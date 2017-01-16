 Столичная прокуратура закрыла дело в отношении приватизации квартиры экс-замгенпрокурором Касько

Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевская местная прокуратура №6 закрыла уголовное производство по подозрению бывшего заместителя генерального прокурора Касько в совершении мошеннических действий и использовании поддельного документа при осуществлении приватизации жилья в Киеве", - сказано в нем.
Проведение досудебного расследования в указанном уголовном производстве осуществлялось следственным отделом Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве. По результатам изучения материалов уголовного производства прокуратура установила, что органом предварительного расследования не получено достаточных доказательств для доказательства виновности Касько в суде, а установленные нарушения являются малозначимыми для привлечения его к уголовной ответственности.
В связи с этим процессуальным руководителем - прокурором киевской местной прокуратуры №6 принято решение о закрытии производства по Касько. В настоящее время законность принятия решения о закрытии уголовного производства проверяется прокуратурой Киева.
Как отмечается, в 2003 году Виталий Касько получил служебную однокомнатную квартиру в Печерском районе, которую позже приватизировала его мать, которая уже проживала в трехкомнатной квартире в Киеве.
В 2010 году Касько снова обратился к Генпрокурору о предоставлении ему служебной квартиры. Он сообщил, что проживает с дедушкой, матерью и сестрой. Поэтому семье Касько выделили трехкомнатную квартиру в том же Печерском районе. Речь идет о трехкомнатной квартире на бульваре Дружбы народов, 14-16 площадью 155 кв.м.
Трехкомнатная квартира в этом жилкомплексе меньшей площади сейчас продается за 8,50 млн грн. Таким образом квартира Касько может стоить 10 млн грн.
В декабре 2010 года Виталий Касько уволился из ГПУ и работал как адвокат. За два месяца до увольнения из ГПУ трехкомнатную квартиру, выделенную семье Касько, исключили из служебных. После евромайдана в марте 2014 Касько сумел единолично ее приватизировать. Соответствующее ходатайство в отдел приватизации государственного жилищного фонда направил замгенпрокурора Николай Банчук. На момент приватизации квартиры Виталий Касько не работал в прокуратуре. Заместителем генпрокурора он был назначен только в мае 2014 года.
Касько написал заявление об отставке 15 февраля 2016-го, через три дня после открытия уголовного производства против него. Отставка Касько состоялась в день, когда президент Петр Порошенко призвал генпрокурора Шокина уйти в отставку.
В свое время Касько заявил, что Шокин навязывал ему инструкции Игоря Кононенко, народного депутата от "Блока Петра Порошенко", а также отстранил от расследования дела "бриллиантовых прокуроров".
В реестре имущественных прав есть данные, что мать экс-замгенпрокурора Галина Касько в 2013 году купила квартиру площадью 50 кв.м. в Киеве на ул. Краковская, 13-б (Днепровский район). Также она имеет земельные участки 0,22 га в селе Новые Петровцы Киевской области, где находится недостроенный дом. Земля подарена ей в декабре 2015-го, а раньше принадлежала самому Виталию Касько, который в 2009 году также получил ее в подарок от неизвестного лица.
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Претензий нет, но вонь еще на долго останется.
Как это в стиле наших
правокривоохранительных органов, выполняющих политические заказы.
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57 суддів Вищого спеціалізованого суду України подали документи на участь у конкурсі до Верховного Суду у цивільній та кримінальній палаті.
Про це повідомляє ЦензорРеформ з посиланням на Рух ЧЕСНО.
За їхніми словами, майже всі судді ВССУ відзначилися своєю майстерністю будувати родинну павутину, як у системі, так і поза нею, та були причетні до судових процесів, які суперечать нормам міжнародного права у справі Луценка.
Активісти ЧЕСНО стверджують, що судді ВССУ ухвалювали рішення, внаслідок яких Дмитра та Сергія Павличенків засудили до довічного ув'язнення та 13 років позбавлення волі відповідно, перекваліфіковували обвинувачення у вбивстві на хуліганство у справі екс-народного депутата Віктора Лозинського та засудили Юлію Тимошенко до 7 років позбавлення волі за незаконні дії при підписанні газових угод.
Вражають судді ВССУ своїми мільйонними статками, деякі, як-от суддя Євграфова, за даними розслідування, у 2015 році очолила рейтинг найбагатших суддів ВССУ, та суддя Кадєтова, яка за інформацією Руху ЧЕСНО, отримала 11 мільйонів грн доходу й входить у топ-найбагатших суддів вищих судів.
Рух ЧЕСНО в рамках кампанії ЧЕСНО. Фільтруй суд! має на меті зібрати та проаналізувати професійну діяльність усіх кандидатів на конкурс до Верховного Суду. Активісти також зазначають, що висновки ЧЕСНО про причетність кандидатів до корупційних діянь, ухвалення сумнівних рішень є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.
[Кандидати у Верховний Суд: кримінальна палата - Верховний суд, кандидат, конкурс, судова реформа, судочинство, суддя, Кандидати у Верховний Суд (16.01.17 12:22) « Політика України | Реформи.Цензор.НЕТ]: Посмотри! http://reforms.censor.net.ua/events/3018742/cered_kandydativ_u_verhovnyyi_sud_ti_scho_vynosyly_vyrok_tymoshenko_i_znimaly_obvynuvachennya_z_lozynskogo
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Поди потом докажи, что не верблюд.
Именно такие люди как Касько, Сакварелидзе и должны возглавлять прокуратуру, а не всякие MC .
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Мне вообще кажется, что на всех есть компромат ,если такового нет, то тогда что- нибудь выдумают.
По этой причине не трогают и кивалова. Так как Порошенко , думаю, и не мечтал о президентстве- его максимум мечтаний было - министр иностранных дел при овоще или мэр Киева. Но вот подфартило. Поэтому там компромата - море. И держатели этого компромта
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Охлобыстин, призванный помочь Дамбаским уебанам - ДАЁТ добро на закрытие дела.
Лобанов, наверни ему крышкой от бочки для соления репы.
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