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Все про:Григоришин (119) законопроект (1723) Нибулон (45) сбор (82) Левочкина (62) Вадатурский (11) река (5)

 Введение речного сбора лоббирует компания "Укрречфлот", принадлежащая Григоришину и Левочкиной, - директор "НИБУЛОН" Вадатурский

Речной сбор в Украине может стать коррупциогенным фактором.

Об этом заявил генеральный директор ООО СП "НИБУЛОН" Алексей Вадатурский в интервью Цензор.НЕТ.

"Наша позиция неизменна: речного сбора быть не должно, потому что он усиливает налоговую нагрузку, а тот, кто предлагает его введение, закладывает очередные коррупционные схемы для вымывания денег из государственной системы", - сказал он.

По его словам, введение речного сбора лоббировала компания "Укрречфлот", "собственниками которой, как пишут СМИ, являются Константин Григоришин и Юлия Левочкина". "Как раз эта компания лоббировала и продолжает лоббировать введение речного сбора. То есть фактически законопроект "О внутреннем водном транспорте" - это закон о дополнительном налоге, закон о речном сборе. Мы же с калькулятором в руках доказали вред его внедрения для отрасли", - рассказал бизнесмен.

"У Владимира Омеляна после назначения министром инфраструктуры было время во всем разобраться. Люди, называющие себя технократами, должны уметь считать. Поэтому, когда они говорят, что речной сбор заменит собой пять других налогов и уменьшит налоговую нагрузку на бизнес, я говорю: "Докажите". Возьмите в руки калькулятор и посчитайте, где убудет, а где прибавится. Или "не царское это дело" - просчитывать риски, а также прогнозируемые прибыли и убытки от предлагаемых законопроектов?" - заявил Вадатурский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задача власти и бизнеса - восстановить речной флот в Украине, - Порошенко

"Настаиваю на позиции, что речной сбор будет не меньше, чем нынешние пять сборов вместе взятые. Так в чем смысл его введения? А смысл именно в том, что этот сбор будет проходить мимо государственного бюджета - в казну новой речной администрации, создатели которой не брезгуют ничем, чтобы добиться своих целей. Ради чего? Для обогащения определенной финансово-промышленной группы и всех, кто с ней связан, в том числе и в парламенте. Именно эта группа будет монополистом и в получении "речной" прибыли, и в плане любых принимаемых решений. А министра снова "задвинут", как это происходит в случае с Администрацией морских портов", - добавил он.

Напомним, ранее в интервью Цензор.НЕТ министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил: "Мы забираем все финансовую нагрузку (сейчас там есть порядка 5 различных сборов): будет единственный, еще меньший, речной сбор. И будет сделано все для развития, для конкуренции".

