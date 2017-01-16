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Все про:ОБСЕ (2173) Донбасс (11883) Хуг Александр (202)

 Замглавы миссии ОБСЕ Хуг посетит линию разграничения на Донбассе 18-27 января

Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Хуг посетит Донбасс для оценки ситуации с безопасностью на линии разграничения 18-27 января.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини, об этом говорится в сообщении пресс-службы миссии ОБСЕ.

Согласно ему, Хуг будет находиться с визитом в восточной Украине, чтобы оценить ситуацию с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияние на жизнь гражданского населения, оценить ход проведения ремонтных работ на объектах жизнеобеспечения, а также призвать все заинтересованные стороны способствовать миру и нормализации ситуации.

Отмечается, что он посетит Донецкую и Луганскую области, встретится с командами наблюдателей, а также проведет встречи с представителями Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК).

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Десь у когось свадьба намічаїця? Пачьотний гость?
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Пока ему снаряд в темечко не тукнет, он ситуацию не заценит.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗамглавы миссии ОБСЕ Хуг посетит линию разграничения на Донбассе 18-27 января
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