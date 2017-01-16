 29% россиян считают разговоры о врагах РФ манипуляциями властей, - опрос "Левада-центра". ТАБЛИЦА

18% респондентов полагают, что у России врагов нет, 14% затруднились с ответом.
При этом во время другого опроса только 52% опрошенных утвердительно ответили на вопрос о врагах, а 29% считают эту тему манипуляцией властей.
Опросы были проведены 18-21 ноября и 9-12 декабря 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ У СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИ ВРАГИ?
|
апр.
94
|
апр.
96
|
мар.
99
|
июл.
03
|
авг.
08
|
авг.
09
|
янв.
11
|
авг.
11
|
сен.
12
|
ноя.
13
|
сен.
14
|
сен.
15
|
дек.
16
|Да
|41
|75
|65
|77
|68
|69
|70
|64
|63
|78
|84
|80
|68
|Нет
|22
|9
|14
|9
|14
|18
|19
|22
|18
|13
|8
|10
|18
|Затруднились ответить
|37
|16
|22
|14
|18
|13
|11
|14
|19
|9
|8
|10
|14
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, РОССИИ СЕЙЧАС ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УГРОЖАЮТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ВРАГИ - ИЛИ ЭТИ РАЗГОВОРЫ О ВРАГАХ ВЕДУТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАПУГАТЬ НАСЕЛЕНИЕ И СДЕЛАТЬ ЕГО ПОСЛУШНОЙ МАРИОНЕТКОЙ В РУКАХ У ВЛАСТИ?
|дек.07
|авг.14
|мар.15
|авг.15
|ноя.16
|России сейчас действительно угрожают многочисленные внешние и внутренние враги
|42
|61
|63
|54
|52
|Разговоры о врагах ведутся для того, чтобы запугать население и сделать его послушной марионеткой в руках у власти
|30
|27
|23
|30
|29
|Затруднились ответить
|28
|12
|14
|16
|19
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