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Все про:афера (232) Днепропетровщина (1156) мошенничество (601) помощь (3127) ранение (1302) Губа Татьяна (9)

 Мошенники активизировались на сборе средств для раненых, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

Украинцев предупреждают о мошенниках, которые обманывают украинцев прикрываясь сбором средств якобы для раненных украинских воинов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.

"ВНИМАНИЕ! Мошенники активизировались на "сборе средств для раненых". 1. В приемные руководителей предприятий нашей (Днепропетровской) области поступают звонки якобы от заместителей председателя Днепропетровской ОГА с просьбой перечислить денежные средства на лечение раненых, направляют даже письма благотворительных фондов (?!) с банковскими реквизитами! Не ведитесь на эту аферу!", - предупредила она.

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"2. В социальных сетях выкладывают фото раненых бойцов и собирают средства. Например, сейчас общалась с женщиной из Херсона, которой аферюга писал, что лежит в нашем военном госпитале и ему нужно 20 тыс. грн на операцию, вынуть пулю из легкого! 3. Вспомните как в прошлом году я давала комментарии "плюсам" о фейковом посте в фб аферистов из фейковых фото экрана 1 + 1 на котором было изображение человека с ожогами. ЛЮДИ ДОБРЫЕ! Не давайте ввести себя в заблуждение мошенникам! Проверяйте информацию! Уточняйте в больницах и госпиталях о наличии раненых Солнышек! Предоставляйте целевую помощь больнице, госпиталю, конкретному человеку. Общайтесь с проверенными временем волонтерами. ВАША ПОМОЩЬ ДОРОГО СТОИТ - ЭТО ТОЖЕ ЧАСТЬ ВАШЕЙ ДУШИ И СЕРДЦА!", - призвала Губа.

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Возьмите этих уродов за яйца , или слабо нашему советнику главы Днепропетровской ОГА ?
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Ты путаешь советника ОДА и правоохранительные органы которые и должны подобным заниматься.
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а відкрить кримінальну справу заморозить усі рахунки і майно уродів, а після суду конфіскувати слабо... чи поліція і сбу тільки бабло з підприємців знімати вміє
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