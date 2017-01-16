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Все про:конфискация (315) Пашинский (471)

 Оборонные заводы получили финансирование несмотря на саботаж с принятием закона о спецконфискации, - Пашинский

В конце прошлого года в Украине удалось запустить работу оборонных заводов, однако, парламент должен рассмотреть ряд актуальных вопросов по улучшению положения оборонного сектора - о спецконфискации и усилении военной дисциплины.

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт", председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский на заседании Согласительного совета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Средства, украденные у украинцев, должны быть возвращены в госбюджет!", - Гройсман призвал Раду вернуться к закону о спецконфискации в начале января

"Буквально в последний рабочий день прошлого года нам удалось благодаря позиции и Президента, и премьер-министра, и первого вице-премьера, и министра финансов, и бюджетного комитета запустить процедуры функционирования системы государственных гарантий. С этого месяца наши оборонные заводы будут максимально загружены, а наша армия начнет получать в необходимом количестве все необходимое оружие", - подчеркнул он.
Пашинский добавил, что "такая ситуация сложилась потому, что Верховная Рада несколько раз саботировала, явно из коррупционных соображений, принятие закона о спецконфискации".

Председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны также обратил внимание на цифры, обнародованные в СМИ, о небоевых потерях в зоне проведения АТО.

"У нас небоевых потерь гораздо больше, чем боевых. Именно поэтому я обращаюсь к Председателю Верховной Рады, к участникам Согласительного совета - мы просим провести через несколько недель тематический день по этому блоку. А сейчас я прошу срочно, на четверг, поднять вопрос прохождения военной службы (законопроект №5640). Друзья, мы имеем большую проблему, поэтому я прошу внимания всех председателей комитетов и фракций рассмотреть вопрос о военной юстиции, военной дисциплине и ротации", - отметил Сергей Пашинский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша фракция требует принять закон о спецконфискации средств Януковича, которые пойдут на оборону и соцвыплаты, - Бурбак

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можно только представить какой у тя откат будет, жертва нападения бутылки
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ему срочно форкоп на джип надо мастырить, "Именная гаубица" - звучит!!!
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воно нє смєрдіт- ОНО ЛІКУЄТ ... синок РАСПІЛІТ БАБЛА ....
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Пашинский спер с фронта нефтепродукты Курченко . Ему нужен этот закон о спецконфискации позарез. Гнида мародер не меньше чем Петя и чмо Сеня.
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Человек способен думать одно , говорить другое и делать третье . Только свободно мыслящий человек способен отделить первое от второго и не поддаваться на манипуляции
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Финансирование оборонки это хорошо конечно-если не разворуют.
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Все на ленкузню
Южмаш остался без военных заказов Государство проигнорировало предложение специалистов Южмаша о размещении на предприятии военных заказов. -К Сожалению, наши предложения по производству стрелкового оружия, модульных казарм, беспилотных и сверхлегких самолетов пока не превратились в контракты. А разработанный бизнес-план организации производства патронов был проигнорирован, несмотря на уже намечается в стране дефицит боеприпасов, - пишет dnepr.info ссылаясь на пресс-службу предприятия. Сообщает Национальный промышленный портал.

Источник: http://www.milnavigator.com/yuzhmash-ostalsya-bez-voennyx-zakazov/
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ну нам же очень "нужны" прямо сейчас сторожевые и десантные (я вообще как бывший матрос не пойму его назначение) катера. Катера, Клава! Против какого-ни-какого ху..лопского флота. В камышах сидеть, чтобы не дай бог, не заметили они будут, особенно десантные. И патроны нам не нужны, и модульные казармы, и беспилотники.
Читаю все это и охреневаю.
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А вот интересно, почему этот плешивый пидарок вместо того, чтобы в камере забиться под шконку дает интервью по глобальным оборонным вопросам?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОборонные заводы получили финансирование несмотря на саботаж с принятием закона о спецконфискации, - Пашинский
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