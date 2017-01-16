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Все про:Байден (379) Яценюк (7615)

 Байден - один из самых преданных друзей Украины в американской истории, - Яценюк

В понедельник, 16 января, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк встретился с Вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом в рамках его визита в Киев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НФ.

яценюк

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден призвал Украину продолжать сотрудничество с МВФ, реформы и борьбу с коррупцией: "Следующий год будет очень трудным, он покажет результат"

"Джозеф Робинетт Байден-младший относится к числу самых выдающихся государственных деятелей Соединенных Штатов всех времен", - написал Арсений Яценюк в своем Facebook по завершении встречи.
Он подчеркнул, что Джозеф Байден - один из самых преданных друзей Украины в американской истории: "Он понимает Украину. Осознает большое значение Украины. Разделяет большие устремления нашего народа, нашу верность свободе и чувствует ту несправедливость, которая совершалась против нас на протяжении веков".

"И как великий политик Джозеф Байден всегда точно понимает пределы реальности, а затем силой своего видения, настойчивости и желания меняет эту реальность. Возможно, именно эта черта - умение понимать реалии, чтобы их менять - и является определяющей для успешного государственного деятеля и политика", - написал лидер "Народного фронта".

Украина всегда будет ценить помощь великого Вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Робинетта Байдена-младшего, подчеркнул лидер "Народного фронта": "Правительства Украины, которые я имел честь возглавлять, всегда будут помнить о поддержке Вице-президента Джозефа Байдена и его преданной команды в критичные и сложные времена испытаний".

"Я всегда буду благодарен Тебе за дружбу, дорогой Джо. Остается еще много работы. Продолжаем работать. Как всегда, был рад Тебя видеть", - написал Арсений Яценюк.

Читайте: Санкции против РФ должны сохраняться, пока Россия не выполнит Минские соглашения и не вернет Крым Украине, - Байден

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Мнение бездаря сени очень важно Украинскому народу.
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а ты хотел шоб кацаплянские сыновья бизнес заводили?так у хуйла одни дочери
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та то так хочешь, ведь панамский хрячок бизнес с цапами делит, а гонтарева цапские банки докапитализирует, за счет Украины, ты же на защите чоколядно-цапских интересов стоишь, а не я.
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вот видишь получаеться все в шоколаде,а ты в гоне.... почему Герхард? ты неудачник?
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В зеркало дома посмотри, там неудачника в гоне... увидишь.
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Ага бизнес Хантику мешают вести какие то трактористы шахтёры. Нужно Хуйло просить дать работать Бурисме?

