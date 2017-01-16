 Пашинский: С тех пор, как стало известно, что ФСБ готовила мое похищение, я нахожусь под охраной или со своим пистолетом

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции перед Согласительным советом, сообщает LB.ua.
"В конце марта 2015 наши спецслужбы официально доложили руководству государства, правоохранительным органам и мне лично, что ФСБ готовило похищение меня и Парубия. Поэтому я всегда нахожусь с охраной, а когда охраны не было, как в данном случае - 31 декабря, я всегда ходил со своим пистолетом", - пояснил Пашинский.
Народный депутат также уточнил, что получил оружие в 2014 году, после того, как регулярно посещал "горячие точки".
Сергей Пашинский также подчеркнул, что, несмотря на искусственно созданный общественный резонанс дела 31 декабря усилиями бывшего соратника Виктора Януковича - Андрея Портнова, наиболее заинтересован в беспристрастном и объективном следствии.
"Я хочу подчеркнуть, что ни одна просьба Генпрокуратуры мной не была проигнорирована. Я участвую во всех следственных действиях. Если в ГПУ будет необходимость в снятии неприкосновенность я не буду этому препятствовать, но еще раз говорю: я наиболее заинтересован, чтобы следствие было проведено объективно и беспристрастно. Своим действиями, а не только словами я подтверждаю эту позицию. За последнюю неделю были проведены десятки допросов, очных ставках - я на все ходил", - заявил Пашинский.
Народный депутат также заявил, что, несмотря на досадный инцидент, он продолжит выполнять свои профессиональные обязанности. Так, будет добиваться принятия закона о спецконфискации средств Януковича, работать над выполнением государственного оборонного заказа, и тому подобное.
"Хочу сказать, что 30 декабря нам удалось запустить финансирование государственного оборонного заказа. Все наши заводы, которые имеют отношение, заработали, они загружены. Бюджет этого года дает нам возможность говорить, что обороноспособность возрастет в разы, и именно поэтому в том числе идет такая ложь и такая атака от беглых аферистов", - резюмировал Пашинский.
2348 78
Пашинский: Прошу ГПУ обнародовать фрагменты видеодопроса очной ставки. ДОКУМЕНТ(53)
"Факты, установленные следствием, полностью перечеркнут ту ложь и пиар-войну, которая ведется против меня", - Пашинский о перекрестном допросе(171)
Главным бенефициаром скандала с Пашинским является Андрей Портнов, - журналист(181)
"Дело возбуждено по моему заявлению и я заинтересован в максимально скрупулезном расследовании", - Пашинский о допросе в прокуратуре. ВИДЕО(78)
Пашинский обещает Корбану захватить власть в Украине и расстрелять врагов — телефонный разговор(0)
Квалификацию дела по инциденту с Пашинским могут изменить, - прокуратура(81)
"Иду на допрос в прокуратуру в отношении печально известного инцидента", - Пашинский(120)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
:D
Пашинский, от испуга, в тёамное время суток, забегает в каждый припаркованный в лесу автобус/автомбиль и спрашивает: А вы не из ФСБ, не?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Прям неуловимый Джо!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И он Химикуса принял за одного из них (лес... темнота... - в ачках пльохо видно было) Как-то так
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Манчестер Сити", в которой команда может играть в сезоне 2017/18 (фото - Twitter)
С этой формой, да на Мордор с конями из "ЦСКА" в Лужниках.
Как так - Крым не их???
Ответить
Да ФСБ нужно ещё солидно приплатить, что избавится от этого...
Кому он нужен, кроме воровского режима пана-шоколадного?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-его мне выдали в 2014 году, после того, как регулярно посещал "горячие точки"где я делал аферы с нефтепродуктами для АТО,
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
...
..
.......................
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Российская Битва Экстрасенсов доказала присутствие русских военных на Донбассе. Бинго!
Ответить
А как можно находиться со своим пистолетом? :D Или "пистолет" это имя одного из охранников?
Ответить
......
Ответить
Подальші його дії були у відповідь на напад.
Чи сплановано це було спецпідрозділами - покаже слідство,
хоча активна участь у цій справі ворожого табору навертає на думки і ставить деякі питання.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Jan. 16th, 2017 at 11:31 AM
Вчера сайт "Миротворец" сделал неожиданный анонс публикации документов подтверждающих вербовку российскими спецслужбами мера Одессы Геннадия Труханова. Многие затаили дыхание и до сих пор ждут сенсации, и не скрою, что и я среди этих рядов, но, в отличие от подавляющего большинства, ощущаю от всего этого действа неприятный и в какой-то мере тошнотворный привкус во рту.
Начнём издалека. А точнее с позапрошлых выборов мера Одессы, когда впервые всплыла информация о том, что Труханов владеет российским и греческим паспортом. Тогда же команда Кличко зафиксировала многочисленные нарушения, в том числе и вбросы. Результат? Мер города Труханов. И, невероятно, но всё забыто, и о двойном (тройном) гражданстве и о вбросах... Правда, не на долго.
Вторые выборы мера Одессы. Тогда главным конкурентом Труханова был, откровенно слабый кандидат, человек Саакашвили - Саша Боровик. Тогда же вновь всплывает информация о паспортах Труханова... что называется - вспомнили! Но и тогда всё проходит по схожему сценарию, не взирая даже на нарушения и очередные вбросы, которые ставили под сомнение победу Гены в первом туре. Но, что мы имеем? Гена - мер.
А теперь по анонсу "Миротворца". Не мне вам рассказывать, кто шефствует над этим ресурсом и, уверен, люди умеющие связывать причинно-следственные цепочки воедино понимают, что Антон Геращенко, на фоне скандала со "стволами Авакова" не просто так дал команду "публиковать". Публиковать то, что однозначно лежало в пыльном ящике не день, не два, не три. И, что не маловажно, то, что было известно не только Антону Геращенко и его людям, но на Банковой и в СБУ, но так же лежало всё это время уже в их пыльных ящиках. Но этими документами решили воспользоваться именно тогда, когда трения переросли в несколько более угрожающую фазу.
И самое интересное, это то, что если эти документы будут опубликованы, то какой он будут иметь вес, для того, что бы Гену снять? И если не только снять, но и более - привлечь? И даже если это произойдет, в стране, где закрывают глаза на тройное гражданство, офшоры, убийство банковской системы, разворовывание природных богатств и много ещё чего, то кого мы увидим вместо Труханова на внеочередных выборах мера Одессы? Кивалова? Скорика? Голубова? Ну, да, тех самых, что в первых рядах неистово аплодировали "гаранту" во время представления "Максим записывай"!
В общем, неприятно и подташнивает. Неприятно и подташнивает от того, что у нас и нет независимой журналистики. Любое расследование на любом канале обязательно ведется за деньги того олигарха, который владеет этим каналом. Любой информационный вброс под собой имеет заинтересованных особ, от фамилий которых хотелось бы абстрагироваться, но увы и ах - не получается. Создаётся впечатление, что мы замкнуть в банке с пауками, которые грызут друг друга и иного выхода кроме как принимать сторону одного из пауков - нет. И, что хуже всего, после того эти друг друга перегрызут, придут другие, такие же…
Ну, а пока… ждём сенсации! Хотя, для многих это давно уже как очевидный факт, не так ли? Но если на этом фоне вновь заговорят о "шотуне" то это будет верх цинизма и дебилизма.
Ответить
что бы его таки безвозвратно похитил хоть кто то?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить