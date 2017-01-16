 Замглавы миссии ОБСЕ Хуг посетит линию разграничения на Донбассе 18-27 января

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини, об этом говорится в сообщении пресс-службы миссии ОБСЕ.
Согласно ему, Хуг будет находиться с визитом в восточной Украине, чтобы оценить ситуацию с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияние на жизнь гражданского населения, оценить ход проведения ремонтных работ на объектах жизнеобеспечения, а также призвать все заинтересованные стороны способствовать миру и нормализации ситуации.
Отмечается, что он посетит Донецкую и Луганскую области, встретится с командами наблюдателей, а также проведет встречи с представителями Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК).
118 2
Боевики на Донбассе совершили за последние полтора месяца 1730 нарушений режима прекращения огня, - Генштаб(17)
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал батарею гаубиц "ДНР", стрелявших в направлении Светлодарска, - Хуг. ВИДЕО (обновлено)(60)
В миссии ОБСЕ на Донбассе работает 688 человек, - глава миссии Хуг(8)
Практически полное прекращение насилия наблюдается в районах разведения сил в Петровском и Золотом, - ОБСЕ(9)
Жертвами конфликта на Донбассе в 2016 году стали 83 мирных жителя, - ОБСЕ(16)
Мост в Станице Луганской вновь подвергся обстрелам, - Хуг(120)
Ответить
Ответить