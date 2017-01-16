 Порты Украины хотят поделить между двумя крупными финансово-промышленными группами, - директор "НИБУЛОН" Вадатурский

Об этом заявил генеральный директор ООО СП "НИБУЛОН" Алексей Вадатурский в интервью Цензор.НЕТ.
"Основная цель всего, что делалось в нашей отрасли при предыдущей власти и продолжается сейчас, заключается в том, чтобы поделить порты Украины между двумя крупными игроками: морские порты Большой Одессы закрепить за одной известной финансово-промышленной группой, речные порты - за другой, не менее известной группой. Все об этом знают, но далеко не все этому сопротивляются - даже те, кто должен по долгу службы. И министр почему-то не возмущается бессовестным дележом природных и географических ресурсов государства", - сказал он.
Полную версию интервью Вадатурского читайте здесь
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Мой опрос бомжей на улице по этому же поводу разместят?
Почему явно не названы финанс. группы?
И последнее, а разве порты не собирались продавать/приватизировать? Или главное продать в ТЕ РУКИ?
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-накажу я вас"будете вы рассеяны между народами,будете гонимы и презираемы..."
и далее "будет спасен тот кто вернется в дом Израилев с богатством и золотом..."
ну примерно так.
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