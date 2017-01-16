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Все про:оружие (3538) Пашинский (470)

 Пашинский: С тех пор, как стало известно, что ФСБ готовила мое похищение, я нахожусь под охраной или со своим пистолетом

Народный депутат Сергей Пашинский заявил, что начал носить с собой оружие после того, как в 2015 году украинские спецслужбы заявили о подготовке покушения на него ФСБ.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции перед Согласительным советом, сообщает LB.ua.

"В конце марта 2015 наши спецслужбы официально доложили руководству государства, правоохранительным органам и мне лично, что ФСБ готовило похищение меня и Парубия. Поэтому я всегда нахожусь с охраной, а когда охраны не было, как в данном случае - 31 декабря, я всегда ходил со своим пистолетом", - пояснил Пашинский.

Народный депутат также уточнил, что получил оружие в 2014 году, после того, как регулярно посещал "горячие точки".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пашинский: Прошу ГПУ обнародовать фрагменты видеодопроса очной ставки. ДОКУМЕНТ

Сергей Пашинский также подчеркнул, что, несмотря на искусственно созданный общественный резонанс дела 31 декабря усилиями бывшего соратника Виктора Януковича - Андрея Портнова, наиболее заинтересован в беспристрастном и объективном следствии.

"Я хочу подчеркнуть, что ни одна просьба Генпрокуратуры мной не была проигнорирована. Я участвую во всех следственных действиях. Если в ГПУ будет необходимость в снятии неприкосновенность я не буду этому препятствовать, но еще раз говорю: я наиболее заинтересован, чтобы следствие было проведено объективно и беспристрастно. Своим действиями, а не только словами я подтверждаю эту позицию. За последнюю неделю были проведены десятки допросов, очных ставках - я на все ходил", - заявил Пашинский.

Народный депутат также заявил, что, несмотря на досадный инцидент, он продолжит выполнять свои профессиональные обязанности. Так, будет добиваться принятия закона о спецконфискации средств Януковича, работать над выполнением государственного оборонного заказа, и тому подобное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задача адвокатов из команды Портнова - медиа-кампания с лживыми заявлениями, искажением фактов и давлением на следствие, - Пашинский

"Хочу сказать, что 30 декабря нам удалось запустить финансирование государственного оборонного заказа. Все наши заводы, которые имеют отношение, заработали, они загружены. Бюджет этого года дает нам возможность говорить, что обороноспособность возрастет в разы, и именно поэтому в том числе идет такая ложь и такая атака от беглых аферистов", - резюмировал Пашинский.
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Какая "благодатная" тема с этим Пашинским...)))
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Охорона має бути надана державними силовими підрозділами в яких є право на носіння зброї, а Пашинський дозволу на носіння зброї не має! Якби цей ідіот боявся викрадення, він ніколи б не зупинявся вночі в лісі і не покидав би своєї машини!
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Да в нього є дозвіл на перехід вулиці на червоне світло(бажано на шести смугах), а також запливати за буйки (бажано в 6 бальний і вище шторм)
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ему уже давно надо было предоставить охрану но только на ЗОНЕ которую он уже давно заслужил.
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Ну не верят ПРипадочному Пашинскому,потому что везде со стволами шастает,и убить видимо у него навязчивая идея...Хорошо что промахнулся, стреляя не снизу вверх,а сверху вниз,- нервное создание.
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та пашинський ТАКІ СУПЕРМЕН ..... уявляєте цей поц пробує ВПЕВНИТИ , що він з своєю пукалкою зможе протистояти СПЕЦНАЗУ ? Офігеть наскільке це чмо ТУПЕ і пробує УПЕВНИТИ ІНШИХ ....
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У Пашинського є дозвіл тільки на зберігання зброї! У цивільної людини не може бути дозволу на носіння нагородної зброї. Носити зброю може тільки представник силових підрозділів якому зброя дозволена законом!
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:D
Пашинский, от испуга, в тёамное время суток, забегает в каждый припаркованный в лесу автобус/автомбиль и спрашивает: А вы не из ФСБ, не?
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Может на меня тоже фсб охотится, но пистолета у меня нет.
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Пашинский:"Еду такой по дороге, тут опа-опа, стоит агент ФСБ с бутылкой, меня ждёт, чтоб убить. Ну я такой останавливаюсь: не уйдёшь, Штирлиц. Выхожу и начинаю стрелять по всяким агентам ФСБ. Отак всё було."
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наемный убийца ГРУ ФСБ РФ, таким профи только бутылки выдают.
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попутно ШАТУН , агєнт трампа , агєнт мєдвєдчука , состоіт в БЮТ , і нєгласний ЧЛЄН ТОРНАДО.....
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Все можно оправдать путиным и фсб, клева, чо. Еще вопросы на тему когда будет мир есть?
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Это уже клиника какая-то . В педерашке все бредят о американцах , а у наш неуловимый Джошинский бредит о похищениях фсб .
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ФСБ готовило похищение меня

Прям неуловимый Джо!
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Следующее сообщение от Пашинского будет о том, что его хотят похитить инопланетяне!!!

