного совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я буду предлагать, чтобы ее (повестки дня. - Ред.) корректировка происходила с поиском тех законопроектов, которые объединят зал, понимая, что в зале может быть уровень дисциплины не слишком высокий. Несмотря на то, что и вторая святая вечеря, и Крещение, и это правда, это реальность. Будем искать наиболее объединяющие законопроекты", - сказал спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если мы не примем смету, то у нас пропадают любые законные основания для выплаты зарплат не только депутатам, но и аппарату ВР, - Парубий

В частности, Парубий отметил важность утверждения календарного плана следующей сессии и сметы Рады.

Ранее Рада планировала на этой неделе рассмотреть законопроект о Конституционном Суде.

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цікаво А ЧОМУ ПАРУБІЙ не згадав ЗЛИДЕННУ ДЕРЖАВУ , ВІЙНУ ?
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А вчителі, врачі, робітники на цьому тижні теж можуть на роботу не приходити? Чи ім всеодно до Альп не доіхаим?
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И шабат в субботу у некоторых, кого низзя называть
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а шо це ТАКІ ЇХ ДЕРЖАВА...
ТАКІ НЄ....
Пасовище для косіння бабла - ТАКІ ДА ....
А БАБЛА з бюджету накошено нємєряно , так шо ТИЖДЕНЬОК ЩЕ ВІДПОЧИТЬ і ..... велів...
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Розenка покормитe "второй вeчeрeй" истощал,всё о nародe думаeт...
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Працювати не хочуть і не будуть..І як тут їм повірити, що дочасні вибори в Раду - це зло?
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Отак и поверить ! Кто не поверит - тот "агент Хуйла" !
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Здалеку був схожий на сепара ( випадково вийшло).
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23 февраля,8 марта, пасха,майские ,лето,новый год
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А шо 23 февраля? Неужели празднуют как дали по красной армии под Нарвой?
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даже не сомневаюсь, им лишь бы не работать
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Это трындец какой-то... Какая вечеря, какое Крещение??? Страна в полной ж, а они праздники гуляют! Да им надо там раскладушки ставить и круглосуточно вкалывать. А они то по заграницам разъезжают, то праздники гуляют... А народ наблюдает за всем этим и НИЧЕГО не делает. Хотя нет, делает - готовится поменять их новых дармоедов во время очередного разводняка под названием "выборы".
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А ещё восточный новый год 28 января. И праздновать его полагается 14 дней, до полнолуния.
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ну картавый же сказал 1 января - перевыборов в этом году не будет - так что можно не работать
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Пятница хоть и не большой праздник,за то всегда и постоянно,когда уже там днище они пробьют к херам плять,такого позорища еще не было
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Яка вам шарамижникам і тупакам,ще потрібна друга вечеря?
Ви чим більше їсте тим тупіше і не безпечніше стаєте.


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Дивлюсь на ци картинки и бачу,звернить увагу на руки : розенко питае в гроси - по стакану, а той - не по сто !
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Какое "вторая святая вечеря, и Крещение..."? Уже при такой выпивке депутатам некогда работать?
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при злочинний влади бухали на 1-9 мая..эти бухают на риздво та хрещення - вот и вся разница....
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зашибись, и это те, кто нам законы устанавливают. Образец для подражания, так сказать...
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я тоже не буду учить детей.....на работу ходить буду,но учить не буду
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А можно я сегодня тоже в смену на ночь не выйду, по там же причинам?
Когда там Майдан собирается??? Вила наточил!
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Ни одна падла так и не вспомнила,ни та шо про войну говорила,ни эта16 января день памяти Героев оборонявших ДАП.
Вечная слава нашим Героям...
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А мы ждем статью на Цензоре об защитниках донецкого аэропорта.
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Не бреши , Не кради . Атихристи брешуть і крадуть . Україною керують антихристи
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я не поняла они что люди что ли( какое Крещение пусть работают падлы(
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соблюдайте лучше Конституцию и ПДД,а не праздники
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Все такие верующие, аж зло берёт! Чего ж вы, падлюки, о вере не вспоминаете, когда тащите из казны больше, чем в состоянии унести!?? ВОРЬЁ И БЕЗДЕЛЬНИКИ!
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Понятно, что там верующих нет. Бухающих же весь зал и наверно стоит организовать фракцию бездельников и алкоголиков (объединенную).
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16 января - дата принятие диктаторских законов Яныка ...
Интересно - сколько нынешних депутатов голосовали , тогда , за этот закон ?
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У этих людей одна реалия- шататься по вечерям,собраниям,представлься на форумах.ну непрестанно пектись о своем достатке
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Завтра директору скажу, что на работу ходить пока не буду: и вторая святая вечеря, и Крещение.
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Если бы мне сказали так, то я бы освободил Вас до конца следующего тысячелетия.
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"Один в ЗРаді!" - водохресна українська комедія.
Це той сумний випадок коли втекти неможливо, тому що сам ведеш засідання!
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7 новых требований МВФ: Монетизация субсидий, уход на пенсию в 63, аудит для «ПриватБанка»