Как же обнаглеет в этом году Хуйло. Может хоть от оргазма сдохнет?
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Вот бы, Сеня, ты был таким другом Украины...
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Ох , тут собрались одни эксперты и профффессионалы и решают ,, кто кому Рабинович" :D
Яценюк , в отличии от многих здесь ватанов и ватниц, патриот Украины и с его мнением
считаются , как в Европе , так и Америке !
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Сеня чмо готовится драпать на Запад. Урод лижет всем .
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Зачем Арсению куда - то драпать ?у тебя , видать , вместо мозгов - вата ! Твоему куратору до Яценюка , как до звёзд , хотя бы потому , что кроме лжи и злорадства , ничего не излагаешь !
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тролятина мечтает о киле азирове , хряке и об их мацковских покровителях - убийцах
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Ну да, особенно сынок Байдена.
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Тебе сынок Байдена в щи нас*** рал или парадняк обосцал , каЦАПЧИКУ
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Лох это судьба. Сланец они будуть копать. Вы хоть себя слышите дебилы-потреоты?
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Украина страна-лох вот из-за таких патриотнутых дебилов как ты. Работать не хотят, сутками на патриотических ресурсах кацапчиков выявляют. Уроды.
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Иди найди работу дебил. Хватит на мамкиной шее сидеть, гимны спивать.
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"Он понимает Украину. Осознает большое значение Украины. Разделяет большие устремления нашего народа, нашу верность свободе и чувствует ту несправедливость, которая совершалась против нас на протяжении веков". и совершаеся сегодня.многими бывшими и нынешними несправедливыми предателями Украины и ее народа при власти....
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Ничего подобного.
Ни "Ослы" ни "Слоны" (респы и демокры ) пока к огромному сожалению не воспринимают Украину как даже не союзника интересов США в Европе и в противостоянии с ополоумевшей постсоветской гебнёй а даже на уровне ограниченного объекта политики. Иначе что ещё нужно? На коленях упрашивать разместить базы США и ПРО в таких местах под Харьковом что Путлеры сразу бы сначала затопили поносом пол Кремля а потом жалобно стали скулить пропагандой.
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Для них Украина как козырная карта в в карточной игре. Но козырь в любую минуту может поменяться.
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Так думает кремлёвская шобла , но вы , рассеяне , должны понимать , что помимо друзей Украины , есть украинский народ , который никому не позволит нас использовать в карточной игре !
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пачиму кроль справа нипабрит как человек?
в мире политики нет друзей,есть партнеры.
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Да, БАЙДЕН- хороший дядька, большой умничка и жаль, что такого сенатора не будет в команде Трампа.
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По тем высказываниям, что звучали от приемника Байдена Пенса есть надежда, что отношения не изменяться.
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посмотрим как оно будет, после скандала с Манафортом отношения могут приобрести любой характер.
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ну сейчас такая ситуация, что неизвестно, поможет ли этот визит чтобы получить поддержку новой администрации Трампа.
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ну по крайней мере они заявили, что если бы они были у власти, когда Россия аннексировала Крым, то реакция США была бы решительнее. Это приятно слышать уже потому, что есть надежда, что нас поддержат в борьбе с агрессией РФ.
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главное что бы и теперь США не сократило нынешние сакции против России
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Ну хоть где-то НАБУ "отличились" в прошлом году.
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А что Байден сделал такого ? Сына Хантера не может толком пристроить на Бурисму. Работы по добычи сланца не может начать толком. Да начинайте уже шоб вас черти подрали Ахметова за черти и пусть строит за свои "кровные" Донецк 2 и переселяет с промки если на то уже пошло. И пусть прибирают своих ублюдков зеков и гопоту с флажками ДНР и ЛНР. Долго ещё жать пока подохнут пенсы да и Путин посмеиваясь на этом будет играть воду мутить.

Действия нужны а не тухлый застой. Этак Хуйло Владимирович скажет что я да Хуйло но и вас превратил Петю Юлю Сеню превратил в Хуйлят. Ура ! Новый хитрый план Путина сработал.
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Хантер Байден просто занимается скупкой украинских активов за бесценок. Ничего он строить не будет. Байдены семья потомственных торгашей, с немалым состоянием. После Майдана Джо Байден сразу пристроил своего сыночка в украинскую частную как-бы нефтедобывающую компанию Burisma, и дела сразу пошли в гору. Сейчас они скупают все подряд после обесценивания всего и вся в Украине после кризиса. В отличие от остальных Burisma имеет крышу в лице государства, и ничем не рискует.
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Во -первых это откровенная ложь , а второе - кацапов жаба давит , что в Украине не могут больше что - то скупать!
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Байден просто приехал заручиться поддержкой для бизнеса своего сына. Потому-что это бред, приезжать в Украину за несколько дней до смены администрации США. New York Times уже обвинял сына Байдена в участии в коррупционных схемах в Украине. Лапша на уши, приезд этого свадебного генерала.
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Что Байдены папа и сын будут делать с скупленными в Украине обесцененными землями? Кому продавать? Королю Свазиленда? Или ЛДНР это чей то цирк типа войны лилипутов Блефуску и Лилипутии с тупого конца бить яйца или с острого.

Бурить так бурить сланец и обогащаться. Ничего в этом зазорного нет. Кому не нравится то к дедушке Ленину в трупельную к Путину на красную площадь за идеалами социялизьма.