Полную версию интервью Вадатурского читайте здесь
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А как вы думамли? Нужно же кому то волны разглаживать на реке...
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Сколько же развелось Хрюнов Моржовых от ПР-Больше чем было при Овощном!??
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причому два: один на повітря - що вдихаємо, інший на те що видихаємо. Це ж "додатково принесе в бюджет ... млн. гривень"!
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Это как старый анектот про заводских рабочих. Директору посоветывали для экономии на проходной рабочим вход на завод сделать платным. Говорит, сделал... Так эти с***ки в понедельник приходят, а в пятницу выходят...
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А у Григоришина приняли экзамен на знание украинского языка перед дарением ему украинского гражданства?
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«Курс доллара будет расти, потому что Порошенко договорился с Коломойским, и они поделили 5 млрд долларов от кражи ПриватБанка, и это будет из наших карманов», - отметил политик. По словам Саакашвили, Коломойский при согласии Порошенко вывозил из страны эти деньги. При этом погашать долги будут украинцы за счет курса гривны.
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та да...
уже в ближайшее время 32 за зеленушку как с куста...
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че вы паникеры воете,28.7 весной 27.7-28.0 максимум что будет
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Вообще-то такое заявление вызовет смех даже у нерадивых студентов экономических факультетов))) Не пойму только за что он так Беню ненавидит? Хоть Коломойский и не ангел, а жучара еще тот, но это уже маразмом попахивает)) Самое интересное, если Беня сейчас на него в суд подаст за клевету, Михо будет на себя терновый венец натягивать, а наши зрадозябры ему подпевать))))
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А Михо уже терять нечего-в Грузии он всё потерял.
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При умирающем бизнесе не одно здравомыслящее правительство, ни в одной стране мира не увеличивает налоги! Снижают ставки налогообложения и стоимость кредитования бизнеса, организовывают налоговые каникулы, но у нас день от то дня, то ФОПы, то минималка без доходв, новые штрафы, новые налоги. Видимо Гройсмана в ПТУ не учили государственным методам регулирования экономики (Макроэкономика - 1 курс).
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у нашего ПАНАМЫЧА может быть все))
150 лярдов на Приват придется всем нам отрабатывать)))
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Ага, а потім ще ввести збір з пішоходів, за ходження по тротуару... по лісових стежках... МАРАЗМ!!!
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Чья бы корова 🐮 мычала......одна из самых коррумпированных компаний, с тысячами мелких "прокладок", убивающих сельхозпроизводителей и вгоняющих их в неподъёмные кредиты. Урод!!!!
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Они там все хороши.
Похоже на то, что схлестнулись одинаково непорядочные люди.
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так мы и так платим транспортный сбор заложен в цену топлива они там что вообще ебанулись
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Продолжаем мычать как носороги...
а то Пудинг нападе)))и Липецкая фабрика будет под угрозой
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Т.е. вы по речкам плаваете, берега размываете (как минимум)-а платить за это не хотите? С какого?
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Читайте внимательно - они платят. 5 разных сборов.
Предлагают упразднить эти 5 и ввести 1 новый.
Но этот новый будет собирать какая-то отдельная структура - напрямую в бюджет государства он не пойдет.
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Я внимательно читал. И хорошо вижу размытые берега Днепра.
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Если вы внимательно читали, что откуда вылез вопрос "а платить за это не хотите?"

Ведь в статье ясно написано, что платят 5 сборов?
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На заборе тоже написано много. И это не статья, а личное мнение миллиардера. Так понятно?
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Напомним, ранее в интервью Цензор.НЕТ министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил: "Мы забираем все финансовую нагрузку (сейчас там есть порядка 5 различных сборов): будет единственный, еще меньший, речной сбор. И будет сделано все для развития, для конкуренции".

Последний абзац статьи.
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Если бы планируемый речной сбор действительно был бы меньшим, чем нынешние вместе взятые, как утверждает министр, вряд-ли у того же Нибулона были бы возражения по этому поводу...
Кто-то тут явно врет и пока что позиция Вадатурского выглядит правдивее.
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Выглядела бы...выложи он расчёты. А так это-просто бла-бла-бла.
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Еще раз для непонятливых - это этот сбор предполагается меньшим, чем 5, которые есть сейчас - почему те, кто должен платить этот сбор против? Им же это по-идее должно быть выгодно?
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Ясно...тупой и агрессивный - таким ничего не объяснить, а уж логика точно не ваше сильное место.
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Читайте сайт Нибулона, там есть калькуляция. Вадатурский один из немногих богатых людей с которыми можно поздороваться и поговорить на улицах Николаева . Его компания сама пашет, сеет, убирает,хранит и перевозит зерно реками Ю. Буг и Днепр, При этом не разбивая дороги юга Украины. Я не работаю на Вадатурского, но горжусь таким земляком. Посмотрите на его поля, элеваторы с причальными стенками, судостроительный завод. С такой культурой производства я бы хотел видеть нашу Украину.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВведение речного сбора лоббирует компания "Укрречфлот", принадлежащая Григоришину и Левочкиной, - директор "НИБУЛОН" Вадатурский
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