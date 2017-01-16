 29% россиян считают разговоры о врагах РФ манипуляциями властей, - опрос "Левада-центра". ТАБЛИЦА

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел "Левада-центр" 18% респондентов полагают, что у России врагов нет, 14% затруднились с ответом.При этом во время другого опроса только 52% опрошенных утвердительно ответили на вопрос о врагах, а 29% считают эту тему манипуляцией властей.Опросы были проведены 18-21 ноября и 9-12 декабря 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ У СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИ ВРАГИ?

апр. 94 апр. 96 мар. 99 июл. 03 авг. 08 авг. 09 янв. 11 авг. 11 сен. 12 ноя. 13 сен. 14 сен. 15 дек. 16 Да 41 75 65 77 68 69 70 64 63 78 84 80 68 Нет 22 9 14 9 14 18 19 22 18 13 8 10 18 Затруднились ответить 37 16 22 14 18 13 11 14 19 9 8 10 14





КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, РОССИИ СЕЙЧАС ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УГРОЖАЮТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ВРАГИ - ИЛИ ЭТИ РАЗГОВОРЫ О ВРАГАХ ВЕДУТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАПУГАТЬ НАСЕЛЕНИЕ И СДЕЛАТЬ ЕГО ПОСЛУШНОЙ МАРИОНЕТКОЙ В РУКАХ У ВЛАСТИ?