 Политическая часть Минских соглашений может быть выполнена только после прекращения огня на Донбассе, - Байден

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-президент США Джо Байден во время визита в Киев.
"Политическое соглашение не может быть выполнено до тех пор, пока российское насилие не прекратится. Только когда Россия и ее ставленники на Востоке выполнят обязательства по прекращению боевых действий и позволят Донбассу снова жить в мире и безопасности, тогда от Украины можно ожидать выполнения ее политических обязательств", - сказал он.
Напомним, Трехсторонняя контактная группа по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе собирается в Минске 16 января.
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Українська дипломатія таки добилася того, що мінські угоди отримали нашу трактовку: спочатку безпека, все інше потім. Це невелика, але перемога.
Порошенко хитрий жук, два роки створював у Пуйла враження, що той досягне мети без повномасштабної війни, а за цей час підлатали армію і оскільки нас уже голими руками не візьмеш, можна виставляти і свої умови, при чому, по мірі посилення армії вони ставатимуть все жорсткішими.
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Так что на круг независимость обойдется недорого
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Кроме того Россия нарушала все ранее подписаные договора и наверняка нарушит и этот. Не станет выводить войска, технику и отдавать контроль над границей.
Сначала деньги, а потом стулья.
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Посол Хайди Тальявини
Второй Президент Украины Л.Д. Кучма
Посол Российской Федерации на Украине М.Ю. Зурабов
А.В. Захарченко
И.В. Плотницкий
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Расссссссееея- дохлорожденная, она гниет с момента рождения, и поэтому так воняет. Очень скоро она прекратит свое существование.
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