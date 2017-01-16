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 За прошедшую неделю в зоне АТО были ликвидированы 7 боевиков, 14 - ранены, - Мотузяник

В течение прошедшей недели на Донбассе были убиты 7 боевиков, ранены - 14.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Подтверждены потери боевиков за минувшую неделю - 7 погибли и 14 получили ранения", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Враг не собирается выполнять Минские договоренности и настроен на эскалацию противостояния", - Мотузяник о Донбассе

Кроме того он отметил, что продолжают фиксироваться случаи дезертирства среди боевиков.

Как сообщалось ранее, один украинский военнослужащий получил ранения в ходе АТО 15 января.



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