 Савченко опубликовала уточненные списки, находящихся в плену у боевиков украинцев, а также лиц, запрашиваемых террористами "Л/ДНР"

Как информирует Цензор.НЕТ, соответсвующую информацию она опублдиковала на своей странице в Facebook.
"Списки украинцев, которые находятся в плену на оккупированных территориях. Откорректированы по состоянию на 16 января 2017г. Проверяйте", - написала Савченко.
Так, голубым цветом отмечены освобожденные, красным - погибшие.
"Списки россиян, кадровых военных РФ, которые могут быть российскими военными, лицами, имеющими российское гражданство, но уроженцы Украины, или украинцы, которые убежали в Россию по программе "переселение соотечественников" и хотели получить российское гражданство, содержащихся в Украине в СИЗО. Откорректированы по состоянию на 16 января 2017 г.", - написала Савченко.
Так, оранжевым цветом отмечены те, кого запрашивает "ДНР", желтым - те, кого запрашивает "ЛНР", голубым - освобожденные, красным - погибшие.
"Списки, которые запрашивают оккупанты Луганской обл. ("ЛНР"). Откорректированы на 16 января 2017 г. Проверяйте", - написала нардеп.
"Списки, запрашиваемые оккупанами Донецкой обл. ("ДНР"). Откорректированы по состоянию на 16.01.2017. Проверяйте", - написала Савченко.
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Напомним, ранее Надежда Савченко обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.
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Спасибо,надя.
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16.01.2017Рубрика: МненияОтзывов нет »
Подумалось: а ведь как хорошо мы жили в Советском союзе - работали, праздновали, отдыхали! В общем, были практически счастливы. А всё потому, что не знали, как живут по-человечески. Например, в фильме «Касабланка» (1942) поражает элегантность мужских костюмов и женских платьев, а у нас в 1956 году вышел фильм «Весна на Заречной улице», где все герои в ватниках, кирзовых сапогах и ватных же штанах. Но «Касабланку» нам не показывали, была только Заречная улица.
И вот теперь россияне узнали, в каком дерьме они живут - теперь есть возможность сравнить с Европой и той же Турцией. Узнали и сильно обиделись, но не на себя, а на других.
Выплёскивание этой неприкрытой злобы на остальной мир - это и есть основа сегодняшней внешней политики России. Особенно досталось украинцам - они, не захотели больше жить в нашей помойной яме, они, видите ли, захотели как в Европе.
P.S. Считаю большой педагогической удачей, что мне удалось уложить внешнеполитическую доктрину страны в 2 абзаца.
Сергей Талк.
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Кулиш заявил, что придет время, когда сестры Савченко, Рубан и другие "шарамойки" Медведчука получат по заслугам и ответят за свой пиар на крови украинских солдат.
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