Начинать нужно что то делать и Байденам и не Байденам.
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Бурить сланец будет? Бугагашеньки. Вот из-за таких простоватых идиотов как вы Дмитрий, страна вечно будет находится в глубоком кризисе.
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Что ты так распереживался за Украину ? Иди на сруНЕТи там своим соотечественникам впихивай невпи**** фуемое !

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еврей Байден предан только баблу. Когда для сынка нужно было получить немного украинского баблишка через хвирму еврея Злочевского, то пропихивал "злочынного" Януковича нам на голову, аж гай шумів. И Вальцман в теме тоже - отмазали Злочевского на днях как раз от тюрьмы, Юга-пгокугог с израильским паспортом постарался для своего хозяина.
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З.Догг 🐕 😱 😝 😈 ✌ ‏@mskndg 4 ч.4 часа назад
В ходе визита в Украину Джо Байден объяснил до каких размеров должно увеличиться очко среднего ватника чтобы санкции отменили


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жаль что никого из своих "корешей" с собой не увёз(
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Радист Титаника ‏@radist_titanika 12 ч.12 часов назад
"при расии хуже стало, чем при Украине.
вот при коммунистах-хорошо было".
это из беседы 2-х ватных пенсюков в маршрутке.
куда мы катимсо?
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В Молдавию. Она уже выбрала с помощью пенсюков себе додона.
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А как Лещенко из эфира в эфир во время предвыборной кампании в США бегал с несколькими страницами из "Чёрной Бухгалтерии ПР" и показывал якобы подпись тогдашнего советника Трампа, потом НАБУ подхватило эстафету и скандал достиг таких размеров, что советник ушёл с должности. Так вот теперь эта история может аукнуться всей Украине с приходом Трампа.
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Байден конечно друг Украины. Тут спору нет. Но, как ни крути, он был одним из тех, кто проводил попустительскую политику администрации Обамы как в отношении конфликта между Украиной и Россией, так и конфликта в Сирии.
Десятки тысяч людей заплатили своими жизнями за попытки "умиротворения" Хуйла в 2013-2016 годах, аналогичных попыткам "умиротворения" Гитлера в 1938-1939 годах.
К сожалению, гопник из питерской подворотни понимает только один аргумент - кулаком по морде.
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Да там вся питерская подворотня в виде "Озеро" это как оказалось мощнейшая ОПГ в СНГ

Маски сброшены. Да питерские бандиты суровые как мужики Чалябянска. Да им в общем то похуй хоть Донецк Луганск хоть Чалябянск. И Крым погодя будут пиздить что пух полетит но конечно не выпустят из лап. Пиздить не станут только Севастополь потому что это прыщ вавка болячка в мозгу главного пахана. В общем то Севастополю можно сказать что и повезло.
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СТРОИТЕЛЬСТВО КЕРЧЕНСКОГО МОСТА - НАЕ*АЛОВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Jan. 16th, 2017 at 1:28 PM

Итак, история с провальными конкурсами на получение подряда на строительство железной дороги по Керченскому мосту подошла к своему логическому завершению, а именно - этим непростым делом займётся контора друга Путина Ротенберга "Стройгазмонтаж"! И, разумеется, стоимость строительства моста, в этой связи, возрастает ещё на 16,9 миллиардов рублей и составит 240 миллиардов рублей.

Если кто не помнит, то до этого строительство моста оценивали в 223,1 млрд рублей, но, видимо, где то наверху решили, что число должно быть круглое, высокодуховное и теперь из бюджета потянут уже 240 млрд. Зато красиво же!
Собственно, поздравляю россиян, которые в порыве своего величия не замечают, как на их недоимперском экстазе, в эпоху тотального улучшения качества жизни, окружение солнцеликого продолжает грабить. Не факт, что мост будет построен. Не факт, что после постройки он простоит хотя бы пару лет. Но факт, что до того как будет забита последняя свая, с последнего россиянина, на благое дело, снимут последние штаны.

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Музыкально-драматический театр имени Шог Жаповича Кока-кола, Карл!