И он Химикуса принял за одного из них (лес... темнота... - в ачках пльохо видно было) Как-то так
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Неуловимый Джо - персонаж некогда распространенного онигдота, иносказательно обозначающий нечто, известное или распространенное на уровне легендарности, но по сути дела, никому на йух не нужное.


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" Закони " України дозволяють народним депутатам України і ментам на Майдані безкарно відстрілювати громадян України
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Навіщо тебе козла викрадати фсб.Ти шкоди тут більше зробиш і вже робиш не словом а ділом.
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Необходимо оставить Пашинского в покое. А вот пуканы Мордора рвёт футбольная форма
"Манчестер Сити", в которой команда может играть в сезоне 2017/18 (фото - Twitter)

С этой формой, да на Мордор с конями из "ЦСКА" в Лужниках.
Как так - Крым не их???
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Ха-ха..! Это его хотели "похитить"? Расмешил!
Да ФСБ нужно ещё солидно приплатить, что избавится от этого...
Кому он нужен, кроме воровского режима пана-шоколадного?
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Он сам себя угробит своим интеллектом. Не обижайте маленьких.
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Ровным счётом, да наоборот: ФСБ крайне заинтересовано, чтобы такие уникумы были при власти Украины.
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- С пистолетом я начал ходить , когда в 2015 году пытался отжать конд. фабрику "Житомирськи Ласощи", .
-его мне выдали в 2014 году, после того, как регулярно посещал "горячие точки"где я делал аферы с нефтепродуктами для АТО,
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Интересно, кто ему посоветовал такую "клевую" отмазку?
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Все ПОНЯТНО надо этого урода НАГОРОДИТЬ ДАТЬ ЕМУ ГЕРОЯ чего уж там мелочится
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глиста свиняча і без пістолетів на пожиттєвий термін намайданила
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16 января отмечается всемирный день Битлз.
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Так боялся чтоб его не спиздили, достало чмо пистолет, и начало по людям стрелять, если бы ты сука боялся ФСБ, ты в лесу не выходил бы из машины, пидар плешивый. Порошенко гандон, и таких же собрал возле себя твари... ДОЛГО мывас тварей терпеть будем????
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тоха товстожопомордий запропонував плєщинському відмазку -поміняйте краще на полонених потвору з забороною перебувати в Україні пожиттєво
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Та кому ти плешива гніда потрібен 1?.
...
..
.......................
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І такі народні обранці приймають " закони " для народу
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как мне думается, в кавычки лучше взять "для народа".
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" реформи " , " боротьба з корупцією " , " правова держава " . Тільки лапша на вухах без лапків
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Локшина натуральна, вітчизняна, з твердих сортів,але з купою ароматизаторів ))) )))))
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Народа нет -- есть лохторат . А может ошибаюсь . Народ хороший , умный . Только почему - то 25 лет выбирает плохую , дурную власть
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мне сложно судить за все 25 лет, но выбрать после крайнего Майдана вот это шоколадно-вафельное брехло - это просто капец. Не то чтобы все, но видать большинство. Тут не поспоришь.
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да ФСБ спит и видит, чтобы вот таких облезлых рож крадунов-ублюдков, во власти Украины было как можно больше.
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Якщо його скіздят,то Україна лише перехреститься і зітхне з полегшенням,що на одну потвору меньше стало)))) Ну бля,перець невєб...ний ))))
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А нельзя ли их скиздить всех кто на Банковой и под куполом, а то гыдко жить с ними в одной стране.
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Та кому вони потрібні,кому потрібне це кубло гельмінтів))))
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Боже, яке воно убогэ. Вот как этот козел думает, что Украинский Народ не видет, что оно наглое, воровитое, брехливое еще и злое. Жук навозный. Самое страшное, что там таких "избранников" 98%. Гыдота.
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Semen Kabakaev ‏@SemenKabakaev 13 ч.13 часов назад
Российская Битва Экстрасенсов доказала присутствие русских военных на Донбассе. Бинго!
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"Я нахожусь под охраной или со своим пистолетом"

А как можно находиться со своим пистолетом? :D Или "пистолет" это имя одного из охранников?

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Як би хто не хотів і не ставився до події, але визнати необхідно, напад на Пашинського був.

