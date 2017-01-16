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Все про:пенсионная реформа (775) пенсионный возраст (698) Пенсионный фонд (250) пенсия (1489) Розенко (389)

 У Украины нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст ни перед МВФ, ни перед другими институциями, - Розенко

Действующее правительство и действующая власть не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста.

Об этом в интервью заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, пишет Правительственный портал, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу вам сказать о том, что у нас нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст. Этого нет ни в Меморандуме с МВФ, ни в наших обязательствах перед другими институциями. И хочу вам сказать, я убежден, что нынешнее правительство и нынешняя власть не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста ", - сказал он.

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"Ведь я просто всем напомню, повышение пенсионного возраста для женщин продолжается и сейчас, постепенно. И это является следствием той реформы, которую провел в свое время Янукович-Азаров в 2011 году. И как вы видите, повышение пенсионного возраста никоим образом положительно не повлияло на дефицит бюджета Пенсионного фонда, он по сравнению с 2011 годом существенно вырос. Если тогда он составлял примерно 40 млрд гривен, то сегодня это более 140 млрд гривен дотаций бюджету Пенсионного фонда. То есть в результате повышения пенсионного возраста дефицит бюджета Пенсионного фонда не уменьшился, а увеличился", - отметил Павел Розенко.

По его словам, это показывает, что проблема Пенсионного фонда заключается вовсе не в вопросе повышения пенсионного возраста, а в низких доходах. "На сегодняшний день более 50% работающих граждан или не платят налогов в Пенсионный фонд, или платят их не в полном объеме. И надо всем нам понять, всем работающим, что мы платим свои налоги не абстрактному государству, которое неизвестно куда их там девает, мы платим налоги со своих зарплат своим родным и близким, которые сегодня находятся на пенсии. И когда ставится государству или представителям власти вопрос - почему у нас такие низкие пенсии? - единственный ответ на этот вопрос заключается в том, что низкие пенсии у нас потому, что у нас не принято в полном объеме и честно платить налоги", - убежден вице-премьер.

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"Нет и не может в стране, где 50% работающих граждан не платят налоги или платят их не в полном объеме, быть высоких пенсий. Не могут быть высокие пенсии в стране, где размер легальных зарплат абсолютно мизерный, потому что пенсия - это производная от зарплаты. Поэтому еще раз вынужден подчеркнуть, что мы надеемся от повышения зарплат в Украине, от повышения минимальной зарплаты вдвое - до 3200 гривен - в том числе и серьезного эффекта и дополнительного ресурса в Пенсионный фонд Украины", - подытожил Павел Розенко.

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В куnсткамeрe коnкурс красоты??? плeшивский,розeтка....
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опять зраду отменили...ну шо ты ляжешь,будешь делать?
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Не,ну не умирать же пожилым людям прямо на работе...
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Ти про що, чувирло-лампасьє? Що, все путем? Риги в тюрьмах, сепаратюги - теж? Контрабас з лугандоном влада перекрила? Продовжувати? Та ти й сам все чудово бачиш, просто - лизати твоє кредо!
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Ничего, все ФОПы позакрываете, уничтожите мелкий бизнес - пенсионный фонд точно переполнится
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Интересно . Ширина и жирность зари Розенко зависит от количества бабла спертого с пенсий ? Гнойсман казал что так руководят Пенсионным фондом только дебилы. Розенко дебил?
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прям герой - нет обязательств.
Завтра скажут фас, и куда ты денешься?
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Очередной бред про не платящих налоги!! Если нет денег на пенсии почем есть деньги на ЗП судьям депутатам ментам прокурорам.... ?
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Так снизьте налоги. Грузия как то же живёт с общей ставкой 23% . Даже склонившись в сторону заигрываний с хуйлом и ополчившись на Миху в Грузии бизнес понимать стал что лучше платить налоги чем их не платить. Потому что если не заплатить мизерный налог то можно присесть лет на 20.
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Он то плакал, то смеялся,то щетинился как еж.
Он над нами издевался.
Ну сумашедший,что возьмешь. (с)
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солидарная система пенсий нормально работает, когда население растет и промышленность развивается. Накопительная нормально работает при низкой инфляции.
У нас сейчас ни одного, ни другого и при том есть куча людей - судьи, прокуроры, депутаты, чиновники - не создающие реальных продуктов, но получающих огромные зарплаты и пенсии.
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Цинічні бариги, а з ними і лизуни барижних дуп, знову забрехались. Зовсім недавно, ці чмошники дружно "співали", що ми не винні, то "вароффка" все попідписувала , а їм тепер приходиться виконувати. Тепер же з"ясовується, що Юлька там ніяким боком. Ригонуті мразі підняли пенсійний вік для жінок! А бариги тільки продовжують втілювати в життя ці "рехворми". Ну "Гиглун" і тут викрутився, мудак одним словом.
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что мы платим свои налоги не абстрактному государству, которое неизвестно куда их там девает, мы платим налоги со своих зарплат ( которые государство сделало одними из самих низких в мире),,,своим родным и близким, которые сегодня находятся на пенсии. И когда ставится государству или представителям власти вопрос - почему у нас такие низкие пенсии? - единственный ответ на этот вопрос заключается в том, что низкие пенсии у нас потому,(что с зарплаты .которая меньше пособия бедному в ЕС )что у нас не принято в полном объеме(платить зарплаты.но продукцию принято продавать по мировым ценам) и честно платить налоги", - убежден вице-премьер.
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Вот эти два условия которые нам поставили - аудит Привата и повышение пенсионного возраста.
Аудит Привата - это дорога к импичменту.
Повышение пенсионного возраста - акции протеста, 80 % граждан просто до него не доживут, на***** тогда вообще платить налоги на пенсию...
Этого не будет, про деньги с заграницы можно забыть. По мне это все не просто так, это и есть этот план "Шатун", а не две сотни бабушек-титушек и сотни три вечных революционеров в центре столицы. Посмотрим курс НБУ через месяц . Идиоты -дождались, за три года просрать такие перспективы...

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Украины нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст ни перед МВФ, ни перед другими институциями, - Розенко
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