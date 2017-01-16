 Оборонные заводы получили финансирование несмотря на саботаж с принятием закона о спецконфискации, - Пашинский

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт", председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский на заседании Согласительного совета."Буквально в последний рабочий день прошлого года нам удалось благодаря позиции и Президента, и премьер-министра, и первого вице-премьера, и министра финансов, и бюджетного комитета запустить процедуры функционирования системы государственных гарантий. С этого месяца наши оборонные заводы будут максимально загружены, а наша армия начнет получать в необходимом количестве все необходимое оружие", - подчеркнул он.Пашинский добавил, что "такая ситуация сложилась потому, что Верховная Рада несколько раз саботировала, явно из коррупционных соображений, принятие закона о спецконфискации".Председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны также обратил внимание на цифры, обнародованные в СМИ, о небоевых потерях в зоне проведения АТО."У нас небоевых потерь гораздо больше, чем боевых. Именно поэтому я обращаюсь к Председателю Верховной Рады, к участникам Согласительного совета - мы просим провести через несколько недель тематический день по этому блоку. А сейчас я прошу срочно, на четверг, поднять вопрос прохождения военной службы (законопроект №5640). Друзья, мы имеем большую проблему, поэтому я прошу внимания всех председателей комитетов и фракций рассмотреть вопрос о военной юстиции, военной дисциплине и ротации", - отметил Сергей Пашинский.