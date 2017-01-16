 У Украины нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст ни перед МВФ, ни перед другими институциями, - Розенко

Об этом в интервью заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, пишет Правительственный портал, передает Цензор.НЕТ.
"Я хочу вам сказать о том, что у нас нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст. Этого нет ни в Меморандуме с МВФ, ни в наших обязательствах перед другими институциями. И хочу вам сказать, я убежден, что нынешнее правительство и нынешняя власть не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста ", - сказал он.
"Ведь я просто всем напомню, повышение пенсионного возраста для женщин продолжается и сейчас, постепенно. И это является следствием той реформы, которую провел в свое время Янукович-Азаров в 2011 году. И как вы видите, повышение пенсионного возраста никоим образом положительно не повлияло на дефицит бюджета Пенсионного фонда, он по сравнению с 2011 годом существенно вырос. Если тогда он составлял примерно 40 млрд гривен, то сегодня это более 140 млрд гривен дотаций бюджету Пенсионного фонда. То есть в результате повышения пенсионного возраста дефицит бюджета Пенсионного фонда не уменьшился, а увеличился", - отметил Павел Розенко.
По его словам, это показывает, что проблема Пенсионного фонда заключается вовсе не в вопросе повышения пенсионного возраста, а в низких доходах. "На сегодняшний день более 50% работающих граждан или не платят налогов в Пенсионный фонд, или платят их не в полном объеме. И надо всем нам понять, всем работающим, что мы платим свои налоги не абстрактному государству, которое неизвестно куда их там девает, мы платим налоги со своих зарплат своим родным и близким, которые сегодня находятся на пенсии. И когда ставится государству или представителям власти вопрос - почему у нас такие низкие пенсии? - единственный ответ на этот вопрос заключается в том, что низкие пенсии у нас потому, что у нас не принято в полном объеме и честно платить налоги", - убежден вице-премьер.
"Нет и не может в стране, где 50% работающих граждан не платят налоги или платят их не в полном объеме, быть высоких пенсий. Не могут быть высокие пенсии в стране, где размер легальных зарплат абсолютно мизерный, потому что пенсия - это производная от зарплаты. Поэтому еще раз вынужден подчеркнуть, что мы надеемся от повышения зарплат в Украине, от повышения минимальной зарплаты вдвое - до 3200 гривен - в том числе и серьезного эффекта и дополнительного ресурса в Пенсионный фонд Украины", - подытожил Павел Розенко.
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Завтра скажут фас, и куда ты денешься?
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Он над нами издевался.
Ну сумашедший,что возьмешь. (с)
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У нас сейчас ни одного, ни другого и при том есть куча людей - судьи, прокуроры, депутаты, чиновники - не создающие реальных продуктов, но получающих огромные зарплаты и пенсии.
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Аудит Привата - это дорога к импичменту.
Повышение пенсионного возраста - акции протеста, 80 % граждан просто до него не доживут, на***** тогда вообще платить налоги на пенсию...
Этого не будет, про деньги с заграницы можно забыть. По мне это все не просто так, это и есть этот план "Шатун", а не две сотни бабушек-титушек и сотни три вечных революционеров в центре столицы. Посмотрим курс НБУ через месяц . Идиоты -дождались, за три года просрать такие перспективы...
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