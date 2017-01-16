 В Запорожской области военнослужащий погиб от огнестрельного ранения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту УНН сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Анатолий Сидоренко.
Обстоятельства происшествия пока неизвестны.
Известно лишь то, что 32-летний мужчина получил огнестрельное ранение около 19:30.
От которого скончался до приезда врачей "скорой".
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