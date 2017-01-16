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Все про:Крым (17942) Полозов (195) Чийгоз (81)

 Адвокату крымского политзаключенного Чийгоза Полозову грозят принудительным приводом на допрос в ФСБ

Адвокату крымского политзаключенного Чийгоза Николаю Полозову следователи ФСБ грозят принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Адвокат отметил: " В перерыв по делу Чийгоза пришел следователь ФСБ Скрипка попытался вручить повестку на допрос. Я вновь отказался. Пригрозил мне приводом.

‪Теперь, видимо, мне следует ожидать принудительного привода (похищения) в Крыму органами ФСБ. Такая вот тут работа‬".

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Ульянов, Вишинський, Джугашвілі, ось стовпи москальського правосуддя.
Теперишні послідовники не звертають з обраного шляху.

Яке щастя що Україна звернула з цього шляху.
Атавізми ще є, але це не надовго.
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