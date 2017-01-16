 В НАБУ состоится одновременный допрос Охендовского и неизвестного лица в деле о "черной бухгалтерии" ПР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил Українським Новинам.
Охендовский заявил, что его защита получила повестку о необходимости явиться в НАБУ 16 января для участия в одновременном допросе, при этом в повестке не было указано, кто еще будет в нем участвовать.
"Во избежание имевших место в прошлом инсинуаций со стороны НАБУ хочу сообщить, что вместе с моими адвокатами мы явимся сегодня на указанное следственное действие и будем принимать в нем самое активное участие. Я неоднократно говорил о том, что являюсь сторонником максимальной открытости по этому фейковому делу", - сказал председатель ЦИК.
Он добавил, что его адвокаты до сих пор не получили возможность ознакомиться с материалами досудебного следствия, что является системным нарушением Уголовного процессуального кодекса. "Мы будем вынуждены подавать жалобы и просить об отводе детектива, ведущего досудебное следствие по этому делу", - отметил Охендовский.
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Охендовский настаивает на том, чтобы его публично допросили по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов совместно с бывшим первым заместителем председателя Службы безопасности Украины Виктором Трепаком.
Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили Охендовскому о подозрении в получении 160 тыс. долларов взяток от ПР.
Адвокат Охендовского Андрей Смирнов считает, что дело о так называемой "черной бухгалтерии" ПР является бесперспективным, а само подозрение председателю ЦИК - юридически неграмотным.
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