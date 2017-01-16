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 Старобельский суд начал заседание по делу Ефремова без его адвокатов - обвиняемому предоставлена защита в рамках бесплатной правовой помощи

Старобельский районный суд Луганской области проводит подготовительное заседание по делу главы фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова без участия его адвокатов, принято решение предоставить ему защитника в рамках бесплатной правовой помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На заседание не явились адвокаты подсудимого, и после соответствующего предложения прокуроров суд принял решение предоставить А.Ефремову бесплатного защитника.

В заседании объявлен перерыв до 13.00.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд начнет подготовительное заседание по делу Ефремова 16 января

Напомним, ранее экс-лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова конвоировали в Луганскую область.

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.

4 января Управление по расследованию совершенных преступными организациями преступлений Генеральной прокуратуры Украины направило обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Ефремова в суд.




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Ахахахахаха ... Хотели кинуть Суд, а нашёлся честный Безплатный Юрист-Защитник! ... адвакаты очканули ехать 8)
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все будет зависить от того какова цель на данный момент стоит перед судом .. а по факту ... адвакаты дьявала просчитались ...
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И остальных , которые орали , что "Донбасс не слышат" .
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адвокатам рассказали судьбу адвоката руцкого террориста александрова и они решили взять больничный.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтаробельский суд начал заседание по делу Ефремова без его адвокатов - обвиняемому предоставлена защита в рамках бесплатной правовой помощи
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