 Если мы не примем смету, то у нас пропадают любые законные основания для выплаты зарплат не только депутатам, но и аппарату ВР, - Парубий

Ка информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Українські Новини".
"Если мы не примем смету, то у нас пропадают любые законные основания для выплаты (зарплат) не только депутатам, но и аппарату (Рады)" - сказал он.
По словам спикера, можно провести дискуссии по поводу снижения предлагаемых должностных окладов депутатам, однако принять смету необходимо в любом случае.
В декабре 2016 года Рада привязала должностные оклады определенных групп чиновников и сборы к прожиточному минимуму вместо минимальной заработной платы.
Как сообщалось, 8 депутатов Верховной Рады предложили парламенту утвердить смету расходов на деятельность Рады в сумме 1 128 399 400 гривен на 2017 год.
Этим же постановлением предлагается увеличить с 1 января 2017 года должностной оклад председателя Рады до 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (один такой минимум на данный момент составляет 1,6 тыс. гривен, то есть 32 тыс. гривен) и членов комитетов Рады, которыми являются большинство депутатов, - до 16,2 таких минимумов (25 920 гривен).
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Так нафига им зарплата ???
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*Смета - это документ позволяющий оценить стоимость производства тех или иных работ и затрат. Сметы бывают практически в любой сфере деятельности, там где необходимо предварительно оценить будущие лимиты средств, и совсем необязательно только в денежном выражении. Часто сметы представляют собой простую калькуляцию ресурсов в натуральных показателях: метрах, штуках, комплектах и т.п.
Понятие «СМЕТА» наиболее распространено в строительной индустрии, важность этого документа очень значительна. Смета является обязательным приложением любого договора строительного подряда, на ее основе осуществляются приемка выполненных работ и платежи по ним, также она является основанием для планирования капитальных вложений практически всех бюджетных организаций на предстоящие планируемые периоды времени.
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норм бонус.
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Пусть и поработают как Все за " бесплатно ".
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