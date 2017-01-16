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Все про:критика (192) Нибулон (45) Мининфраструктуры (417) Омелян (179) Вадатурский (11)

 Министр инфраструктуры Омелян ни на что не влияет, - директор "НИБУЛОН" Вадатурский

Министр инфраструктуры Владимир Омелян не влияет ни на что в подведомственной ему отрасли.

Об этом заявил генеральный директор ООО СП "НИБУЛОН" Алексей Вадатурский в интервью Цензор.НЕТ.

"На что сегодня вообще влияет министр инфраструктуры? Формирует политику развития отрасли? Каким образом, если о кадровых перестановках в морехозяйственном комплексе он сам узнает из СМИ и уж точно никак на них не влияет? Как не влияет и на другие процессы - на дноуглубление в портах, например. Миллиардные скандальные тендеры, кадровая чехарда... В Николаеве, например, до сих пор не назначен начальник морпорта, и Николаев не единственный порт без руководителя. В этом заключается политика отрасли, определяемая министром?" - сказал он.

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"Нынешняя команда в Министерстве называет себя реформаторами. А в чем, хочу спросить, реформы? В том, что наши порты продолжали дотировать порты Большой Одессы, чтобы ничего не менять в этом плане? В том, что министерские реформаторы успешно осваивают гранты международных финансовых институтов? Пишут какие-то стратегии, проводят форумы, выступают на них 10 минут и тут же уходят, не особо интересуясь результатом. Создается впечатление, что и эта министерская команда живет в параллельной реальности, отдельно от того, что происходит в отрасли", - отметил бизнесмен.

"Я давно устал от непрофессионалов во власти, от того, что каждая новая команда в Министерстве начинала с нуля вникать в проблемы и перспективы украинской инфраструктуры", - подчеркнул Вадатурский.

Полную версию интервью Вадатурского читайте здесь
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т-сс... нікому не говоріть ШО ВІН НІ НА ЩО НЕ ВПЛИВАЄ.... а то откати ПАНІЗЯТСЯ...
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Нам не потрібні такі міністри, яких мафія використовує як пішаків та ширму для вирішення своїх мафіозних питань! Омелян має піти з посади!
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Та нє вапрос. Звичайно не впливає. І чудово, що не впливає. І нібулони не мають впливати.
Бо навіщо нібулонам всякі начальники портів? Відправляєш кукурудзу до Китаю? Відправляй. Твої менеджери мають домовитись з портовими менеджерами, підписати угоди, і дотримуватись їх. Нащо тобі начальник порта, начальник ДАІ, голова ООН, Обама, Леді ГаГа? Працюй з документами, безналом, а не вась-вась.
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