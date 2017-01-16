 За прошедшую неделю в зоне АТО были ликвидированы 7 боевиков, 14 - ранены, - Мотузяник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"Подтверждены потери боевиков за минувшую неделю - 7 погибли и 14 получили ранения", - сказал он.
Кроме того он отметил, что продолжают фиксироваться случаи дезертирства среди боевиков.
Как сообщалось ранее, один украинский военнослужащий получил ранения в ходе АТО 15 января.
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