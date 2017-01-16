 Байден призвал Украину продолжать сотрудничество с МВФ, реформы и борьбу с коррупцией: "Следующий год будет очень трудным, он покажет результат"

Об этом он заявил во время брифинга после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Нельзя отрицать достижения Украины после Майдана. Вместе с динамичным поколением украинцев вы обязались внедрять реформы. Вы начали полностью менять свое правительство, экономику и всю политическую систему. Спустя год после моего визита вы продолжили реформы и получили пакет помощи от МВФ. Вы укрепили банковский сектор Украины, защитили украинских вкладчиков за счет национализации "Приватбанка". Вы внедрили новаторскую систему электронного декларирования активов для борьбы с коррупцией. Это система поможет обеспечить то, что должностные лица не смогут использовать свои политические должности для личной выгоды. Ваше НАБ и САП могут повлиять на ситуацию при наличии соответствующих ресурсов. Очень важно, чтобы и в дальнейшем укрепляли все свои антикоррупционные ведомства. Искоренили тех, кто хочет вернуть Украину к кумовству и клептократии. Благодаря этим жизненно важным шагам ваша экономика снова растет. Но впереди еще много работы, чтобы Украина наконец-то реализовала свой потенциал динамической и современной экономики. Продолжайте работать с МВФ, чтобы внедрить жесткие реформы, которые обеспечат стойкость экономики Украины. Продолжайте очищение банковской системы Украины. Внедряйте реформы в энергетическом секторе, чтобы ликвидировать зависимость Украины от российского газа. Работайте над прозрачной приватизацией госпредприятий. Создавайте бизнес окружение с ответственной нормативно-правовой средой, которая сделает Украину привлекательной для инвестиций. Это не будет легко", - призвал Байден.
"Я хочу призвать народ Украины, продолжайте демонстрировать свою приверженность верховенству права, продолжайте борьбу с коррупцией, настаивайте на прозрачности, расследуйте и преследуйте в судебном порядке чиновников, которые разбазаривают государственные деньги для своего обогащения. Россия использует коррупцию как инструмент принуждения против Украины, чтобы Украина оставалась уязвимой и зависимой. Поэтому внедряйте реформы, чтобы искоренить коррупцию. Мы говорим не только о хорошем управлении, речь идет о самосохранении. Это вопрос нацбезопасности. Если вы продолжите добиваться движения вперед, господин Президент (Порошенко. - Ред.), если продолжите много работать и делать выбор, который поставит Украину превыше всего, я вам гарантирую, что американский народ будет поддерживать вас. Следующий год будет очень, очень трудным, (это будет) год, который покажет результат. Я считаю, что украинцы не могут откладывать, и не хотят откладывать создание свободной, демократической, процветающей Украины", - резюмировал вице-президент США.
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А Европе нужно еще пару пани Меркель не только в Германии, но и во Франции и в Швейцарии. Дай Господь Бог чтоб так оно и случилось, а иначе 3-я Мировая Война с кацапам ибо селиконовому ленинградскому чму со товарищи уже терять нечего, или барин или виселица, третьего им не дано. А шо 140-миллионная кацапия пойдет под нож, то путиноидов это не интересует.
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І то, через сито.
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Верной дорогой идёте друзья !
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