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 ФСБ РФ пытается вывести адвоката Полозова из защиты преследуемых оккупантами Чийгоза и Умерова, - Чубаров

ФСБ РФ пытается вывести адвоката Николай Полозова из защиты преследуемых российскими оккупантами граждан Украины - крымских татар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"ФСБ России пытается вывести адвоката Николая Полозова из защиты преследуемых российскими оккупантами граждан Украины - крымских татар, в частности заместителей Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Против адвоката Полозова возобновили дело в оккупированном Крыму

Как сообщалось ранее, адвокату крымского политзаключенного Чийгоза Николаю Полозову следователи ФСБ грозят принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ.

Напомним также, Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Российская власть может попытаться нанести удар по семье Чийгоза", - Полозов. ВИДЕО

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

В отношении же Умерова оккупантами в Крыму возбуждено уголовное дело по статье "экстремизм". Следствие подозревает его в совершении публичных призывов и действий, "направленных на изменение территориальной целостности РФ".
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