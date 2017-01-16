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Все про:смерть (4352) Запорожская область (477) военнослужащие (3100)

 В Запорожской области военнослужащий погиб от огнестрельного ранения

Вчера, 15 января, на базе отдыха в Приморске Запорожской области, на территории которой базируются военнослужащие, от огнестрельного ранения погиб 32-летний мужчина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту УНН сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Анатолий Сидоренко.

Обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Известно лишь то, что 32-летний мужчина получил огнестрельное ранение около 19:30.

От которого скончался до приезда врачей "скорой".

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Председатель независимого(от кого?) профсоюза работников скорой помощи Анатолий Сидоренко по совместительству ещё и глашатай для СМИ?
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Нездоровая херня, это когда пацанов селят на "зимние квартиры" на берегу моря в полуразобранных деревячнных домиках в селе в котором зимой магазин не работает и до Приморска 15 км. Кухни нет, параша на улице, душа нет. Стоят в условиях как на передке, а реально 200 км от лини фронта. Воды питьевой если не привезли, то нет. Маются от безделия - вот и результат.
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