EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  2742  113
Все про:Байден (378) МВФ (2273) Порошенко (10382) США (11679) реформы (2338)

 Байден призвал Украину продолжать сотрудничество с МВФ, реформы и борьбу с коррупцией: "Следующий год будет очень трудным, он покажет результат"

Украина не может откладывать дальнейшее реформирование государства.

Об этом он заявил во время брифинга после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Нельзя отрицать достижения Украины после Майдана. Вместе с динамичным поколением украинцев вы обязались внедрять реформы. Вы начали полностью менять свое правительство, экономику и всю политическую систему. Спустя год после моего визита вы продолжили реформы и получили пакет помощи от МВФ. Вы укрепили банковский сектор Украины, защитили украинских вкладчиков за счет национализации "Приватбанка". Вы внедрили новаторскую систему электронного декларирования активов для борьбы с коррупцией. Это система поможет обеспечить то, что должностные лица не смогут использовать свои политические должности для личной выгоды. Ваше НАБ и САП могут повлиять на ситуацию при наличии соответствующих ресурсов. Очень важно, чтобы и в дальнейшем укрепляли все свои антикоррупционные ведомства. Искоренили тех, кто хочет вернуть Украину к кумовству и клептократии. Благодаря этим жизненно важным шагам ваша экономика снова растет. Но впереди еще много работы, чтобы Украина наконец-то реализовала свой потенциал динамической и современной экономики. Продолжайте работать с МВФ, чтобы внедрить жесткие реформы, которые обеспечат стойкость экономики Украины. Продолжайте очищение банковской системы Украины. Внедряйте реформы в энергетическом секторе, чтобы ликвидировать зависимость Украины от российского газа. Работайте над прозрачной приватизацией госпредприятий. Создавайте бизнес окружение с ответственной нормативно-правовой средой, которая сделает Украину привлекательной для инвестиций. Это не будет легко", - призвал Байден.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Политическая часть Минских соглашений может быть выполнена только после прекращения огня на Донбассе, - Байден

"Я хочу призвать народ Украины, продолжайте демонстрировать свою приверженность верховенству права, продолжайте борьбу с коррупцией, настаивайте на прозрачности, расследуйте и преследуйте в судебном порядке чиновников, которые разбазаривают государственные деньги для своего обогащения. Россия использует коррупцию как инструмент принуждения против Украины, чтобы Украина оставалась уязвимой и зависимой. Поэтому внедряйте реформы, чтобы искоренить коррупцию. Мы говорим не только о хорошем управлении, речь идет о самосохранении. Это вопрос нацбезопасности. Если вы продолжите добиваться движения вперед, господин Президент (Порошенко. - Ред.), если продолжите много работать и делать выбор, который поставит Украину превыше всего, я вам гарантирую, что американский народ будет поддерживать вас. Следующий год будет очень, очень трудным, (это будет) год, который покажет результат. Я считаю, что украинцы не могут откладывать, и не хотят откладывать создание свободной, демократической, процветающей Украины", - резюмировал вице-президент США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, следующая администрация Белого дома также будет сторонником украинского народа, но никто не может выполнить тяжелую работу вместо вас, - Байден
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
СССР подох подохнет и РАБссия мир содрогнёцца от ужОса,последняя Ымперия на планете Зямля уйдёт в небЫтиё,появятся не ДыНыРы дохлятина,а Свободный Татастан,Чечня,Якутия и даже Чучкастан.. я прав кацаПсинские отродие?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
больше похоже на панихиду с отпеванием. Жги дальше, Байден!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можно и жечь. Не пропадать же дровам которые Обама у морвяшных бабок отобрал...
 показать весь комментарий
Ответить
 
с 1 января в Белоруси действует закон "Повальное рабство".Другими словами выгнали с работы,ты раб.Работы нет,уехать нельзя,плати налог за тунеядство.Сокращения идут повальные.Майдан в Белоруси?вряд ли,это кацаПсинское отражение дремучего совка..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Америке нужен новый снатор Джозеф Маккарти, что-бы вычистил всю кацапскую зрень из руководства США а Вликобритании нужен новый Уинстон Черчилль, что-бы освободил Великобританию от купленных кацапским газпромом английских политиков.

А Европе нужно еще пару пани Меркель не только в Германии, но и во Франции и в Швейцарии. Дай Господь Бог чтоб так оно и случилось, а иначе 3-я Мировая Война с кацапам ибо селиконовому ленинградскому чму со товарищи уже терять нечего, или барин или виселица, третьего им не дано. А шо 140-миллионная кацапия пойдет под нож, то путиноидов это не интересует.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Байдену і другим закордонним відвідувачам України, перед тим, як робити будь-які заяви, потрібно було, для початк,у хоча б прочитати коменти на ЦензорНет.
І то, через сито.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не бывает так плохо,чтоб не было ещё хуже !!!
Верной дорогой идёте друзья !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рашист , хватит нас пугать ! О себе подумайте и не лезьте к украинцам со своми пожеланиями !
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом Украина должна повысить пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин до 63 лет. Об этом говорится в последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ, сообщает Капитал со ссылкой на «Экономическая правда»." Здобулы?
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБайден призвал Украину продолжать сотрудничество с МВФ, реформы и борьбу с коррупцией: "Следующий год будет очень трудным, он покажет результат"
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Байден визит военнослужащие ГСЧС Донбасс Крым МИД Мининфраструктуры минские соглашения Мотузяник Нацполиция обстрел оккупация Омелян Пашинский переговоры пограничники Порошенко потери ранение Россия санкции СБУ сепаратизм СТБ стрельба США Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти