 Старобельский суд начал заседание по делу Ефремова без его адвокатов - обвиняемому предоставлена защита в рамках бесплатной правовой помощи

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
На заседание не явились адвокаты подсудимого, и после соответствующего предложения прокуроров суд принял решение предоставить А.Ефремову бесплатного защитника.
В заседании объявлен перерыв до 13.00.
Напомним, ранее экс-лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова конвоировали в Луганскую область.
Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.
4 января Управление по расследованию совершенных преступными организациями преступлений Генеральной прокуратуры Украины направило обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Ефремова в суд.
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