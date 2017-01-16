 Адвокату крымского политзаключенного Чийгоза Полозову грозят принудительным приводом на допрос в ФСБ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Адвокат отметил: " В перерыв по делу Чийгоза пришел следователь ФСБ Скрипка попытался вручить повестку на допрос. Я вновь отказался. Пригрозил мне приводом.
Теперь, видимо, мне следует ожидать принудительного привода (похищения) в Крыму органами ФСБ. Такая вот тут работа".
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Теперишні послідовники не звертають з обраного шляху.
Яке щастя що Україна звернула з цього шляху.
Атавізми ще є, але це не надовго.
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