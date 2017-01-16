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Все про:Нибулон (46) олигарх (496) порт (236) Вадатурский (12)

 Порты Украины хотят поделить между двумя крупными финансово-промышленными группами, - директор "НИБУЛОН" Вадатурский

Власти хотят поделить украинские порты между двумя финансово-промышленными группами.

Об этом заявил генеральный директор ООО СП "НИБУЛОН" Алексей Вадатурский в интервью Цензор.НЕТ.

"Основная цель всего, что делалось в нашей отрасли при предыдущей власти и продолжается сейчас, заключается в том, чтобы поделить порты Украины между двумя крупными игроками: морские порты Большой Одессы закрепить за одной известной финансово-промышленной группой, речные порты - за другой, не менее известной группой. Все об этом знают, но далеко не все этому сопротивляются - даже те, кто должен по долгу службы. И министр почему-то не возмущается бессовестным дележом природных и географических ресурсов государства", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портовая инфраструктура Украины всегда была привлекательна для коррупции, - Гройсман

Полную версию интервью Вадатурского читайте здесь




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Гройсману хватает на Орешках сидит,таможня аж воет....
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А что до си пор ne подeлenы??? как жe так...Я вам покажу как страnой управлять...
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Вадарутский- ум, честь и совесть нашего времени
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Хочется спросить а кто такой "генеральный директор ООО СП "НИБУЛОН" Алексей Вадатурский"? Почему его мнение вообще кого-то должно интересовать?
Мой опрос бомжей на улице по этому же поводу разместят?

Почему явно не названы финанс. группы?
И последнее, а разве порты не собирались продавать/приватизировать? Или главное продать в ТЕ РУКИ?
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Вадатурський - це та людина, що поновила судноплавство на Південному Бузі. Будуються баржі-буксири, кожен день іде перевалка зернових. Створені робочі місця, сплачуються податки. Саме тому до його думки слід прислухатися, а не проводити опитування бомжів, хвора ти на всю голову людина.
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Все повернемо народу. Без компенсацій. Але з конфіскацією всього "нажитого непосильним трудом".
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Залізниці, авіа- та морпорти мають бути в руках держави. Тобто, народу. Так у абсолютній більшості країн. Банда нечесних жидів дерибанить державу.
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Микола, ти сарказму не розумієш? Політики толерантної диференціації?
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Актарсерс,ну вот как понимать заповеди ихнего Бафомета(Яхве,Иигова)
-накажу я вас"будете вы рассеяны между народами,будете гонимы и презираемы..."
и далее "будет спасен тот кто вернется в дом Израилев с богатством и золотом..."
ну примерно так.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПорты Украины хотят поделить между двумя крупными финансово-промышленными группами, - директор "НИБУЛОН" Вадатурский
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