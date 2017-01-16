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Все про:ВР (21266) депутат (2643) зарплата (1619) Парубий (1255)

 Если мы не примем смету, то у нас пропадают любые законные основания для выплаты зарплат не только депутатам, но и аппарату ВР, - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет об отсутствии законных оснований для выплаты зарплат депутатам Рады без принятия парламентом сметы.

Ка информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Українські Новини".

"Если мы не примем смету, то у нас пропадают любые законные основания для выплаты (зарплат) не только депутатам, но и аппарату (Рады)" - сказал он.

По словам спикера, можно провести дискуссии по поводу снижения предлагаемых должностных окладов депутатам, однако принять смету необходимо в любом случае.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Зарплата министра должна быть в районе 100 тыс. гривен", - Геращенко. ВИДЕО

В декабре 2016 года Рада привязала должностные оклады определенных групп чиновников и сборы к прожиточному минимуму вместо минимальной заработной платы.

Как сообщалось, 8 депутатов Верховной Рады предложили парламенту утвердить смету расходов на деятельность Рады в сумме 1 128 399 400 гривен на 2017 год.

Этим же постановлением предлагается увеличить с 1 января 2017 года должностной оклад председателя Рады до 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (один такой минимум на данный момент составляет 1,6 тыс. гривен, то есть 32 тыс. гривен) и членов комитетов Рады, которыми являются большинство депутатов, - до 16,2 таких минимумов (25 920 гривен).




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Парубий - брехло. По закону каждый работающий должен получать не меньше минимальной ЗП,и никакие "сметы" для этого не нужны. Вот пусть и платят всем депутатам и аппарату ВР минимальную зарплату - не зря ж они так хотели ее повысить.
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Депутати-мільйонери мають бути позбавлені всіх виплат та зарплат, позбавлені компенсацій проїзду та позбавлені права на службове житло в Києві. Якщо в тебе є задекларований мільйон грн готівкою чи на рахунку в банку, ти не маєш права отримувати зарплату у ВР!!!!! Так само зарплату своїм помічникам мільйонери мають сплачувати самі!
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Єнтім мільонерам ще й зарплатню плотють???
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А когда это вы руководствовались законными основаниями ?
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Управление государством - почётная ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАН, на выборных должностях никакой "запрлаты" и быть не должно, как это было в древних классических республиках.
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Угу....и рабов вернуть как класс без права голоса. Ну чтобы уж совсем как тогда.
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Да, нужно всё называть своими именами (без слащавой и приятной лжи УЗУРПАТОРОВ), я бы назвал бы из не "рабами", а НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ лицами, нуждающимися в опеке!
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Я против рабства и нещадной эксплуатации труда НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ЛЮДЕЙ, ибо именно это погубило древние республики (большое количество рабов и их дешевый труд). Но от моего желания, рабы но мановению "волшебной палочки" никуда не денутся (они в большинстве выращены господами на протяжении тысячелетий), если их назвать "гражданами", то буде ещё хуже (это мы сегодня наблюдаем). Искоренение РАБСТВА - это целенаправленная и непростая деятельность на протяжении нескольких поколений, которая всё равно не приведёт к 100% результату.
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Нельзя быть на половину беременными. Либо демократия со всеми её издержками и правами каждой личности.......либо то, что мы имели почти 100 лет. При этом постоянно заглядываясь на развитые страны, у нас упорно не видят, что и там есть огромная пропасть в достатке к примеру муниципального дворника/садовника и т.д. и высокооплачиваемых менеджеров или узких специалистов. К примеру в той же Франции зарплата неквалифицированного рабочего в 1200 евро - нормальное явление и их не колотит в истерике от того, что рядом живет юрист или врач, доходы которых исчисляются десятками тысяч. Пора уже перестать жить по принципу: "мы за то, чтобы не было богатых".
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Правами алкашей и наркоманов (фактически НЕДЕЕСПОСОБНЫХ) травить не только себя, а и убивать детей (не только своих), продавать всё имущество семьи, нажитое на не одним поколением, лишиться жилья и обрекать на нищенство о бомжевание не только себя, но и своих потомков? Народ - ЭТО ДЕЕСПОСОБНЫЕ ГРАЖДАНЕ, НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ - это НАСЕЛЕНИЕ!
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Вау.... а право клейма кому отдать? Вы уже определились кто у нас патриции?))
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Слова заробітна плата платиться за роботу, а дормоїди обійдуться і без неї...
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В Україні і Росії одна і та ж злодійська система влади . Український народ намагається змінити злодійську систему на демократичну -- народну владу , а представники народу у владі будуть служити народу , а не допомагати олігархам грабити свій народ
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в декабре 2017 расмотрите эту смету,не раньше
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Им всем Авякян уже по пистолету выдал , маски они могут и сами пошить .
Так нафига им зарплата ???
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Аппаратчікі і дєПУТАНИ, дабівайтєсь МАЛАЧКА "за врєдность"!!!!
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читайте свои и чужие ё-декларации, когда захотите надбавки
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"Если мы не примем смету, то у нас пропадают любые законные основания для выплаты зарплат"


*Смета - это документ позволяющий оценить стоимость производства тех или иных работ и затрат. Сметы бывают практически в любой сфере деятельности, там где необходимо предварительно оценить будущие лимиты средств, и совсем необязательно только в денежном выражении. Часто сметы представляют собой простую калькуляцию ресурсов в натуральных показателях: метрах, штуках, комплектах и т.п.
Понятие «СМЕТА» наиболее распространено в строительной индустрии, важность этого документа очень значительна. Смета является обязательным приложением любого договора строительного подряда, на ее основе осуществляются приемка выполненных работ и платежи по ним, также она является основанием для планирования капитальных вложений практически всех бюджетных организаций на предстоящие планируемые периоды времени.
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у нас говорили не хомяк,а кляти довгоносики)
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Наверное кто то должен всплакнуть ,по этому поводу
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сплотятся сильнее, чем на борьбу с путиным. имея миллиардные состояния, за "копеечной" своей зарплатой даже пару заседаний посетят.
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пора бы вас сократить до 100. идать вам 949гр. как нам дали
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Украинцы на референдуме уже проголосовали "за" 300 членов ВР. На)(ера было проводить референдум?
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Пусть заполняют декларацию на оформление субсидии . Они должны прочувствовать этот процесс .
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что бы перекрыть содержание деклараций в 17 году за 16тый?
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Покушать депутату 1 раз - 3000-4000 грн, а у Нас --какая среднемесячная з/плата?
Пусть и поработают как Все за " бесплатно ".
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так сумлінням і не пахне-бідолашні ніяк не нажеруться всіх добіса
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Давай Андрей, голосуй сколько надо: весь день, сутки, неделю. Организуй горячие обеды, спальные места.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли мы не примем смету, то у нас пропадают любые законные основания для выплаты зарплат не только депутатам, но и аппарату ВР, - Парубий
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