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Вывсеврети! Я был в Волгограде в 1978 году. Там дороги хорошие были!


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Такая дружба и партнерство очень важно для нас! тем более что США было первой страной, которая нас поддержала в борьбе с Россией
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Для нас важливо, аби Трамп не розпочав підтримувати Росію, знявши всі санкції. Надіємося на йього об'єктивність!
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Жаль, что Яценюка подвинули с поста премьера Клевый он человек! 10 минут с премьером смотрел не отрываясь. Вова нынешний в подметки ему не годится.
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Очень хочется верить, что бы эта американская история и дальше продолжалась! так как такое сотрудничство приносит пользу для двух сторон
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Интересно какую же пользу приносит для двух сторон, особенно для Амеров?
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Если ты задаёшь такого рода вопрос , то объяснять бесполезно ! Без обид , просто включи мозг !
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СТРАННЫЙ ВИЗИТ ЗА 4 ДНЯ ДО ЗАМЕНЫ..... И ЕЩЕ СТРАННА ВСТРЕЧА ЕГО С СЕНЕЙ..... ВИДАТЬ ДЕНЕГ СЮДА ВБРОСИЛ НЕ МАЛО. А ЗНАЯ КАК ШОБЛА ТЫРИТ, ПРИЕХАЛ ЛЮЛЕЙ ВЫПИСАТЬ.
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Факты есть или по Юлиной методичке строго шпаришь !
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в Украины сейчас очень сложный период и мы не знаем какая политика будет Трампа, но мы знаем, что Байден всегда будет поддерживать нашу страну!
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это скорее всего прощальный визит Байдена, и кто будет теперь занимать его место и выполнять ту же работу, и каким будет его позиция по отношению к Украине?
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Заключительная поездка Байдена на его должности и приезд в Украину это возможность выразить отношение США к нам и подведение итогов совместной работы.
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А может и не будет это заключительной поездкой. А будет просто одна из. Главное, чтобы не изменились отношения между Украной и США.
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Байден решил упростить работу своего преемника Майка Пенса на посту вице-президента, оставив ему записи, в которых говорится, как лучше наладить сотрудничество с украинскими властями. Интересно, что в этих записках и как изменится отношения между нами и США.
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пока трудно делать прогнозы, но если Трам вспомнит историю со своим советником и что его уходу поспособствовали именно антикоррупционеры нашего разлива, то милость может смениться на гнев.
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в любом случам все проблемы нужно решать с помощью дипломатии и переговоров
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Хоча б на рівні дипломатії всередині країни. Спочатку нашим політикам слід порозумітися, а вже потім шукати іноземну підтримку.
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Время только может показать, что там с записями. Будем надеятся, что на отношении к Украине это не отразится.
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Байден - это надежная поддержка и защита для украинской политике! Хотя и нашим политикам нужно не выяснять отношения, а работать
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Сеня, г@внюк, выискал повод, чтобы засветиться???
Лучше бы молчал и не светился. Дорогу в Межигорье люди знают...
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Да , Байден - действительно один из самых преданных друзей Украины , а вот Яценюк - это один из тех многочисленных украинских политиков , которые использовали власть , с целью нещадного грабежа народа !!!
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Петя опять получит от Байдена пендель за нашу "антикоррупцию" видимо. Байден курировал этот вопрос изначально, а наши деятели начудили по полной.
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Байден сделал неоценимый вклад в нашу политику. Он столько времени поддерживал нашу страну, столько помогал.
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Лидер партии с уровнем, ниже плинтуса, "Народный фронт" Арсений Яценюк.
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Байден ще торік під час свого візиту закликав наших політиків до об'єднання зусиль, до співпраці заради України. І що, вони його послухали?
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Пенс, что заменит Байдена на посту вице-президента США, якобы уже дал ответ Байдену и намерен продолжать отстаивать позицию США по Украине и России неизменной.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБайден - один из самых преданных друзей Украины в американской истории, - Яценюк
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