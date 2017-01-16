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 Савченко опубликовала уточненные списки, находящихся в плену у боевиков украинцев, а также лиц, запрашиваемых террористами "Л/ДНР"

Народный депутат Надежда Савченко в очередной раз опубликовала откорректированные списки украинцев, незаконно удерживаемых боевиками на оккупированной территории Донбасса, а также лиц, которых запрашивают в "Л/ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, соответсвующую информацию она опублдиковала на своей странице в Facebook.

"Списки украинцев, которые находятся в плену на оккупированных территориях. Откорректированы по состоянию на 16 января 2017г. Проверяйте", - написала Савченко.

Так, голубым цветом отмечены освобожденные, красным - погибшие.
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Савченко нарушила большое количество правовых норм, опубликовав список пленных, - Тандит

"Списки россиян, кадровых военных РФ, которые могут быть российскими военными, лицами, имеющими российское гражданство, но уроженцы Украины, или украинцы, которые убежали в Россию по программе "переселение соотечественников" и хотели получить российское гражданство, содержащихся в Украине в СИЗО. Откорректированы по состоянию на 16 января 2017 г.", - написала Савченко.

Так, оранжевым цветом отмечены те, кого запрашивает "ДНР", желтым - те, кого запрашивает "ЛНР", голубым - освобожденные, красным - погибшие.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Списки не являются точными на данный момент, но они будут уточняться", - Савченко о своем перечне пленных

"Списки, которые запрашивают оккупанты Луганской обл. ("ЛНР"). Откорректированы на 16 января 2017 г. Проверяйте", - написала нардеп.

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"Списки, запрашиваемые оккупанами Донецкой обл. ("ДНР"). Откорректированы по состоянию на 16.01.2017. Проверяйте", - написала Савченко.

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Напомним, ранее Надежда Савченко обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.

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Ну и правильно. Ещё и списки родни надо. Упростить сепарам работу.
Спасибо,надя.
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Гадю теж треба додати в список сєпарів.
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Гадя,включи туда пeцю,гnосю,cenю,люлю, жопоблок,шлюшка, садового со всeми мусоровозами , пиnчука с тeстeм..... и да сама сeбя ne забудь...
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садовой со всeми мусоровозами - должен возглавить список .
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Сергей Талк. Истоки злобы
16.01.2017Рубрика: МненияОтзывов нет »
Подумалось: а ведь как хорошо мы жили в Советском союзе - работали, праздновали, отдыхали! В общем, были практически счастливы. А всё потому, что не знали, как живут по-человечески. Например, в фильме «Касабланка» (1942) поражает элегантность мужских костюмов и женских платьев, а у нас в 1956 году вышел фильм «Весна на Заречной улице», где все герои в ватниках, кирзовых сапогах и ватных же штанах. Но «Касабланку» нам не показывали, была только Заречная улица.
И вот теперь россияне узнали, в каком дерьме они живут - теперь есть возможность сравнить с Европой и той же Турцией. Узнали и сильно обиделись, но не на себя, а на других.
Выплёскивание этой неприкрытой злобы на остальной мир - это и есть основа сегодняшней внешней политики России. Особенно досталось украинцам - они, не захотели больше жить в нашей помойной яме, они, видите ли, захотели как в Европе.
P.S. Считаю большой педагогической удачей, что мне удалось уложить внешнеполитическую доктрину страны в 2 абзаца.
Сергей Талк.
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Все. кто хочет красиво жить , уже давно уехали с баблом из России. Остались -86%- шариковы.
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Впредь новости о Савченко игнорирую и не комментирую.
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И всё ж таки что-то есть в том Донбассе, раз в него так вцепилась иностранная армия. Китайцы постепенно захватывают Забайкалье и другие регионы под видом "территорий опережающего развития", где просто отменено действие российских законов, т.е. это открытая сдача территорий. Но об этом в прессе ни слова. А вот про Донбасс и его "народные республики" - каждый день. Что же там такое ? Залежи золота, платины, изумрудов ? Алмазные копи ?
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Сепары в список вкинули и Нельку Штепу, которую за сепаратизм посадили. Что ЭТО?
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Коза Ностра своих не бросает. Она всему наркотраффику крышу обеспечивала.
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"шарамойки"

Кулиш заявил, что придет время, когда сестры Савченко, Рубан и другие "шарамойки" Медведчука получат по заслугам и ответят за свой пиар на крови украинских солдат.
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А че вы возмущаетесь, когда вам адекватные высокоразвитые патриоты с высоким уровнем IQ говорили что поведение савченко в тюрьме явно наигранное, что ей это явно позволяют и явно не просто так, вы бля называли этих патриотов кремблядями и своей безмозглой поддержкой по сути вытащили ее и пропихнули в нашу политику, так что теперь завалите хавальники и слушайте ее дальше.
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По рассуждениям Пули публикация списков ускорит обмен и вот интересно Пуля готова озвучить дату обмена?
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Народный депутат Надежда Савченко в очередной раз опубликовала откорректированные ( сбу,проверив коректировщиков ,списков поймет кто в списках)) списки украинцев, незаконно удерживаемых боевиками на оккупированной территории Донбасса, а также лиц, которых запрашивают в "Л/ДНР".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСавченко опубликовала уточненные списки, находящихся в плену у боевиков украинцев, а также лиц, запрашиваемых террористами "Л/ДНР"
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