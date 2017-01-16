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Все про:опрос (1480) Россия (64699) Левада-Центр (53) вражда (4)

 29% россиян считают разговоры о врагах РФ манипуляциями властей, - опрос "Левада-центра". ТАБЛИЦА

68% жителей России убеждены в том, что у РФ есть враги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел "Левада-центр".

18% респондентов полагают, что у России врагов нет, 14% затруднились с ответом.

При этом во время другого опроса только 52% опрошенных утвердительно ответили на вопрос о врагах, а 29% считают эту тему манипуляцией властей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 29% россиян ухудшилось отношение к Путину, - опрос. ДИАГРАММА

Опросы были проведены 18-21 ноября и 9-12 декабря 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ У СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИ ВРАГИ?

апр.

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авг.

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сен.

12

ноя.

13

сен.

14

сен.

15

дек.

16
Да 41 75 65 77 68 69 70 64 63 78 84 80 68
Нет 22 9 14 9 14 18 19 22 18 13 8 10 18
Затруднились ответить 37 16 22 14 18 13 11 14 19 9 8 10 14


КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, РОССИИ СЕЙЧАС ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УГРОЖАЮТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ВРАГИ - ИЛИ ЭТИ РАЗГОВОРЫ О ВРАГАХ ВЕДУТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАПУГАТЬ НАСЕЛЕНИЕ И СДЕЛАТЬ ЕГО ПОСЛУШНОЙ МАРИОНЕТКОЙ В РУКАХ У ВЛАСТИ?

дек.07 авг.14 мар.15 авг.15 ноя.16
России сейчас действительно угрожают многочисленные внешние и внутренние враги 42 61 63 54 52
Разговоры о врагах ведутся для того, чтобы запугать население и сделать его послушной марионеткой в руках у власти 30 27 23 30 29
Затруднились ответить 28 12 14 16 19
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От і виявило ФСБ приблизну кількість відносно адекватних пацаків.
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Человек способен думать одно , говорить другое и делать третье . Только свободно мыслящий человек способен отделить первое от второго и не поддаваться на манипуляции
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Зачем такая высокая кремлёвская стена ? --- Чтоб враги не перелезли -- С какой стороны ?
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Ого сколько в Россее либерастов-подпиндосников из пятой колоны...
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Да задолбали вы уже этого плешивого фейкомета постить. Леву Гудкова волнуют только тугрики в его карманах. Он же отдельно берет, и за "опрос" и за результаты "опроса".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом29% россиян считают разговоры о врагах РФ манипуляциями властей, - опрос "Левада-центра". ТАБЛИЦА
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