Подальші його дії були у відповідь на напад.
Чи сплановано це було спецпідрозділами - покаже слідство,

хоча активна участь у цій справі ворожого табору навертає на думки і ставить деякі питання.
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Да,Химикус наверно хорошо по плешивой башке долбанул.
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Ай да Пашинский! Интересно,он уже родился таким скользким или приобрёл такой "талант" когда выскользнул прямо из объятий Генпрокуратуры когда украл 3 миллиона долларов в "Ощадбанке"в 90х? План есть, теперь осталось что бы его кто то "похитил"и с недельку коньячек с девочками в сауне попить а потом его Аваков "освободит".Голова!!! Умище то какое!? Глыба ума!!!.
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фсб забирайте этого гондона - что он есть что его нет - ничего не поменяется
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С пистолетом от полония легко отбиться. Верим.
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РАЗОБЛАЧЕНИЕ ТРУХАНОВ ИЛИ НЕПРИЯТНАЯ ПРЕЛЮДИЯ ПЕРЕД ЭЙФОРИЕЙ

Jan. 16th, 2017 at 11:31 AM

Вчера сайт "Миротворец" сделал неожиданный анонс публикации документов подтверждающих вербовку российскими спецслужбами мера Одессы Геннадия Труханова. Многие затаили дыхание и до сих пор ждут сенсации, и не скрою, что и я среди этих рядов, но, в отличие от подавляющего большинства, ощущаю от всего этого действа неприятный и в какой-то мере тошнотворный привкус во рту.

Начнём издалека. А точнее с позапрошлых выборов мера Одессы, когда впервые всплыла информация о том, что Труханов владеет российским и греческим паспортом. Тогда же команда Кличко зафиксировала многочисленные нарушения, в том числе и вбросы. Результат? Мер города Труханов. И, невероятно, но всё забыто, и о двойном (тройном) гражданстве и о вбросах... Правда, не на долго.
Вторые выборы мера Одессы. Тогда главным конкурентом Труханова был, откровенно слабый кандидат, человек Саакашвили - Саша Боровик. Тогда же вновь всплывает информация о паспортах Труханова... что называется - вспомнили! Но и тогда всё проходит по схожему сценарию, не взирая даже на нарушения и очередные вбросы, которые ставили под сомнение победу Гены в первом туре. Но, что мы имеем? Гена - мер.
А теперь по анонсу "Миротворца". Не мне вам рассказывать, кто шефствует над этим ресурсом и, уверен, люди умеющие связывать причинно-следственные цепочки воедино понимают, что Антон Геращенко, на фоне скандала со "стволами Авакова" не просто так дал команду "публиковать". Публиковать то, что однозначно лежало в пыльном ящике не день, не два, не три. И, что не маловажно, то, что было известно не только Антону Геращенко и его людям, но на Банковой и в СБУ, но так же лежало всё это время уже в их пыльных ящиках. Но этими документами решили воспользоваться именно тогда, когда трения переросли в несколько более угрожающую фазу.
И самое интересное, это то, что если эти документы будут опубликованы, то какой он будут иметь вес, для того, что бы Гену снять? И если не только снять, но и более - привлечь? И даже если это произойдет, в стране, где закрывают глаза на тройное гражданство, офшоры, убийство банковской системы, разворовывание природных богатств и много ещё чего, то кого мы увидим вместо Труханова на внеочередных выборах мера Одессы? Кивалова? Скорика? Голубова? Ну, да, тех самых, что в первых рядах неистово аплодировали "гаранту" во время представления "Максим записывай"!
В общем, неприятно и подташнивает. Неприятно и подташнивает от того, что у нас и нет независимой журналистики. Любое расследование на любом канале обязательно ведется за деньги того олигарха, который владеет этим каналом. Любой информационный вброс под собой имеет заинтересованных особ, от фамилий которых хотелось бы абстрагироваться, но увы и ах - не получается. Создаётся впечатление, что мы замкнуть в банке с пауками, которые грызут друг друга и иного выхода кроме как принимать сторону одного из пауков - нет. И, что хуже всего, после того эти друг друга перегрызут, придут другие, такие же…
Ну, а пока… ждём сенсации! Хотя, для многих это давно уже как очевидный факт, не так ли? Но если на этом фоне вновь заговорят о "шотуне" то это будет верх цинизма и дебилизма.

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а может и в самом деле, скинутся "всем миром",
что бы его таки безвозвратно похитил хоть кто то?
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пашинскому пока ещё не известно, что его собрались похитить марстане, поэтому ему нужно срочно выдать ПЗРК, чтобы он мог сбивать летающие тарелки.
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Бугагагага! А марсиане не планируют его похитить?😄
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Это наш позор. Такое дерьмо заседает в ВР.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПашинский: С тех пор, как стало известно, что ФСБ готовила мое похищение, я нахожусь под охраной или со своим пистолетом
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