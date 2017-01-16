 Введение речного сбора лоббирует компания "Укрречфлот", принадлежащая Григоришину и Левочкиной, - директор "НИБУЛОН" Вадатурский

Об этом заявил генеральный директор ООО СП "НИБУЛОН" Алексей Вадатурский в интервью Цензор.НЕТ.
"Наша позиция неизменна: речного сбора быть не должно, потому что он усиливает налоговую нагрузку, а тот, кто предлагает его введение, закладывает очередные коррупционные схемы для вымывания денег из государственной системы", - сказал он.
По его словам, введение речного сбора лоббировала компания "Укрречфлот", "собственниками которой, как пишут СМИ, являются Константин Григоришин и Юлия Левочкина". "Как раз эта компания лоббировала и продолжает лоббировать введение речного сбора. То есть фактически законопроект "О внутреннем водном транспорте" - это закон о дополнительном налоге, закон о речном сборе. Мы же с калькулятором в руках доказали вред его внедрения для отрасли", - рассказал бизнесмен.
"У Владимира Омеляна после назначения министром инфраструктуры было время во всем разобраться. Люди, называющие себя технократами, должны уметь считать. Поэтому, когда они говорят, что речной сбор заменит собой пять других налогов и уменьшит налоговую нагрузку на бизнес, я говорю: "Докажите". Возьмите в руки калькулятор и посчитайте, где убудет, а где прибавится. Или "не царское это дело" - просчитывать риски, а также прогнозируемые прибыли и убытки от предлагаемых законопроектов?" - заявил Вадатурский.
"Настаиваю на позиции, что речной сбор будет не меньше, чем нынешние пять сборов вместе взятые. Так в чем смысл его введения? А смысл именно в том, что этот сбор будет проходить мимо государственного бюджета - в казну новой речной администрации, создатели которой не брезгуют ничем, чтобы добиться своих целей. Ради чего? Для обогащения определенной финансово-промышленной группы и всех, кто с ней связан, в том числе и в парламенте. Именно эта группа будет монополистом и в получении "речной" прибыли, и в плане любых принимаемых решений. А министра снова "задвинут", как это происходит в случае с Администрацией морских портов", - добавил он.
Напомним, ранее в интервью Цензор.НЕТ министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил: "Мы забираем все финансовую нагрузку (сейчас там есть порядка 5 различных сборов): будет единственный, еще меньший, речной сбор. И будет сделано все для развития, для конкуренции".
Полную версию интервью Вадатурского читайте здесь
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уже в ближайшее время 32 за зеленушку как с куста...
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150 лярдов на Приват придется всем нам отрабатывать)))
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Похоже на то, что схлестнулись одинаково непорядочные люди.
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а то Пудинг нападе)))и Липецкая фабрика будет под угрозой
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Предлагают упразднить эти 5 и ввести 1 новый.
Но этот новый будет собирать какая-то отдельная структура - напрямую в бюджет государства он не пойдет.
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Ведь в статье ясно написано, что платят 5 сборов?
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Последний абзац статьи.
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Кто-то тут явно врет и пока что позиция Вадатурского выглядит правдивее.
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