 Байден - один из самых преданных друзей Украины в американской истории, - Яценюк

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НФ.
"Джозеф Робинетт Байден-младший относится к числу самых выдающихся государственных деятелей Соединенных Штатов всех времен", - написал Арсений Яценюк в своем Facebook по завершении встречи.
Он подчеркнул, что Джозеф Байден - один из самых преданных друзей Украины в американской истории: "Он понимает Украину. Осознает большое значение Украины. Разделяет большие устремления нашего народа, нашу верность свободе и чувствует ту несправедливость, которая совершалась против нас на протяжении веков".
"И как великий политик Джозеф Байден всегда точно понимает пределы реальности, а затем силой своего видения, настойчивости и желания меняет эту реальность. Возможно, именно эта черта - умение понимать реалии, чтобы их менять - и является определяющей для успешного государственного деятеля и политика", - написал лидер "Народного фронта".
Украина всегда будет ценить помощь великого Вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Робинетта Байдена-младшего, подчеркнул лидер "Народного фронта": "Правительства Украины, которые я имел честь возглавлять, всегда будут помнить о поддержке Вице-президента Джозефа Байдена и его преданной команды в критичные и сложные времена испытаний".
"Я всегда буду благодарен Тебе за дружбу, дорогой Джо. Остается еще много работы. Продолжаем работать. Как всегда, был рад Тебя видеть", - написал Арсений Яценюк.
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Как же обнаглеет в этом году Хуйло. Может хоть от оргазма сдохнет?
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Яценюк , в отличии от многих здесь ватанов и ватниц, патриот Украины и с его мнением
считаются , как в Европе , так и Америке !
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Ни "Ослы" ни "Слоны" (респы и демокры ) пока к огромному сожалению не воспринимают Украину как даже не союзника интересов США в Европе и в противостоянии с ополоумевшей постсоветской гебнёй а даже на уровне ограниченного объекта политики. Иначе что ещё нужно? На коленях упрашивать разместить базы США и ПРО в таких местах под Харьковом что Путлеры сразу бы сначала затопили поносом пол Кремля а потом жалобно стали скулить пропагандой.
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в мире политики нет друзей,есть партнеры.
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Байден: - А в тебе рильце в пушку...
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Действия нужны а не тухлый застой. Этак Хуйло Владимирович скажет что я да Хуйло но и вас превратил Петю Юлю Сеню превратил в Хуйлят. Ура ! Новый хитрый план Путина сработал.
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Бурить так бурить сланец и обогащаться. Ничего в этом зазорного нет. Кому не нравится то к дедушке Ленину в трупельную к Путину на красную площадь за идеалами социялизьма.
Начинать нужно что то делать и Байденам и не Байденам.
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В ходе визита в Украину Джо Байден объяснил до каких размеров должно увеличиться очко среднего ватника чтобы санкции отменили
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"при расии хуже стало, чем при Украине.
вот при коммунистах-хорошо было".
это из беседы 2-х ватных пенсюков в маршрутке.
куда мы катимсо?
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Десятки тысяч людей заплатили своими жизнями за попытки "умиротворения" Хуйла в 2013-2016 годах, аналогичных попыткам "умиротворения" Гитлера в 1938-1939 годах.
К сожалению, гопник из питерской подворотни понимает только один аргумент - кулаком по морде.
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Маски сброшены. Да питерские бандиты суровые как мужики Чалябянска. Да им в общем то похуй хоть Донецк Луганск хоть Чалябянск. И Крым погодя будут пиздить что пух полетит но конечно не выпустят из лап. Пиздить не станут только Севастополь потому что это прыщ вавка болячка в мозгу главного пахана. В общем то Севастополю можно сказать что и повезло.
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Jan. 16th, 2017 at 1:28 PM
Итак, история с провальными конкурсами на получение подряда на строительство железной дороги по Керченскому мосту подошла к своему логическому завершению, а именно - этим непростым делом займётся контора друга Путина Ротенберга "Стройгазмонтаж"! И, разумеется, стоимость строительства моста, в этой связи, возрастает ещё на 16,9 миллиардов рублей и составит 240 миллиардов рублей.
Если кто не помнит, то до этого строительство моста оценивали в 223,1 млрд рублей, но, видимо, где то наверху решили, что число должно быть круглое, высокодуховное и теперь из бюджета потянут уже 240 млрд. Зато красиво же!
Собственно, поздравляю россиян, которые в порыве своего величия не замечают, как на их недоимперском экстазе, в эпоху тотального улучшения качества жизни, окружение солнцеликого продолжает грабить. Не факт, что мост будет построен. Не факт, что после постройки он простоит хотя бы пару лет. Но факт, что до того как будет забита последняя свая, с последнего россиянина, на благое дело, снимут последние штаны.
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Лучшие друзья Украины
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Лучше бы молчал и не светился. Дорогу в Межигорье люди знают...
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