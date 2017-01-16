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 Политическая часть Минских соглашений может быть выполнена только после прекращения огня на Донбассе, - Байден

Политическая часть Минских соглашений может быть выполнена только после того, как на Донбассе прекратятся боевые действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-президент США Джо Байден во время визита в Киев.

"Политическое соглашение не может быть выполнено до тех пор, пока российское насилие не прекратится. Только когда Россия и ее ставленники на Востоке выполнят обязательства по прекращению боевых действий и позволят Донбассу снова жить в мире и безопасности, тогда от Украины можно ожидать выполнения ее политических обязательств", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Враг не собирается выполнять Минские договоренности и настроен на эскалацию противостояния", - Мотузяник о Донбассе

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе собирается в Минске 16 января.

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Байден має вже йти на незаслужений відпочинок, Мінські договорняки Обами-путіна померли і навіть після припинення вогню ніхто нічого не буде виконувати!
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гы...какой то гагаузский троль очень строго оценил работу байдена... и шо ему теперь делать?
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Байден з Обамою просрали Америку, довели її до рівня регіональної держави, втратили статус супердержави, втратили виробництво автівок та верстатів, втратили лідерство в науці та технологіях, зробили з Америки - двигуна світової економікі, тупого товстого кота який живе за рахунок роялті від продажу прав на тупі фільми та продажу ліцензій на Віндовс. Обама з Байденом побудували Америку для багатих за рахунок бідних! Тепер Трампу прийдеться відроджувати бізнес та виробництво в США, зупиняти мігрантів, зменшувати податки, завойовувати ринки для американської продукції. Обама, який працював тільки в юридичній школі при церкві, довів Америку до катастрофи своїми ідіотськими марксистськими ідеями і Байден йому активно допомагав в цьому безглузді.
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так чо,теперь гегемон в мире раиська?с 1,5 процента общемирового ввп? и с санкциями как блохами?
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Тепер супердержавами стають Китай, Індія, Бразилія, а США стрімко втрачають своє значення у світі!
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Та не - то сигнал что достаточно не пострелять сутки и через выборы примут сепаров в Раду и статус Дамбасу и санкции можно снимать...
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Усе колись закінчується. І це закінчиться.
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Тут за гавканням зрадоботів та кремлядей ми пропустили одну цікавинку.
Українська дипломатія таки добилася того, що мінські угоди отримали нашу трактовку: спочатку безпека, все інше потім. Це невелика, але перемога.
Порошенко хитрий жук, два роки створював у Пуйла враження, що той досягне мети без повномасштабної війни, а за цей час підлатали армію і оскільки нас уже голими руками не візьмеш, можна виставляти і свої умови, при чому, по мірі посилення армії вони ставатимуть все жорсткішими.
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Мінські угоди у 2014 були вимушеним кроком, але Україна виконувала їх по своєму, в режимі італійського страйку, а тим часом посилювала армію. Пупок вирішив у 2015 нагадати, хто в хаті хазяїн, але хоч термінал ДАПу і захопили, та змусили наших відійти з дебальцевського плацдарму, втрати серед абізян та кацапні виявилися такими, що про повторні спроби "екзекуцій" уже не йдеться. Ще одна спроба змусити Україну діяти так, як хоче Пупок була біля Мар'їнки, закінчилася вона поразкою абізян і більше атакуючих дій з їхнього боку не було, мало того, ініціативу у ЗСУ і нині ми весь час чуємо про поступове просування вперед. По троху, висотку за висоткою, посадку за посадкою, але ЗСУ рухаються на схід.
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Не заблуждайтесь сами и не вводите в заблуждение других. Прекращение огня всегда было пунктом номер 1 в Минских соглашениях. А Порошенко пытался закинуть удочку, что перед выборами обязательно должен быть восстановлен контроль над границей. Но и Штаты, и Европа такую его трактовку отбросили.
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Да, но мы то такую трактовку не отбросили Т.е. сначала прекращение огня, потом контроль над границей, и уж потом выборы. Минские соглашения в такой трактовке не будут выполнены никогда, потому что это фактически капитуляция Путина. Поэтому мы обречены на долгие годы военного конфликта "малой интенсивности". На полномасштабный конфликт с Россией у нас сил нет и не будет, но и сдаваться никто не собирается. Так и будем воевать потихоньку. Да, за каждую высотку и посадку нужно будет заплатить кровью, но такова цена независимости, всегда и везде.
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Ну зато кровь в Украине, судя по действиям порошенки и турчинова, никера не стоит.
Так что на круг независимость обойдется недорого
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Ні, ще не відкинули. Прийде час і це питання постане. У нас уже є достатньо молодших командирів. до 100000 контрактників мають рівень підготовки, що дозволяє ставити їх командирами відділень та замками. Є ще 100000 дємбєлєй, що можуть стати заступниками командирів відділень. Ці молодші командири зможуть натаскати за місяць своїх підлеглих в разі оголошення мобілізації. Некомплект лише з офіцерами, та думаю за пів року питання буде вирішене, а з країною, що може протягом місяця мати армію у 1-1,5млн розмовляють зовсім інакше, ніж з тією що має реально 200-250тис.
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Если в выборах не будут участвовать БПП и другие партии Украины, а будут только лугандондские самозванцы, то такие выборы не будут легитимными, и их результаты никто не признает.
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На оккупированных территориям выборы провести невозможно. Не оккупационная администрация же их будет проводить.
Кроме того Россия нарушала все ранее подписаные договора и наверняка нарушит и этот. Не станет выводить войска, технику и отдавать контроль над границей.
Сначала деньги, а потом стулья.
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А россия там что-то подписывала в минском договоре?
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Документ подписали участники Трехсторонней Контактной группы:
Посол Хайди Тальявини
Второй Президент Украины Л.Д. Кучма
Посол Российской Федерации на Украине М.Ю. Зурабов
А.В. Захарченко
И.В. Плотницкий
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Политическая часть минского договорняка начнет выполняться после смерти ПиДаРасссссии.
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Ты сомневаешься, что ПиДаРашка подохнет?
Расссссссееея- дохлорожденная, она гниет с момента рождения, и поэтому так воняет. Очень скоро она прекратит свое существование.
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Про вывод войск и контроль над границей вообще ни звука.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолитическая часть Минских соглашений может быть выполнена только после прекращения огня на Донбассе, - Байден
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