Международный валютный фонд выдвинул Киеву новые требования для получения валютных траншей. Они касаются пенсионного возраста, субсидий, ПриватБанка, а также «упрощенки». Об этом говорится в последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ, пишет Экономическая правда.
Проект меморандума предусматривает 12 структурных маяков, семь из них новые.
1. Кабинет министров Украины должен до конца января 2017 года принять решение о монетизации субсидий.
2. До начала июля 2017 года властям необходимо создать единый реестр получателей социальных выплат. Первые подвижки в процессе верификации делались еще при премьерстве Арсения Яценюка, однако единая база так и не была создана.
3. Пенсионной реформе пролонгировали дедлайн. Действующий проект меморандума предусматривал принятие закона до конца декабря 2016 года, но так как Верховная Рада пенсионную реформу так и не приняла, МВФ ужесточил требования. Парламенту нужно сделать это до конца 2017 года.
Маячок предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин - на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017 года, для женщин - на шесть месяцев после 2021 года - до тех пор, пока пенсионный возраст не достигнет 63 лет (в 2027 году).
Также предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Сейчас необходимый рабочий стаж составляет 15 лет с постепенным его повышением в год до тех пор, пока он не достигнет 35 лет в 2036 году.
4. Новый срок назначен и для земельной реформы. Подать закон о рынке земли в Раду Кабмин обязывался к концу сентября прошлого года, но так и не подал. Сейчас маяк выписан снова, но жестче - до конца марта закон должен быть принят.
5. До конца января государственному ПриватБанку должны выбрать аудитора - международную компанию с отличной деловой репутацией. Проверяющие должны выявить, были ли допущены нарушения в составлении финансовой отчетности в течение шести месяцев, предшествующих национализации.
6. Еще один пункт по «Приватбанку». До июля 2017 года нужно найти международного аудитора, который оценит, насколько акционеры банка выполнили условия реструктуризации, и выяснит, позволяют ли условия реструктуризации компенсировать потери по ссудам, выданным связанным лицам.
7. До конца июня 2017 года в Украине нужно создать законодательное поле для работы антикоррупционных судов.
***
Ууууууууу!!! Та тут розгрібати ще довго.
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если бы они слышали Всевышнего.то обьязательно бы услышали-" Украина есть мое творение и она оккупированна лукавым....работайте и на свят вечер и на первый и на второй день Рожденственнских, и в воскресенье....работайте до тех пор, пока не освободите Украину из лап лукавых ,а народ от бедности... ибо через народ я Вам дал власть" и я Вам в этом помогу и во грех не поставлю....
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а когда они работали( что бы праздники были надо работать, а они только жрут и гробят державу и опу в кресло впихнуть и сидеть еплом ганять делать вид чтобы их какие ... выбрали опять тоже самое делать см. выше
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просто интересно, а в буфет ВР можно приносить с собой и распивать?
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Вы реально убогий и по генделыкам шаритесь?
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Ой не смешите, они что верующие, вся страна на работе и в окопах, у них Крещение,твари у власти ещё хуже прежних
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Парубий ты оказался хуже сепара,сепар напрямую сдает всё! а ты продался за доллар и брехнею.Ты врал всегда как и твой новый хозяин,и ждал власти и денег и ожидания оказались не напрасными для кучки негодяев...
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ВСЕМ давно понятно,что у Папрубия своя реальность !!!
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Какое Крещение? Там что кто- то верит в Бога? Они уверены, что все можно купить, даже Божье благословение. Купят потом свечку потолще, закажут за себя молитву в церкви и можно продолжать делать деньги на крови.
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Четверг хорош, потому что после пятницы идет суббота. Помни об этом в среду!
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Пипец. Тезка, а можно и мне на работу не ходить? Ну ты ж отмажешь?
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Парубий,не смеши народ.А когда в этой позорной Раде был высокий уровень дисциплины?Там даже средний редко наблюдался.
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О какой дисциплине говорит Парубий. Хотя бы один раз он со стороны посмотрел что делается в зале во время пленарных заседаний. Так мы еще и на весь мир показываем этих тунеядцев. Такого бардака за все время существования Рады еще небыло.Стыдно смотреть на их работу. Оставить человек сто и заставить их работать, а остальных разогнать. Устроили саму настоящую кормушку. Это те - которые должны показывать пример как надо работать. Они считают что в государстве полный порядок и благодать. ПОЗОРИЩЕ одним словом.
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"Вся та п..та, что сидит в Верховной Раде должна быть отстреляна и п…ная"(с) Кузьма Скрябин
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Можно подумать что депутаты вместо заседания Рады в церковь пойдут.
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Так что там-оклады ублюдки себе уже повысили? А то с теперешней минималкой прям нищие.
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На других работах за прогулы увольняют. А Верховная Рада - это работа-мечта, настоящий рай, где попавших туда обслуживают готовые на все гурии, а тамошним небожителям остается лишь повелевать всем и вся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУровень дисциплины в Раде на этой неделе может быть не слишком высокий: и вторая святая вечеря, и Крещение, - это реальность, - Парубий
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